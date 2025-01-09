لا تستخدم المسامير الخاطئة على سياجك الخشبي. إليك ما يمكن أن يحدث إذا قمت بذلك

تركيب سياج خشبي رائع يتطلب العمل. يجب عليك قراءة قوانين ولوائح البناء، وفحص حالة التربة الخاصة بك، وإجراء مكالمات القياس، والتحقق من جيرانك. ليس من المستغرب أن يضيع العديد من أصحاب المنازل في هذه التفاصيل وينتهي بهم الأمر بالتغاضي عن القرار الحاسم المتمثل في اختيار الأظافر. بعد كل شيء، الأظافر هي مجرد أظافر، أليس كذلك؟ أشياء بسيطة تهدف إلى الحفاظ على تماسك السياج، ما الخطأ الذي يمكن أن يحدث؟ هناك الكثير من الأشياء، كما اتضح، ولإطلاعك على التفاصيل، إليك السبق الصحفي الحصري من House Digest’s Expert Carpenter وRemodeler Bob Beacham.
مع مرور الوقت الكافي، تظهر الأسوار الخشبية علامات الشيخوخة والضرر العنصري من خلال التزييف والتشقق والشيب. ومع ذلك، في بعض الأحيان، يبدأون في نزيف أسود حول قسم أظافرهم، في إشارة إلى أشياء أخرى غير العمر. يوضح بيتشام: “تحدث العلامات بسبب مادة كيميائية تسمى التانين. وهي تهاجم الحديد الموجود في المسامير الفولاذية. والخطوط تصدأ بشكل فعال”. التانين هو مركب طبيعي موجود في جميع الألواح الخشبية. يوضح بيتشام: “لكن مستويات خشب الأرز والخشب الأحمر مرتفعة والتي تستخدم غالبًا في السياج، كما أن البلوط يحتوي أيضًا على نسبة عالية من التانين”. عموما، العفص لا تشكل أي مشكلة. فقط عندما يبتل الخشب (من المطر أو الندى أو سوء التعامل مع الخرطوم) يتحول العفص إلى حمض التانيك. إذا كنت قد استخدمت مسامير حديدية أو فولاذية، يتفاعل الحمض مع الحديد، مما يؤدي إلى تحديد المنطقة ببقع سوداء مزرقة. ولهذا السبب من المهم اختيار الأظافر المناسبة.
المسامير التي يجب أن تستخدمها على سياجك الخشبي
حتى لو كنت تتبع نصائح صيانة السياج الخشبي لإبقائه نظيفًا طوال العام، فإن خطأ واحد في اختيار المسامير عند تركيب السياج قد يكلفك الكثير. يوضح بيتشام في مقابلة حصرية مع House Digest أنه بالإضافة إلى الخطوط السوداء، فإنك تخاطر بفقدان سياجك تمامًا. “يؤدي التانين إلى تآكل المسامير – ويأكلها. سيستغرق الأمر بعض الوقت، ولكن في النهاية، سيبدأ السياج في الانهيار.” وهذا يطرح السؤال: ما هو نوع المسامير التي تتجنب مثل هذه العواقب؟ يقول بيتشام: “ربما تكون المسامير المجلفنة (المغطاة بالزنك) هي الحل الأكثر شيوعًا وبأسعار معقولة”. “الزنك يحمي الفولاذ. إنه ما سأستخدمه.” ومع ذلك، فهو يقول إذا كنت على استعداد لدفع المزيد، فإن المسامير المجلفنة بالغمس الساخن، مثل Siding Nails مقاس 2 بوصة من Metabo HPT، تعد خيارًا ممتازًا لأنها أكثر متانة.
ومع ذلك، يعترف بيتشام بأن المسامير المجلفنة تتآكل أيضًا. ومع ذلك، فهو يعتقد أن هذه ليست مشكلة كبيرة لأن هذه المسامير عادة ما تدوم لفترة طويلة مثل الخشب. ولكن في حالة عدم رغبتك في المخاطرة بالتآكل، فهو يوصي باستخدام الفولاذ المقاوم للصدأ. ويوضح قائلاً: “إن المسامير المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ هي الأفضل (ولكنها أكثر تكلفة). فهي ليست مطلية مثل المسامير المجلفنة، بل يتم تصنيعها عن طريق خلط الكروم مع الفولاذ، وبالتالي فإن المادة هي نفسها طوال الطريق.” وفي الوقت نفسه، يحذر من خيارات الألمنيوم الأقل تكلفة نسبيًا. “يُقترح أحيانًا استخدام الألومنيوم، لكن المسامير ليست قوية.”
معالجة الخطوط السوداء واستبدال المسامير الفولاذية العادية
في حين أنه من الجيد معرفة الخيارات المتاحة أمامك، ماذا تفعل عندما تعاني الألواح الخشبية الموجودة في سياجك بالفعل من وجود ملطخ؟ تلميح: الغسيل بالضغط، أو الصنفرة، أو التنظيف باستخدام مادة التبييض لن يكون مفيدًا. في الواقع، لإزالة العلامات والبقع من سياجك، فإن العنصر الرئيسي الذي يجب البحث عنه هو حمض الأكساليك – على الرغم من أن الخل الأبيض قد يأتي في القابض أيضًا، وفقًا لاقتباسات بيتشام الحصرية لـ House Digest. “حمض الأكساليك أو الخل الأبيض الممزوج بنسبة 50/50 مع الماء (ويفضل أن يكون دافئًا) يجب أن يقوم بالمهمة.” لاحظ أن حمض الأكساليك مادة سامة قادرة على حرق الجلد عند الاتصال المباشر. لذا، يجب عليك ارتداء قفازات ونظارات واقية إذا اخترت السير في هذا الطريق. أيضًا، قد لا ينجح هذا الحل دائمًا، خاصة عندما يكون سياجك قد تجاوز مرحلة الحفظ. وبدلاً من ذلك، يوصي بيتشام بتجربة مزيلات التانين التجارية.
ومع ذلك، هل استبدال الأظافر الخاطئة هو خيار؟ يقول خبير إعادة التصميم لدينا: “فيما يتعلق باستبدال المسامير، فهي فكرة جيدة ولكنها قد تكون صعبة”. السبب؟ “إذا ظلوا في السياج لفترة طويلة، فمن المحتمل أن يكونوا قد أضعفوا بسبب التانين. ويمكن أن ينكسروا بسهولة، ويتركوا جزءًا في الخشب.” ولهذا السبب يقترح فصل الأعمدة أو اللوحات عن بعضها البعض أولاً. تابع ذلك عن طريق قلع الأظافر للخلف بدلًا من سحبها للخارج. سيضمن ذلك إخراج الظفر بالكامل واستبداله بخيارات أكثر ملاءمة.