لا تزال هيئة المحلفين غير متأكدة من آثار تجارة نوح دوبسون على سكان الجزر

ربما كانت تداولات نوح دوبسون في مونتريال في الصيف الماضي هي الخيار الوحيد أمام ماتيو دارش، وقد تتحول إلى فوز طويل الأمد لكلا الفريقين. بعد مرور عام، مع عدم ظهور فيكتور إكلوند وكاشون أيتشيسون لأول مرة في NHL – على الرغم من أنه من المأمول أن يستدعي سكان الجزيرة Eklund يوم الثلاثاء لجعل اللعبة 82 مثيرة للاهتمام – فمن السابق لأوانه الحكم.

لكن ما كان غريبًا، وما يظل غريبًا، هو رؤية الكثير من ردود الفعل تجاه دوبسون من مشجعي Islanders، والتي غالبًا ما كانت تتلخص في “بئس المصير”. لو أن دوبسون – الذي تعرض لإصابة في الجزء العلوي من الجسم يوم السبت وسيتم إعادة تقييمه في غضون أسبوعين، مما أخرجه على الأقل من بعض سلسلة الجولة الأولى لفريق هابس – عاد إلى لونغ آيلاند يوم الأحد كما هو مقرر لهزيمة سكان الجزيرة 4-11 في التصفيات، بدا احتمالًا واضحًا أنه سيواجه صيحات الاستهجان.

ربما، ونأمل، أن تكون هذه قراءة خاطئة استنادًا إلى الأجزاء الأكثر عبر الإنترنت من قاعدة المعجبين. وعندما يعود دوبسون إلى يو بي إس مع فريق الكنديين في الموسم المقبل، فلابد أن يشعر بالبهجة. كان اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا أحد سكان الجزيرة الممتازين، وكان يمثل دائمًا الامتياز بشكل جيد وأثبت أنه من الصعب استبداله. كانت إحدى أكبر الأخطاء التي ارتكبها Lou Lamoriello هي الفشل في تمديد Dobson ومعاملته مثل حجر الزاوية في الامتياز قبل صيفين. وهذا أمر واضح.

من الصعب أن نقول إن سكان الجزيرة سيكونون في مركز التصفيات مع دوبسون الآن، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم قدرتك على التنبؤ بالتأثيرات المتتالية لإضافة مبلغ 9.5 مليون دولار إلى الحد الأقصى في صيف سكان الجزيرة. ولكن ما يمكنك قوله على وجه اليقين هو أن سكان الجزيرة افتقدوه بشدة هذا الموسم.

هذا لا يتعارض مع الصفقة، التي تمت مع وضع المدى الطويل في الاعتبار، أو إميل هاينمان، الذي لعب بشكل أعلى بكثير من التوقعات بتسجيله 22 هدفًا ويبدو وكأنه قطعة طويلة المدى من اللغز بالنسبة للجزر. إنه اعتراف بشيء واضح: أن لاعب الدفاع الأيمن الذي يلعب أكثر من 20 دقيقة في الليلة هو سلعة نادرة في NHL، وكان الخط الأزرق لسكان الجزيرة يفتقر إلى العمق طوال الموسم.

هناك فكرة مفادها أن وجود ماثيو شيفر سمح لسكان الجزيرة بتداول دوبسون دون خسارة أي شيء. ومع ذلك، فإن شيفر أعسر، ولم يتوقع أحد – ناهيك عن معرفته – أنه سيكون له تأثير كبير عندما يتم إبرام الصفقة في ليلة المسودة.

تمكن سكان الجزيرة من سد الثغرة الموجودة على جانبهم الأيمن مع توني دي أنجيلو هذا الموسم، وسيكونون في خدمة جيدة لإعادة الرقم 77 هذا الصيف. ليس من قبيل الصدفة أن الكثير من انهيارهم حدث عندما كان DeAngelo خارج التشكيلة مصابًا. أثبت عدم وجود أي لاعب يمين في نقطة حاسمة من الموسم أنه من المستحيل التغلب عليه.

على المدى القصير، كان هذا الحل جيدًا كما يمكن أن تتوقعه. بالاشتراك مع موسم Heineman، والتطورات المشجعة لـ Eklund وAitcheson، فإن النظرة المستقبلية للصفقة على المدى الطويل تبدو قوية مبدئيًا.

ومع ذلك، فإن الحكم على هذه الصفقة أمر معقد، وهناك الكثير من الأمور التي يجب أن تسير على ما يرام حتى يشعر سكان الجزيرة بالرضا عنها في غضون خمس سنوات.

بدأ دوبسون في مونتريال حيث توقف في لونغ آيلاند، مسجلاً 22:29 في الليلة برصيد 47 نقطة. إنه لاعب محبط لأن أخطائه تبدو دائمًا تستحق تسليط الضوء عليها بطريقة خاطئة. إنه أيضًا أكثر من جيد بما يكفي لجعل هذه المقايضة تستحق العناء.

إن إصابته، واحتمال التواجد بدونه في التصفيات، يمثل مشكلة كبيرة للكنديين، الذين عادة ما ينشرون دوبسون ومايك ماثيسون ضد الخط العلوي للخصم.

إذا أصبح Eklund جزءًا من أفضل ستة لاعبين في فريق Islanders، وكان Aitcheson جزءًا من المراكز الأربعة الأولى، بالإضافة إلى كون Heineman هدافًا سنويًا يبلغ 20 هدفًا، فبالطبع سيشعر سكان الجزيرة بالرضا حيال ذلك. وهذا أيضًا يشبه السيناريو الأفضل.

الآفاق، حتى الجيدة منها، هي سلع غير معروفة. لقد قطع سكان الجزيرة خطوات واسعة في كيفية استثمارهم في بريدجبورت وفي تطوير اللاعبين هذا الموسم. ومع ذلك، لن يحصلوا على نسبة نجاح 100%. يمكنهم أيضًا الاستفادة من المزيد من الاتساق من Heineman، والذي يأملون أن يأتي في الوقت المناسب للاعب لا يزال في بداية حياته المهنية.

يمكنك الآن أن تقول بأمان أن دارش قد حول الوضع الصعب إلى شيء واعد. كان هذا أقصى ما كان يمكن أن يفعله عندما أدرك أن دوبسون لن يكون من سكان الجزيرة هذا الموسم. لقد كان عملاً ذكيًا قام به مدير عام مبتدئ في موقف كان من الممكن أن ينتهي بشكل أسوأ بكثير.

ومع ذلك، فإن ما إذا كان سكان الجزيرة قد فازوا بالصفقة هو سؤال مختلف تمامًا. موسم واحد ليس وقتًا كافيًا للإجابة عليه.