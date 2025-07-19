لا تطرد صناديق الأحذية القديمة دون تجربة هذا التخزين الرائع DIY

عندما تشتري زوجًا من الأحذية ، هل أنت نوع الشخص الذي يتخلى عن الصندوق أو يحتفظ به؟ من المفهوم ، أن الكثير منا يرغب في تجنب الفوضى ، لذلك قد يبدو أن رميها في إعادة التدوير فكرة ذكية. ومع ذلك ، مع عدد الأشياء التي يمكنك القيام بها لصناديق الأحذية upcycle ، من الصعب عدم التمسك بها! يتيح لك أحد الاختراقات الرائعة تحويل صناديق الأحذية القديمة إلى حل تخزين أنيق للغاية سيساعدك على الحفاظ على تنظيم خزانتك. إنه أمر سهل للغاية ، لأنه يتطلب فقط إنشاء فواصل من صندوق أحذية واحد لإدراجها في صندوق آخر.
يجب أن تكون غرفة النوم ملاذاً ، لذا فهي مثالية لإنشاء مساحة مرتبة ومنظمة. قد يستغرق هذا بعض الوقت والإبداع – لكن ليس من الضروري بالضرورة أن يكلف بنسًا جميلًا. تحمل متاجر مثل شجرة الدولار جميع أنواع العناصر المثالية لإعطاء كل شيء مكانًا. على سبيل المثال ، يمكن استخدام صناديقهم التنظيمية في جميع أنحاء المنزل ، مما يساعد على توضيح بعض الفوضى. صناديق بلاستيكية مثل هذه غير مكلفة بالفعل ، ولكن يمكنك توفير المزيد من خلال إنشاء صناديق الأحذية الخاصة بك.
احصل على صناديق الأحذية لهذا DIY البسيط
لهذا DIY ، ستحتاج إلى صندوقان متطابقان كبير الحجم مع أغطية لإنشاء المنظم. ضع في اعتبارك أنه يمكنك استخدام أي صناديق الحجم التي تريدها – فهذا يعتمد فقط على المبلغ الذي تريد تخزينه. ستحتاج أيضًا إلى حاكم وعلامة وقاطع صندوق أيضًا. ابدأ بتحويل أحد الصناديق ، ومع المسطرة والعلامة ، يقسم الصندوق إلى أربعة أقسام. ثم ، قطع المربع إلى تلك الأقسام الأربعة. اقلبهم ، ويجب أن يكون لديك الآن أربعة “مقسمات” لاستخدامها داخل صندوقك الآخر. قم بتجميعها بأي طريقة تريدها ، أو إنشاء مساحتين كبيرتين أو ثلاثة مساحات أو أربعة أصغر.
يمكن الآن استخدام المربع لتخزين العناصر المختلفة والمساعدة في الحفاظ على تنظيم خزانة الخاص بك. اعتمادًا على حجم صناديق العرض ، يمكنك الاحتفاظ بالملحقات أو المجوهرات أو الصور أو الحلي في الداخل. كما أنه سيعمل بشكل رائع في الحمام للمكياج وأدوات النظافة الصغيرة أيضًا. إذا كنت ترغب في نقلها إلى المستوى التالي ولم تكن تبدو وكأنها صندوق أحذية على الإطلاق – قم بتزيينه مع لوازم الصياغة المفضلة لديك. أو ، إذا كنت تستخدم المنظم لعناصر أكثر أهمية – فكر في الحفاظ على المربع كما هو. بهذه الطريقة ، لن يعرف أحد أنه يحتوي على القليل من الكنوز بدلاً من الأحذية. نأمل أن يساعدك هذا الاختراق على تحقيق غرفة نوم أكثر تنظيماً!