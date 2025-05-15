لا تطرد سلاسل المفاتيح القديمة – جرب هذه الأفكار الذكية الـ 14 لإعادة عرضها بدلاً من ذلك

على مر السنين ، يبدو أننا جميعًا نجمع العشرات من سلاسل المفاتيح. تأتي هذه العناصر الزخرفية في الكثير من التصميمات المختلفة ، من الملحقات اللطيفة البسيطة إلى التذكارات من السفر إلى تلك التي تعرض شخصيات الرسوم المتحركة المفضلة لدينا. ومع ذلك ، نظرًا لأن لدينا الكثير من المفاتيح فقط في حياتنا ، في بعض الأحيان ليس لدينا ما يكفي من الاستخدامات لهذه العناصر ، وإنشاء أكوام من هذه الملحقات غير المستخدمة في منازلنا. على الرغم من أنه قد يتم إغراءك بقطع الطرق ، لا تطرد سلاسل المفاتيح القديمة حتى الآن. بدلاً من ذلك ، جرب هذه الأفكار الذكية الـ 16 ، مثل استخدامها كزخارف شجرة عيد الميلاد أو فن الجدار ، لإعادة عرضها.
هناك العديد من الأنواع المختلفة من سلاسل المفاتيح بما في ذلك العتيقة ، وثقافة البوب ، واهتمامات الهواية ، وأنواع الترويجية ، والكثير من الأشخاص ، ويحصل عليها الكثير من الأشخاص لأسباب مختلفة – سواء كان ذلك هو الاحتفاظ بمفاتيح فعليًا ، مقابل القيمة العاطفية ، كهدايا ، أو لحضور حدث ما. نظرًا لأنه قد يكون لديك عدد من الأنواع المختلفة ، يجب أن تبدأ عن طريق فرز هذه العناصر بناءً على ما تريد القيام به معها. يمكنك أيضًا فصل تلك التي تضررت أو تتعرض للصدأ في المشاريع الإضافية ، وأيًا ترغب في التبرع به. من هناك ، قم بتنظيف سلاسل المفاتيح وتطهيرها ، خاصةً إذا كانت في درج غير مرغوب فيه. مع سلاسل المفاتيح في متناول اليد ، حان الوقت لإعادة عرضها إلى عناصر باردة وعملية.
استخدام للحرف اليدوية
واحدة من أسهل الطرق لإعادة عرض سلاسل المفاتيح القديمة الخاصة بك هي إضافتها إلى لوازم الصياغة الخاصة بك. يمكن إعادة تدوير الحلقات الرئيسية ، والسلاسل ، والسحر ، والخرز ، والتماثيل ، والجلد ، وغيرها من العناصر على سلاسل المفاتيح لمجموعة متنوعة من مشاريع الصياغة. احصل على بعض الزردية وفصل كل مادة عن الأخرى ، وقم بتنظيمها في فئات. بعد ذلك ، قم بتخزينها بعيدًا في محطة الصياغة حتى تكون مستعدًا لاستخدام كل قطعة. يمكنك حتى الحفاظ على سلسلة المفاتيح ككل واستخدامه لقطعة فنية رائعة. مع تدفق إبداعك ، فإن الخيارات لا حدود لها.
استخدمها كفن جداري على لوحات الوتد أو الفلين
لا تقم بإخراج سلاسل مفاتيح ثقافة البوب القديمة أو العاطفية أو السفر أو البوب. بدلاً من ذلك ، استخدمها لإنشاء فن الجدار غير التقليدي. تتمثل إحدى الطرق الممتعة لتزيين لوحة الفلين الأساسية في تحويلها إلى فن الجدار الرائع مع سلاسل المفاتيح الخاصة بك. بالنسبة لهذا المشروع ، يمكنك تعليق سلاسل المفاتيح بنفسها على السنانير أو إبهام اللوحة على لوحة أو لوحة الفلين أو إضافتها من بين عناصر أخرى مثل الصور والملصقات. قم بإنشاء قطعة رائعة ، ثم شنقها على الحائط الخاص بك – هذا كل ما يتطلبه الأمر!
أضف إلى مربع الظل
حافظ على تنظيم سلاسل المفاتيح وعرضها عن طريق إنشاء مربع الظل لجميع تذكاراتك العزيزة. بالنسبة لهذا الاختراق الذي يعيد استخدامه ، سترغب في الذهاب مع موضوع ، سواء كان ذلك مراجع ثقافة البوب أو الإجازات أو الأحداث. مع وضع الفكرة في الاعتبار ، يمكنك بعد ذلك البدء في إضافة عناصر زخرفية أخرى مثل الأشرطة والملصقات والخرز. لا تتردد في تضمين أي صور مطبوعة أو تذكار تسير معها. يمكنك أيضًا عرض سلاسل المفاتيح وتعليقها في صفوف منظمة.
تزيين شجرة عيد الميلاد
لا تحتاج إلى زخارف عيد الميلاد التقليدية لتزيين شجرتك عندما تقوم سلاسل المفاتيح بالخدعة. هذه طريقة رائعة لإنشاء شجرة ذات طابع تحت عنوان ، وإظهار بعض المراجع أو هوايات ثقافة البوب المفضلة لديك. لا تتردد في استخدام السنانير الرئيسية بالفعل على السلسلة وشنق سلاسل المفاتيح الزخرفية الخاصة بك مباشرة على الشجرة ، أو خلع السحر ووضع شريطًا جديدًا أو ربطًا عليه. يمكنك حتى خلع السنانير الرئيسية واستخدامها لحلي DIY الأخرى.
استخدمه كمرجعية
نظرًا لأن الإشارات المرجعية أمر لا بد منه بالنسبة للمكتبة المنزلية المثالية ، فإن تحويل سلاسل المفاتيح القديمة إلى هذه المدخرات الموضعية هو الفرصة المثلى لإنقاذ بعض المفضلة لديك بدلاً من إبعادها. هناك عدة طرق للقيام بذلك ، بما في ذلك الحفاظ على سلسلة مفاتيح رقيقة ومسطحة كما هي ووضعها مباشرة في الكتاب مع التسكع في السلسلة والخاتم الرئيسي. يمكنك أيضًا الحصول على ماكر وتفكيك السلسلة والسحر ، مما يجعل علامة معلقة خاصة بك مع لوازم الإشارة المرجعية الأخرى.
تتحول إلى سحب سستة
قبل إلقاء هذا العنصر الذي يفتقد سحب السوستة ، استخدم هذه الخدعة لحفظ سوستة مكسورة. كل ما عليك فعله هو استخدام سحر سلسلة المفاتيح القديم كبديل عن سوستة. بالنسبة لهذه الخدعة ، يمكنك إما إزالة خطاف المفتاح وإضافة السحر أو الاحتفاظ بسلسلة المفاتيح كما هي وتوصيله بالسوستة المكسورة. بمجرد الوصول إلى السوستة ، سيكون لديك بعد ذلك مناورة وقت أسهل. هذه أيضًا طريقة رائعة لإضافة إحساسك الخاص بالأناقة إلى عناصر منزلية مثل وسائد رمي.
تزيين المرآة
تتمثل إحدى الطرق الرائعة لتزيين المرآة في أخذ سلاسل المفاتيح وإرفاقها على السطح أو الإطار العاكس. بالنسبة لهذا المشروع ، ستحتاج إلى الحصول على نوع من المواد الملتوية سواء كان ذلك الغراء الفائق أو الغراء الساخن أو كريمة فك التشفير ، وهو غراء ياباني يجف يشبه الكريمة المخفوقة ، وعادة ما يتم إضافته كعنصر مزخرف. ضع المرآة الخاصة بك واضغط على السحر على السطح أو الإطار. تختلف أوقات التجفيف بناءً على الغراء الذي تستخدمه ، ولكن أعطه حوالي يومين للعلاج. بمجرد التجفيف ، عرض القطعة.
تتحول إلى مغناطيس
احتفظ بجميع العناصر الموجودة على سطح الثلاجة منظمة مع مغناطيس مفاتيح DIY. لهذا المشروع ، سترغب في استخدام سلاسل المفاتيح المتوسطة إلى الأكبر. الهدف هو أن يكون لديك سحر كبير بما يكفي لتغطية المغناطيس. هذا المشروع أسهل أيضًا مع سحر تملق أو سحر وليس على شكل فريد أو من القماش. مع السحر المختار ، خذ مغناطيسك وأضف بعض الغراء الفائق للالتزام بها معًا. انتظر حتى يجف الغراء ثم لا تتردد في وضع مغناطيس DIY الخاص بك على الثلاجة.
اصنع رنين الرياح DIY
قم بإنشاء رنين رياح مذهل وفريد من نوعه مع عناصر من الدرج غير المرغوب فيه عن طريق إزالة سحر سلسلة المفاتيح الخاصة بك من السلسلة. لهذا المشروع ، يمكنك استخدام سلاسل المفاتيح الخاصة بك كوسيلة لتزيين ، مثل أخذ السحر المفضل لديك وإضافتها إلى رنين الرياح الذي تملكه بالفعل. هناك خيار بسيط آخر هو إضافة أي سلاسل مفاتيح ثقيلة أو معدنية ، لذا فهي تضرب الأنابيب أو الأجراس الموجودة في الريح. لا تنسَ إعادة عرض خطاف مفتاح سلسلة المفاتيح للمساعدة في تعليق الآلات الموسيقية في الهواء الطلق.
إكسسوارات حقائبك
سلاسل المفاتيح لا تنتمي فقط إلى سيارتك أو مفاتيح المنزل ؛ بدلاً من ذلك ، استخدمها لإضافة بعض الشخصية إلى حقائبك. ضعها على أي حقيبة يد أو حقيبة أو حقيبة دوفانج أو حقيبة أطفال أو حقيبة صالة رياضية للمساعدة في التمييز وتخصيصها وتحديدها. نظرًا لأن سلاسل المفاتيح تحتوي على خطافات مفاتيح ، فمن السهل جدًا إرفاقها أو قصتها على حقيبتك وتذهب. هل لديك حقيبة صغيرة تريد أن تصنعها في معصم أو قطعة معلقة لتخزينها بسهولة؟ ثم ، سلسلة المفاتيح هي إضافة رائعة للحقيبة الخاصة بك.
اصنع في حلقات منديل
إذا كان لديك اللوحات والأواني الفضية والكؤوس والمناديل القماشية ولكنك تفتقد إلى عنصر واحد لأخذ لعبة إعداد الجدول الخاصة بك إلى المستوى التالي ، قم بإنشاء حلقات منديل من سلاسل المفاتيح. إذا كان الخطاف المفتاح كبيرًا بما يكفي ، فيمكنك فقط تنزل القماش إلى وسطها. احتفظ بالسحر على سلسلة المفاتيح أيضًا لإضافة عنصر زخرفي إلى إعداد اللوحة. هل تحتاج إلى حلقة أكبر ولكن أحب السحر؟ لا تقلق ، ما عليك سوى فصله وألصقه بخطاف أكبر.
تحويلهم إلى ألعاب للأطفال
لماذا تتخلص من سلاسل المفاتيح عندما يمكنك ببساطة تقديمها لأطفالك؟ هذه طريقة ممتعة لهم لإضافة بعض الشخصيات والراحة إلى حقائبهم المدرسية. العديد من الشباب مبدعون أيضًا ويمكنهم تعويض ألعاب تلقائية وممتعة مع شيء بسيط مثل سلسلة المفاتيح. امنح سلاسل المفاتيح التي تشبه الألعاب حياة جديدة عن طريق إزالة الحلقة الرئيسية والسلسلة وتسليمها لهم للعب معها. يمكنك أيضًا استخدامها كألعاب في جائزة أو صندوق كنز كمكافآت لأطفالك.
ضع على رف رئيسي
إذا كان لديك الكثير من المفاتيح أو عناصر أخرى على رف مفتاح معلق ، فيمكنك الحفاظ على كل شيء مرتبة مع نظام وضع علامة على سلسلة المفاتيح السهل. هذه فكرة تنظيم رائعة إذا كان لديك العديد من التكرارات الرئيسية أو العديد من الأشخاص في المنزل وليس هناك خطافات كافية. قم بتعيين نوع الخطاف أو سلسلة المفاتيح لكل شخص أو ضع المفتاح الذي يذهب إليه واستخدام سلاسل المفاتيح المتدلية لفصل المفاتيح وتصنيفها وتسمية. ستعرف دائمًا أي واحد تحتاج إلى لمحة.
تزيين منزلك
سلاسل المفاتيح هي وسيلة ممتعة وذكية لتزيين. خذ تلك التي تأتي من مراجع ثقافة البوب المفضلة لديك وقم بإنشاء جدار معرض تحت عنوان في مساحة ترفيهية أو الاستيلاء على جميع سلاسل المفاتيح الخاصة بك وقم بتعليقها على خريطة مؤطرة ، مما يوضح جميع الأماكن التي كنت فيها. يمكنك حتى إضافة خطافات ذاتية اللصق على حواف الرفوف والسماح لوجهات المفاتيح الخاصة بك بتعليقها. اصنع سلسلة من سلاسل المفاتيح المتعددة لإنشاء ظهور ربطة عنق الستار أو إكليل الباب أو ستارة حبة يمكنك وضعها فوق نافذة أو باب.