لا تستخدم أبدًا مشترك طاقة مزودًا بقابس ذكي – وإليك السبب

هناك الكثير من الأسباب الوجيهة لاستخدام ميزات مثل المساعدين الصوتيين ومخفتات الإضاءة الذكية لتبسيط روتينك اليومي، خاصة وأن الأجهزة مثل المقابس الذكية يمكن أن تجعل فواتير الخدمات الخاصة بك في متناول الجميع. ومع ذلك، هناك بعض المخاطر الخفية عند استخدام هذه الأجهزة، وعندما يتعلق الأمر بالمقابس الذكية على وجه التحديد، فقد أصدرت الشركات المصنعة تحذيرات بعدم توصيل شريط طاقة بمقبس ذكي أبدًا.

العديد من الأجهزة الكهربائية مدرجة في قائمة UL، مما يعني أنها تم اختبارها للتأكد من سلامتها. بالنسبة لشرائط الطاقة، المعروفة أيضًا باسم صنابير الطاقة القابلة للنقل، تنص قائمة UL على أنه لا ينبغي توصيلها بأي شيء آخر غير دائرة فرعية داخل منزلك، مما يعني مقبس حائط دائم. بمعنى آخر، لا ينبغي أبدًا ربط شرائح الطاقة من قابس ذكي أو مشترك طاقة آخر أو حتى سلك تمديد. يحدث التسلسل التعاقبي عندما تكون الأسلاك وأجهزة الحماية من زيادة التيار مترابطة، ويمكن أن يمثل مشكلة كبيرة تتعلق بالسلامة عندما يتسبب في زيادة التحميل على المعدات. ترتفع درجة حرارة الدوائر المحملة بشكل زائد، ويمكن أن تتسبب المقاومة في تعطل أجهزتك أو تدميرها أو نشوب حريق.

هناك العديد من العناصر التي يجب عليك تجنب توصيلها بمشترك الطاقة، بما في ذلك السخان الكهربائي. ولكن من الأسوأ توصيل سخان كهربائي بشريط طاقة تم ربطه بقابس ذكي بقدرة 10 أمبير.