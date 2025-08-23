لا تطرد أبواب الخزانة القديمة دون تجربة هذا Tiktok DIY الرائع

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.

إذا بدا الأمر وكأن خزاناتك تكبر كل يوم ، فقد تبدو في الواقع الجزء. يمكن لمجموعة لطيفة من الخزانات تحويل الغرفة إلى مساحة حديثة نابضة بالحياة في منزلك مفتوحة ودافئة. يمكن لمجموعة عفا عليها الزمن أن تجعل مطبخك أو الحمام يبدو أنه لا يزال عالقًا في الستينيات ويموت ليصل إلى القرن الحادي والعشرين. المشكلة في تحديث الخزانات هي أن القيام بذلك مكلف للغاية. اليوم ، يمكن أن يكلف استبدال أبواب الخزانة في أي مكان من 900 دولار إلى 4500 دولار ، بينما يمكن أن تتراوح إعادة صرفها في أي مكان بين 4،233 دولار إلى 10،223 دولار.

ومع ذلك ، إذا لم تتمكن من استبدال خزاناتك القديمة ، فهناك حل واحد سهل لم تفكر فيه. قد يكون الخيار هو عكس أبواب الخزانة الخاصة بك. على سبيل المثال ، إذا كان لديك باب خزانة مرفوع في المقدمة مسطحًا على ظهره ، فقد يكون هذا مرشحًا جيدًا لمجرد عكس الإطار. لماذا؟ نظرًا لأنك قادر على الانتقال إلى لوحة خزانة على طراز Shaker-وهو نمط يتمتع بشعبية في العديد من المنازل ولديه شعور حديث. ومع ذلك ، لا يمكن عكس بعض الخزانات ، وفي هذه الحالة ، قد يكون إعادة صياغة أو استبدالها هو الحل الأفضل.

تشمل الخزانات التي لا تناسبت جيدًا تلك ذات الزجاج في الإطار أو الضوء ، إطارات مزخرفة مع أنماط مزخرفة. في هذه الحالات ، لن يكون من المنطقي عكس الأبواب ، لأنها ستبدو كما هي فقط على الجانب الآخر. باختصار ، لا تتخلص من تلك الأبواب حتى الآن ، لأن إيجاد نهج لترقية خزانات الخشب ، بدلاً من مجرد استبدالها ، يعد دائمًا وسيلة سهلة لتوفير المال على التجديدات.