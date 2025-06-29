لا تطرد الأظافر الصدئة واستخدمها لتصمة خشبية فريدة من نوعها بدلاً من ذلك

هل أنت متعطشا؟ أو ، ربما لديك قطعة من الأثاث ترغب في الخضوع لتحول مستوحى من العتيقة. يعد استخدام وصمة عار خشبية وسيلة فعالة للغاية لإعطاء عنصر تحولًا ريفيًا. ولكن ، هل تعلم أنه يمكنك صنع وصمة خشبية DIY الخاصة بك؟ يمكن أن تكون البقع الخشبية ، اعتمادًا على العلامة التجارية ، باهظة الثمن. لا يوجد شيء أسوأ أيضًا من استخدام نصف القصدير من وصمة عار الخشب للمشروع ثم نسيانه ، وتركه يفسد. بدلاً من ذلك ، يمكنك إنشاء أظافر صدئ بدلاً من التخلص منها. كل ما ستحتاجه هو حفنة من الأظافر الصدئة وجرة زجاجية وخلًا كافيًا من النبيذ الأبيض لتغطية الأظافر.

نظرًا لطبيعة هذا DIY ، لن تتمكن من تغطية مساحة كبيرة مثل أرضية خشبية صلبة أو طاولة طعام كبيرة. ومع ذلك ، فإن Diyers المفيدة التي يرغب Diyers المفيدة في معرفتها قبل استخدام Wood Stin هو أن هذا مثالي لمشاريع الحرف الأصغر التي لا تتطلب الكثير من البقع. لذلك ، يمكنك استخدامه على إطار صورة أو كرسي خشبي.