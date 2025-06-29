لا تطرد الأظافر الصدئة واستخدمها لتصمة خشبية فريدة من نوعها بدلاً من ذلك

هل أنت متعطشا؟ أو ، ربما لديك قطعة من الأثاث ترغب في الخضوع لتحول مستوحى من العتيقة. يعد استخدام وصمة عار خشبية وسيلة فعالة للغاية لإعطاء عنصر تحولًا ريفيًا. ولكن ، هل تعلم أنه يمكنك صنع وصمة خشبية DIY الخاصة بك؟ يمكن أن تكون البقع الخشبية ، اعتمادًا على العلامة التجارية ، باهظة الثمن. لا يوجد شيء أسوأ أيضًا من استخدام نصف القصدير من وصمة عار الخشب للمشروع ثم نسيانه ، وتركه يفسد. بدلاً من ذلك ، يمكنك إنشاء أظافر صدئ بدلاً من التخلص منها. كل ما ستحتاجه هو حفنة من الأظافر الصدئة وجرة زجاجية وخلًا كافيًا من النبيذ الأبيض لتغطية الأظافر.
نظرًا لطبيعة هذا DIY ، لن تتمكن من تغطية مساحة كبيرة مثل أرضية خشبية صلبة أو طاولة طعام كبيرة. ومع ذلك ، فإن Diyers المفيدة التي يرغب Diyers المفيدة في معرفتها قبل استخدام Wood Stin هو أن هذا مثالي لمشاريع الحرف الأصغر التي لا تتطلب الكثير من البقع. لذلك ، يمكنك استخدامه على إطار صورة أو كرسي خشبي.
كيفية إنشاء وصمة عار الخشب باستخدام الأظافر القديمة
انطلق أظافرك الصدئة في جرة ، ثم صب في الخل. استخدم ما يكفي من الخل لغرق الأظافر تمامًا. قم ببث غطاء على الجرة ولكن لا تشدده بالكامل ؛ تحتاج إلى السماح للغازات المتوسعة بالإفراج. اترك جرة الأظافر للجلوس لمدة خمسة إلى سبعة أيام ، مع إعطائها دوامة مرة واحدة في اليوم ، حتى ترى الخل يتحول من صافٍ إلى اللون البني الفاتح.
الآن ، حان الوقت لاختبار وصمة عار الخشب. من الناحية المثالية ، سيكون هناك مكان مخفي على العنصر الخاص بك حيث يمكنك اختباره. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فحاول الحصول على عينة من الخشب مماثلة في لهجة العنصر الخاص بك ، والتي يمكنك استخدامها بعد ذلك. استخدم فرشاة أو قطعة قماش لتلطخ الخشب واتركها حتى تجف بين عشية وضحاها قبل تطبيق المعطف الثاني. لإغلاق وصمة عار الخشب ، يمكنك استخدام مانع التسرب على أساس الماء على الأعلى.
الأظافر الصدئة ليست العنصر الوحيد الذي يمكنك استخدامه لتلطخ الخشب بشكل طبيعي. هناك أدوات منزلية يومية أخرى ربما لم تفكر فيها سابقًا. على سبيل المثال ، يمكن استخدام الشاي والقهوة لإنشاء وصمة عار جميلة.