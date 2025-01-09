لا تستخدم المسامير الخاطئة على سياجك الخشبي. إليك ما يمكن أن يحدث إذا قمت بذلك

تركيب سياج خشبي رائع يتطلب العمل. يجب عليك قراءة قوانين ولوائح البناء، وفحص حالة التربة الخاصة بك، وإجراء مكالمات القياس، والتحقق من جيرانك. ليس من المستغرب أن يضيع العديد من أصحاب المنازل في هذه التفاصيل وينتهي بهم الأمر بالتغاضي عن القرار الحاسم المتمثل في اختيار الأظافر. بعد كل شيء، الأظافر هي مجرد أظافر، أليس كذلك؟ أشياء بسيطة تهدف إلى الحفاظ على تماسك السياج، ما الخطأ الذي يمكن أن يحدث؟ هناك الكثير من الأشياء، كما اتضح، ولإطلاعك على التفاصيل، إليك السبق الصحفي الحصري من House Digest’s Expert Carpenter وRemodeler Bob Beacham.

مع مرور الوقت الكافي، تظهر الأسوار الخشبية علامات الشيخوخة والضرر العنصري من خلال التزييف والتشقق والشيب. ومع ذلك، في بعض الأحيان، يبدأون في نزيف أسود حول قسم أظافرهم، في إشارة إلى أشياء أخرى غير العمر. يوضح بيتشام: “تحدث العلامات بسبب مادة كيميائية تسمى التانين. وهي تهاجم الحديد الموجود في المسامير الفولاذية. والخطوط تصدأ بشكل فعال”. التانين هو مركب طبيعي موجود في جميع الألواح الخشبية. يوضح بيتشام: “لكن مستويات خشب الأرز والخشب الأحمر مرتفعة والتي تستخدم غالبًا في السياج، كما أن البلوط يحتوي أيضًا على نسبة عالية من التانين”. عموما، العفص لا تشكل أي مشكلة. فقط عندما يبتل الخشب (من المطر أو الندى أو سوء التعامل مع الخرطوم) يتحول العفص إلى حمض التانيك. إذا كنت قد استخدمت مسامير حديدية أو فولاذية، يتفاعل الحمض مع الحديد، مما يؤدي إلى تحديد المنطقة ببقع سوداء مزرقة. ولهذا السبب من المهم اختيار الأظافر المناسبة.