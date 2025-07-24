لا تطرد حمام الطيور القديم الخاص بك – استخدمه في النباتات المنزلية بدلاً من ذلك

هل حصلت على حمام للطيور القديم الذي يجمع الطحلب والأوساخ في الجزء الخلفي من حديقتك؟ قبل أن تتخلى عن ذلك على الحد الأقصى أو إحضاره إلى مركز إعادة التدوير المحلي ، فكر في طرق أخرى لإعادة استخدامها وإعادة استخدامها في منزلك. مع القليل من التفكير الإبداعي ، يمكن تحويل حمام الطيور القديم إلى موقف رائع لعرض النباتات المنزلية المفضلة لديك.

والفكرة هي استخدام هذا الحمام الداكن كمنصة لوضع النباتات المنزلية. بمجرد تنظيفها ، يمكن لبعض مسارات الطيور أن تعمل بشكل رائع مع النباتات المنزلية الداخلية ، وخاصة مع الأنواع الكبيرة التي تشبه الكرمة المغطاة على الجانبين ، مثل Pothos و Philodendron. تتناسب بعض أحواض الطيور القديمة الرقيقة بشكل جميل في الداخل ، وخاصة تلك المصنوعة من المعدن مع خطوط منحنية وتفاصيل الزينة ، مثل أوراق فو. أو النظر في تصميمات حمام الطيور الحديثة لتتناسب مع المزيد من أنماط الديكور الداخلي المعاصر.

إذا كنت تتعامل مع حمام للطيور تعتقد أنه سيبدو أفضل في الهواء الطلق ، مثل الحجر الكبير أو حمام الطيور DIY المصنوع من أواني الحضانة ، لا تقلق. يمكنك الاحتفاظ بها في الخارج واستخدامها كأدوات للنباتات الخارجية المحفوظة بوعاء مثل Caladiums أو Pansies أو Azaleas. يمكنك حتى استخدام حمام الطيور كحامل للأعشاب المحفوظة بوعاء تحتاج إلى الوصول إليه في كثير من الأحيان للطهي ، مثل الريحان أو النعناع أو الزعتر. هذه طريقة رائعة لتجنب ثني ظهرك أثناء البستنة.