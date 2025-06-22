لا تطرد أواني الحضانة البلاستيكية – استخدمها كحديقة ديي

صناعة البستنة الأمريكية ضخمة في كل من التطورات المحلية والتجارة الدولية ؛ أبلغ مكتب الإحصاء الأمريكي عن ما يقرب من مليار دولار مستحقة عبر صادرات الأسمدة وحدها في عام 2019. يجد البستانيون المنزليون الفرديون أنفسهم في العمل مع تحولات الطقس خلال مواسم الربيع والصيف ، وحفر الأعشاب الضارة وزيارة مبيعات النباتات المحلية لجميع القطع التي يحتاجون إليها لإنشاء حديقة أمامية متماسكة. مع كل نبات جديد تحضره إلى المنزل بلا شك يأتي وعاء حضانة بلاستيكي آخر. ومع ذلك ، قد يكون من الصعب إعادة تدوير هذه المنتجات غير القابلة للتحلل ، لذا بدلاً من إلقاء الإضافات الخاصة بك بعيدًا ، يجب أن تفكر في استخدامها في مهام الحدائق المهمة الأخرى ، مثل الغربلة.
يحتوي وعاء حضانة البلاستيك القياسي على ثقوب مقطوعة في القاع ، مما يسمح للمياه بالخروج حتى تتمكن جذور النبات من الحصول على الهواء النقي أيضًا. هذا أيضًا يجعل التصميم مثاليًا للحصول على كوب يمكن من خلاله رفع وسطك المتنامي (أو مواد البستنة المهمة مثل الأسمدة والسماد) قبل أن يتراجع فورًا مع موجة سريعة من يدك. تعد الإضافات الحبيبية الأخرى إلى حديقتك ، مثل طارد الحيوانات ، مرشحين مثاليين لاستخدام Sifter DIY Garden ، والتي تتضاعف كوسيلة لتصفية العناصر الانسدادية مثل الصخور الكبيرة.
لماذا تحتاج إلى Sifter حديقة DIY؟
على الرغم من أن حالة الاستخدام السهلة لأواني الحضانة البلاستيكية المتبقية مثل Sifters Diy Garden Sifters واضحة ، إلا أن البستانيين المزدهرين قد لا يعرفون سبب أهمية غرق التربة أو الأسمدة أو السماد للمساعدة في نمو النباتات الصحية. تعزز قوام التربة المختلفة أنواعًا مختلفة من النمو ، حيث أن الكوبية (Mastarangea macrophylla) ، على سبيل المثال ، تزدهر في التربة الرطبة التي تحتفظ بالمياه ، في حين أن اللافندر (لافاندولا أنغوستيفوليا) يتطلب تربة جافة ومستهلكة جيدًا. يمكن أن يؤدي غربلة كميات مختلفة من جزيئات التربة الأولية – الرمال والطمي والطين – إلى تغيير اتساقها. هناك الكثير من الاختراقات البسيطة هناك لخلع الأوساخ المتقطعة في الحديقة أيضًا.
وفي الوقت نفسه ، فإن الغربلة هي خطوة مهمة بشكل لا يصدق لتطبيق السماد. نظرًا لأن صندوق سماد DIY محلي الصنع ينهار مواد قابلة للتحلل البيولوجي مثل بقايا الطعام ، فيجب عليك في النهاية أن تخرج من المواد الأصغر التي تكون مفيدة بالفعل لنمو النبات قبل إرسال الباقي إلى الوراء ليتم تسميدها أكثر أو استخدامها كحديقات في الحديقة. إذا لم يكن لديك كمية هائلة من السماد ، فقد يكون جذب البعض إلى وعاء حضانة بلاستيكي هو الطريقة المثالية لخلع السماد الكافي لحديقتك. يعد وجود Sifter في حديقة DIY أمرًا مهمًا أيضًا إذا كنت ترغب في الوصول إلى اتساق مفيد لاختبار التربة. إن اختبار التربة لمستوى درجة الحموضة أو عدم العناصر الغذائية هو كيف تعرف ما هي المواد والأسمدة الأخرى التي تحتاج إلى خلطها في حديقتك ، ويمكن أن يساعدك Sifter الحضانة البلاستيكية في العمل بالتساوي في تلك المكونات الجديدة.