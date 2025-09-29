لا تستخدم ورقة شهادة جامعية في مقلاة الهواء قبل معرفة ذلك

بطانة سلة المقلاة الجوية الخاصة بك مع ورقة شهادة جامعية هي اختصار شائع لتنظيف دون عناء. إنه عنصر أساسي في العديد من المطابخ (ولديه العديد من استخدامات العبقرية حول المنزل) التي تم تقديرها لخصائصها غير الموصوفة التي تحمي أدوات الخبز وتبسيط التنظيف. في مقلاة الهواء ، يخدم نفس الغرض ، ويمنع الطعام من التمسك بالسلة وجعل تنظيف ما بعد الوجبة نسيمًا. وعلى الرغم من أن هذه الخدعة يمكن أن توفر لك الكثير من التنظيف ، إلا أن هناك جزءًا مهمًا من المعلومات التي تحتاج إلى معرفتها قبل القيام بذلك: ما هو الحد الأقصى لقيود درجة الحرارة في ورقة شهادة جامعية. لماذا هذا مهم؟ نظرًا لأن الحرارة العالية وبيئة تدفق الهواء المرتفعة في مقلاة الهواء يمكن أن تدفع ورقة شهادة جامعية إلى حافة هذا الحد (أو حتى بعد) ، مما قد يتهجى الخطر.

لا يتم إنشاء كل ورقة شهادة جامعية على قدم المساواة ، ويمكن أن يختلف تحملها للحرارة بشكل كبير مع تصنيف بعضها بحد أقصى 425 درجة فهرنهايت ، حيث يمكن للآخرين أن يتجاوزوا درجات الحرارة بسهولة أكثر من 450. يتجاوز حدود درجة حرارة ورق البرشمان أن تصبح خطرة خطيرة للحرائق.

والأكثر من ذلك ، أن مروحة الحمل الحراري القوية في الهواء تدور بسرعة ، وإذا لم تكن الورق متثقيفة بشكل كافٍ ، فيمكن أن يطير بسهولة والتواصل المباشر مع عنصر التدفئة. ونظرًا لأن الورق يجعل من Kindle رائعًا ، فقد يتسبب ذلك في إشعال الورقة ، مما يؤدي إلى حريق مطبخ خطير (والذي يمكن أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من منزلك). كن دائمًا على دراية بورق شهادة جامعية محددة التي تستخدمها وتوصيات الشركة المصنعة للتأكد من أنك تستخدمها ضمن نطاق درجة حرارة تشغيل آمنة.