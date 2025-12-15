لا تضع غرفة طعام رسمية إذا كان لديك منزل معاصر: إليك السبب

إذا كنت تفكر في إنشاء غرفة طعام رسمية في منزلك الحالي ذو التصميم المفتوح، فإن القرار يتلخص في تفضيلاتك التصميمية وأسلوب حياتك. بالنسبة لبعض الأشخاص، لا تزال فكرة وجود مساحة لتناول الطعام جذابة كمكان لاستضافة التجمعات. في حين أن التصميم المفتوح لا يحتوي على الهيكل الرسمي المطبق لاستيعاب مساحة منفصلة لتناول الطعام، إلا أن وجود غرفة طعام كجزء من منطقة المعيشة الرئيسية الخاصة بك يمكن أن يكون أكثر عملية وأقل جمودًا.

قبل إضافة منطقة طعام رسمية إلى التصميم المفتوح لمنزلك، هناك طرق يمكنك من خلالها تحديد المساحة دون إنشاء جدران جديدة. ضع في اعتبارك وضع سجادة أسفل الطاولة، بالإضافة إلى إضاءة أو ثريا كبيرة فوقها. إذا كانت لديك المساحة، يمكن أن تساعد الرفوف المدمجة أو طاولات الأريكة في إنشاء بعض الحدود بين غرفة الطعام والمطبخ وغرفة المعيشة. هناك أيضًا العديد من الفرص لإضفاء انطباعٍ خاص على غرفة الطعام الخاصة بك، بغض النظر عن مكان وجودها.

على الجانب الآخر، هناك اهتمام متزايد بالمساحات المنفصلة، ​​كما أن المخططات الأرضية ذات المفهوم المفتوح لا تحظى بشعبية كبيرة. ينبع الكثير من هذا الشوق للمنازل التقليدية المغلقة من التغيرات في عدد العائلات التي استخدمت المساحات خلال جائحة كوفيد-19. في حين أن المنزل ذو المفهوم المفتوح يوفر مزيجًا من الأنشطة العائلية، فقد وجد العديد من الأشخاص أن هذا الإعداد لم يكن مثاليًا عندما كان بعض أفراد الأسرة يحاولون في نفس الوقت العمل أو الدراسة أو اللعب أو تناول الطعام. في هذه الحالة، يمكن لغرفة الطعام الرسمية أن توفر المزيد من الخصوصية، ويمكنك أن تضع ذلك في الاعتبار إذا كنت تبيع منزلك.