لا تزال الطائرات فوضى غير منضبطة مع أحدث فشل عقوبة

MIAMI GARDENS ، فلوريدا – تعهد آرون جلين بجعل الطائرات فريقًا أكثر انضباطًا هذا الصيف.

حتى الآن ، هذا لا يحدث.

ارتكبت الطائرات 13 ركلة جزاء تكلفها 101 ياردة في خسارة الاثنين 27-21 أمام الدلافين.

جاءت العديد من العقوبات قبل المفاجئة أو كانت أخطاء شخصية مكلفة ، وأنواع العقوبات التي تعهد بها جلين للتخلص منها.

وقال جلين: “علينا أن نفهم أنه قبل أن تتمكن من الفوز بالمباريات ، عليك أن تتعلم كيف لا تفقد الألعاب”. “علينا أن نقوم بعمل أفضل في هذه الحالة وسنقوم”.

كان لدى الطائرات ست عقوبات قبل SNAP على الهجوم-ثلاث بدايات كاذبة ، وتأخير اللعبة ، وتحول غير قانوني وحركة غير قانونية.

في واحدة من الدلافين في الشوط الثاني ، تم استدعاء صلصة غاردنر للتمرير و Kiko Mauigoa لعقوبة خشونة غير ضرورية مددت حملة ميامي.

تم استدعاء غاريت ويلسون لتداخل تمريرة مسيئة مشكوك فيها قضت على الهبوط.

قال ويلسون: “لا يفاجئني أنهم أطلقوا عليها”. )

يشعر غاردنر أنه يستهدف العقوبات لأن الطائرات هي فريق خاسر.

قال غاردنر: “أنا محبط شخصيًا”. )

تعهدت Jets بجعل لعبة الركض تسير هذا الأسبوع وركضوا على بعد 76 ياردة على محرك الأقراص الافتتاحية ، مما يدل على الكثير من التكوينات الثقيلة مع رجل إضافي ونهايات ضيقة.

انتهى محرك الأقراص في تعثر برايلون ألين.

هرعوا لمدة 197 ياردة في اللعبة ، وهذا هو أكثر منذ 8 أكتوبر 2023 ، عندما كان لديهم 234 ضد برونكو.

خرج ألين من اللعبة بإصابة في الركبة وتركت CB Michael Carter اللعبة بارتجاج.

لم يكن جلين متأكداً من شدة إصابة ألين.

WR Tyler Johnson كان غير نشط لأول مرة هذا الموسم.

لديه أربعة مصيد ل 63 ياردة في ثلاث مباريات ، ولكن كان لديه انخفاض حرج ضد القراصنة.

<br />

عاد جوش رينولدز من إصابة في أوتار الركبة ، مما جعل جونسون الرجل الغريب.

وكانت غيرها من غيرها هي: Edge Jermaine Johnson (الكاحل) ، CB Jarvis Brownlee (الكاحل) ، Kr Kene Nwangwu (أوتار الركبة) ، OT ESA Pole ، Te Jelani Woods و DT Leonard Taylor.

كان نجمات الدلافين السابقة جيسون تايلور وزاك توماس قادة فخريين.

الطائرات الصاعد الضيقة نهاية ماسون تايلور هي ابن تايلور وابن أخ توماس.