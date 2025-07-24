لا تطرد حمام الطيور القديم الخاص بك – استخدمه في النباتات المنزلية بدلاً من ذلك

هل حصلت على حمام للطيور القديم الذي يجمع الطحلب والأوساخ في الجزء الخلفي من حديقتك؟ قبل أن تتخلى عن ذلك على الحد الأقصى أو إحضاره إلى مركز إعادة التدوير المحلي ، فكر في طرق أخرى لإعادة استخدامها وإعادة استخدامها في منزلك. مع القليل من التفكير الإبداعي ، يمكن تحويل حمام الطيور القديم إلى موقف رائع لعرض النباتات المنزلية المفضلة لديك.
والفكرة هي استخدام هذا الحمام الداكن كمنصة لوضع النباتات المنزلية. بمجرد تنظيفها ، يمكن لبعض مسارات الطيور أن تعمل بشكل رائع مع النباتات المنزلية الداخلية ، وخاصة مع الأنواع الكبيرة التي تشبه الكرمة المغطاة على الجانبين ، مثل Pothos و Philodendron. تتناسب بعض أحواض الطيور القديمة الرقيقة بشكل جميل في الداخل ، وخاصة تلك المصنوعة من المعدن مع خطوط منحنية وتفاصيل الزينة ، مثل أوراق فو. أو النظر في تصميمات حمام الطيور الحديثة لتتناسب مع المزيد من أنماط الديكور الداخلي المعاصر.
إذا كنت تتعامل مع حمام للطيور تعتقد أنه سيبدو أفضل في الهواء الطلق ، مثل الحجر الكبير أو حمام الطيور DIY المصنوع من أواني الحضانة ، لا تقلق. يمكنك الاحتفاظ بها في الخارج واستخدامها كأدوات للنباتات الخارجية المحفوظة بوعاء مثل Caladiums أو Pansies أو Azaleas. يمكنك حتى استخدام حمام الطيور كحامل للأعشاب المحفوظة بوعاء تحتاج إلى الوصول إليه في كثير من الأحيان للطهي ، مثل الريحان أو النعناع أو الزعتر. هذه طريقة رائعة لتجنب ثني ظهرك أثناء البستنة.
كيفية استخدام حمام الطيور كحامل نبات
لتحويل حمام الطيور القديم إلى حامل نبات بارد ، الخطوة الأولى هي نظيفة عميقة شاملة. يمكن أن تتراكم حمامات الطيور الطحالب مع مرور الوقت ، خاصة إذا لم يتغير الماء بانتظام بما فيه الكفاية. لحسن الحظ ، يمكن أن تساعد العنصر الأساسي المشترك في إزالة الطحالب من حمام الطيور: الخل. إنها طريقة طبيعية للتخلص من البقايا الخضراء حتى تتمكن من إعادة توجيه حمام الطيور بأمان لنباتاتك. ما عليك سوى خلط ثلاثة أجزاء من الماء مع خل واحد (أبيض أو عصير التفاح التفاح) واستخدم فرشاة الخشنة الصلبة لتنظيف التراكم الأخضر قبل الشطف.
بمجرد أن تكون نظيفة ، يكون حمام الطيور جاهزًا لحياته الثانية. أحضرها في الداخل لتفتيح غرفة ، أو ضعها على الشرفة أو التراس أو في الحديقة للحصول على بعض الشاشة الخارجية المثيرة للاهتمام. يمكنك ملء الوعاء بأواني صغيرة متنوعة لإلقاء نظرة باردة أو الذهاب مع نبات بيان واحد في وعاء أكبر يناسب الحوض بأكمله.
شيء واحد يجب تذكره ، مع ذلك ، هو أن حوض Birdbath لا يحتوي على أي ثقوب تصريف. كلما سقيت نباتاتك ، فإن المياه الزائدة ستذهب إلى حمام الطيور دون أي طريقة للخروج. سترغب في تجنب أي ماء راكد لعدة أسباب ، وذلك أساسًا لتجنب تعفن الجذر ، ونمو الطحالب ، ومنع البعوض من وضع بيضهم هناك. لذلك ، تأكد من تفريغ حمام الطيور إذا كان أي ماء يتراكم ، أو أخرج الأواني منه قبل سقيها.