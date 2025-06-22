لا تطرد أواني الحضانة البلاستيكية – استخدمها كحديقة ديي

صناعة البستنة الأمريكية ضخمة في كل من التطورات المحلية والتجارة الدولية ؛ أبلغ مكتب الإحصاء الأمريكي عن ما يقرب من مليار دولار مستحقة عبر صادرات الأسمدة وحدها في عام 2019. يجد البستانيون المنزليون الفرديون أنفسهم في العمل مع تحولات الطقس خلال مواسم الربيع والصيف ، وحفر الأعشاب الضارة وزيارة مبيعات النباتات المحلية لجميع القطع التي يحتاجون إليها لإنشاء حديقة أمامية متماسكة. مع كل نبات جديد تحضره إلى المنزل بلا شك يأتي وعاء حضانة بلاستيكي آخر. ومع ذلك ، قد يكون من الصعب إعادة تدوير هذه المنتجات غير القابلة للتحلل ، لذا بدلاً من إلقاء الإضافات الخاصة بك بعيدًا ، يجب أن تفكر في استخدامها في مهام الحدائق المهمة الأخرى ، مثل الغربلة.

يحتوي وعاء حضانة البلاستيك القياسي على ثقوب مقطوعة في القاع ، مما يسمح للمياه بالخروج حتى تتمكن جذور النبات من الحصول على الهواء النقي أيضًا. هذا أيضًا يجعل التصميم مثاليًا للحصول على كوب يمكن من خلاله رفع وسطك المتنامي (أو مواد البستنة المهمة مثل الأسمدة والسماد) قبل أن يتراجع فورًا مع موجة سريعة من يدك. تعد الإضافات الحبيبية الأخرى إلى حديقتك ، مثل طارد الحيوانات ، مرشحين مثاليين لاستخدام Sifter DIY Garden ، والتي تتضاعف كوسيلة لتصفية العناصر الانسدادية مثل الصخور الكبيرة.