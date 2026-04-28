لا تستخدم أبدًا مشترك طاقة مزودًا بقابس ذكي – وإليك السبب

هناك الكثير من الأسباب الوجيهة لاستخدام ميزات مثل المساعدين الصوتيين ومخفتات الإضاءة الذكية لتبسيط روتينك اليومي، خاصة وأن الأجهزة مثل المقابس الذكية يمكن أن تجعل فواتير الخدمات الخاصة بك في متناول الجميع. ومع ذلك، هناك بعض المخاطر الخفية عند استخدام هذه الأجهزة، وعندما يتعلق الأمر بالمقابس الذكية على وجه التحديد، فقد أصدرت الشركات المصنعة تحذيرات بعدم توصيل شريط طاقة بمقبس ذكي أبدًا.
العديد من الأجهزة الكهربائية مدرجة في قائمة UL، مما يعني أنها تم اختبارها للتأكد من سلامتها. بالنسبة لشرائط الطاقة، المعروفة أيضًا باسم صنابير الطاقة القابلة للنقل، تنص قائمة UL على أنه لا ينبغي توصيلها بأي شيء آخر غير دائرة فرعية داخل منزلك، مما يعني مقبس حائط دائم. بمعنى آخر، لا ينبغي أبدًا ربط شرائح الطاقة من قابس ذكي أو مشترك طاقة آخر أو حتى سلك تمديد. يحدث التسلسل التعاقبي عندما تكون الأسلاك وأجهزة الحماية من زيادة التيار مترابطة، ويمكن أن يمثل مشكلة كبيرة تتعلق بالسلامة عندما يتسبب في زيادة التحميل على المعدات. ترتفع درجة حرارة الدوائر المحملة بشكل زائد، ويمكن أن تتسبب المقاومة في تعطل أجهزتك أو تدميرها أو نشوب حريق.
هناك العديد من العناصر التي يجب عليك تجنب توصيلها بمشترك الطاقة، بما في ذلك السخان الكهربائي. ولكن من الأسوأ توصيل سخان كهربائي بشريط طاقة تم ربطه بقابس ذكي بقدرة 10 أمبير.
اكتشف ما يجب عليك فعله بدلاً من ربط شريط الطاقة بقابس ذكي
طالما أنك لا تفرط في تحميله، فلا حرج في توصيل قابس ذكي بمشترك طاقة، ولكن إذا كنت تستخدمه في الاتجاه المعاكس، فقد يتسبب ذلك في حدوث مشكلات تتعلق بالسخونة الزائدة أو عطل في المعدات. تظهر الأجهزة الكهربائية شديدة الحرارة علامات تحذيرية شائعة، مثل تعطل القاطع أو زر إعادة ضبط شريط الطاقة. قد تشم رائحة دخان أو ترى منافذ متغيرة اللون أو أسلاكًا متآكلة. في بعض الأحيان تكون الحبال دافئة عند اللمس. والأسوأ من ذلك، أن الخطر يمكن أن يتفاقم لأن شرائح الطاقة غالبًا ما تكون مدسوسة خلف الأثاث أو تستخدم في المناطق ذات حركة المرور المنخفضة حيث لا تلاحظ تسخينها.
والخبر السار هو أنه سواء كنت تستأجر أو تمتلك، فلديك خيارات أكثر أمانًا. سيكون الحل الأسهل والأقل تكلفة هو استخدام مقابس ذكية متعددة على منافذ مختلفة بدلاً من ربط شريط طاقة في واحد. فكرة أخرى، إذا كنت بحاجة إلى ميزة المنافذ المتعددة التي يوفرها شريط الطاقة، هي التفكير في الترقية إلى شريط طاقة ذكي لمنزلك. وأيضًا، إذا كان أي من الأجهزة التي تزودها بالطاقة عبارة عن مصابيح، فيمكنك التفكير في استخدام المصابيح الذكية.
في حين أن خيارات مثل هذه أفضل للمستأجرين، فإن أصحاب المنازل لديهم المزيد من الخيارات عندما يتطلعون إلى الترقية باستخدام الأجهزة الذكية. سواء أكان الأمر يتعلق بمنافذ ذكية أو ترقية اللوحة الكهربائية في منزلك باستخدام قواطع ذكية، هناك العديد من الطرق الأكثر أمانًا لأتمتة منزلك بدلاً من توصيل شريط طاقة بمقبس ذكي.