لا تطرد زجاجات المياه القديمة: أعد استخدامها لحل مشكلة وعاء الزهور الرئيسية هذه

في بعض الأحيان ، تريد حديقتك ، أو حتى واحدة من نباتات منزلك ، لإدلاء بيان ، والذي يعادل في كثير من الأحيان أكبر. سواء كان ذلك يبحث عن مصنع داخلي لملء المساحة أو ترقية كبيرة محفوظة بوعيتك ، تحتاج النباتات الضخمة إلى أواني ضخمة لاحتواءها. يمكننا جميعًا أن نقدر طائرًا مزدهرًا من مصنع الجنة الشاهق على غرفة معيشة أو شجيرات الكوبية الجميلة التي تصطف في ممر حديقتك ، لكننا نعرف أيضًا مدى ثقلها بمجرد ملؤها بالتربة. يصبح المزارعون الخزفيون والحجرون أثقل عند إضافة الماء – مما قد يجعل تحريكهم يمثلون تحديًا. هذا مصدر قلق بشكل خاص للنباتات الداخلية التي قد تحتاج إلى إعادة ترتيبها بانتظام للتنظيف أو المهام الأخرى.
والخبر السار هو أنك لا تحتاج عادة إلى كل تلك التربة حتى تزدهر النباتات والزهور. في الواقع ، يمكن أن تسبب الكثير من التربة ضررًا أكبر من النفع ، مما يسبب تعفن الجذر بسبب الكثير من الماء. فلماذا لا تنقذ مساحة صغيرة؟ هناك الكثير من الاختراقات لملء زارع كبير الحجم وخلق مساحة سلبية صغيرة حيث تكون التربة عادة – لكن المفضلة لدينا هي إعادة استخدام زجاجات المياه القديمة. من خلال توفير زجاجات مياه ذات استخدام أحادي الاستخدام أو غيرها من الحاويات البلاستيكية الكبيرة ، يمكنك تخفيف مزاربيك ، والحفاظ على البلاستيك خارج مدافن النفايات ، وتوفير المال على التربة باهظة الثمن. يضيف هذا المشروع أيضًا إلى العديد من الطرق التي يمكنك بها جعل حديقتك أكثر استدامة.
كيف تفعل ذلك بشكل صحيح
هناك الكثير من المواد التي يجب ألا تستخدمها أبدًا لملء قاع المزارعين الكبار. لا يمكن لبعض المواد أن تمنع الصرف تمامًا تمامًا ، بل قد تمتص أخرى الرطوبة وتتسبب في تجمع الماء بالقرب من الجذر-وهو أمر كبير في أي نبات أو زهرة. تعتبر زجاجات المياه البلاستيكية مثالية لأنها صغيرة وصارمة بدرجة كافية لمنع حدوث المشكلات الرئيسية. فكيف تحاول هذه الطريقة بشكل صحيح؟ أولاً ، جمع الزجاجات البلاستيكية المستعملة وتأكد من أنها فارغة ونظيفة من أي سائل قد يجذب الآفات. تأكد من تأمين القبعات أيضًا بإحكام على زجاجة الماء للحفاظ على الهواء ومنعها من الانهيار. بعد ذلك ، املأ أكبر عدد ممكن من الغراس بالزجاجات قدر الإمكان لما سيكون عليه المصنع.
من أجل معرفة عدد زجاجات المياه التي يجب استخدامها بالضبط ، وكم التربة التي يجب وضعها ، ستحتاج إلى معلومات شاملة حول نظام الجذر لمصانعك. تأكد من معرفة مقدار عمق التربة الذي يحتاجه النبات وتأكد من وجود مساحة كبيرة فوق زجاجات المياه لضمان أن الجذور لديها كل المساحة التي يحتاجونها إلى الازدهار. عندما يكون ذلك في شك ، فإن استخدام البدائل الضحلة الجذور هو وسيلة آمنة لإلقاء نظرة على زارع كبير دون الاهتمام بعمق التربة. ومن الجيد أيضًا إضافة مادة إضافية لامتصاص الرطوبة ، مثل الخفاف ، على قمة زجاجات المياه للمساعدة في منع المياه في أي شقوق.