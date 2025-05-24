لا تشتري على المدى القصير Will Benson Hype

رياضة
لا تشتري على المدى القصير Will Benson Hype

إذا نظرت إلى أفضل الضاربون هذا الشهر ، فسترى أسماء منزلية مثل فريدي فريمان ورافائيل ديفرز وجوسيه راميريز بين القادة في المتوسط. سترى Shohei Ohtani و Kyle Schwarber من بين قادة المنازل ، وجاكسون تشوريو ، فرانسيسكو ليندور وبوبي ويت جونيور.

هناك أيضًا الكثير من الخفافيش الساخنة من مصادر غير متوقعة ستتسلل من بين تلك الأسماء الكبيرة ، ولكن يجب عليك تحديد ما إذا كانت تستحق قائمة المسافات الطويلة أو ما إذا كانت ستختفي بعد امتداد حار (تذكر Kyren Paris؟).

في أول 10 مباريات له منذ أن تم استدعاؤه ، بلغ ويل بنسون من سينسيناتي.

هذا النوع من الأداء ، بغض النظر عن حجم حجم العينة ، سوف يحظى بالاهتمام ، ويستحق ذلك لأن هذا اللاعب الذي حقق 104 متفرجًا مستديرًا وسرق 102 قواعد على مدار أربعة مواسم في القصر. هذا هو اللاعب الذي أظهر قوته وسرعته في عام 2023 عندما حطم 11 من المحاماة وسرعان 19 قاعدة بينما وصل إلى 0.25 في 108 مباراة على الرغم من الضرب في 31.3 في المائة من مظاهره. هيك ، ضرب 14 قرعًا وسرق 16 قاعدة في 128 مباراة العام الماضي ، على الرغم من بلوغه.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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