لا تطرد قفازات مطاطية – قطع واستخدامها كعلاقات نباتية مقاومة للماء

من الواضح أن بعض الأشياء ، مثل مربع الورق المقوى الذي وصلت إليه الشراء عبر الإنترنت ، يمكن إعادة تدويره وسهلة التخلص من العقل. الآخرين ، وليس كثيرا. خذ قفازات مطاطية ، على سبيل المثال. إنهم ليسوا قابلة للتحلل ، وبينما كانوا يستطيع يتم إعادة تدويرها من الناحية النظرية ، فإن العملية ليست بسيطة تمامًا-لن تقبلها برامج الرصيف دائمًا ، ونقاط الانخفاض المتخصصة قليلة ومتباعدة. لذا ، بدلاً من السماح لهم بالتراكم في مكب النفايات ، يكون الحل الأفضل هو قطع القفازات واستخدامها كعلاقات نباتية DIY.
القفازات المطاطية – وخاصة النوع الذي تستخدمه في المطبخ – متينة ومرنة بشكل مدهش ، حتى بعد القليل من التآكل. في معظم الأوقات ، السبب الوحيد الذي يتوقف عن استخدامه هو بسبب قطع أو تمزق صغير. هذا يجعلهم عديم الجدوى لغسل الأطباق ، ولكنه مثالي للركوب. مع بعض القطع القليلة ، يمكن تحويلها إلى روابط مقاومة للطقس وصديقة للنبات لحديقتك. على عكس روابط الرمز البريدي أو الخيوط الخشنة ، لن يحفروا في السيقان الحساسة أو تتحلل في المطر. ونظرًا لأنك تعيد استخدام شيء لديك بالفعل ، فأنت توفر المال وتخفيض النفايات في نفس الوقت. إنه مشروع بسيط ومرضي يستغرق ثواني ويعطي حياة جديدة لشيء من المحتمل أن ينتهي به المطاف في سلة المهملات. إذا كنت قد قمت بالفعل بإعادة استخدام أحواض الزبادي أو وضع علب البيض في مزارعيك ، فستشعر هذه الخدعة الذكية على قدم المساواة مع روتين الاستدامة الأول.
كيفية إنشاء علاقات نباتية من قفازاتك المطاطية القديمة
تتمثل الخطوة الأولى في تنظيف القفازات وتجفيفها جيدًا ، لأن أي بقايا منظفات طبق بقايا قد تهيج أو تؤذي نباتاتك. بعد ذلك ، باستخدام زوج حاد من مقص الحرف أو المطبخ ، قم بقطع جزء الكفة من القفاز (هذه هي المنطقة ذات السميكة المدونة بالقرب من الرسغ). من هناك ، استمر في قطع عرض الكفة لإنشاء حلقات أو نطاقات مطاطية. إلى أي مدى سميك تقطعها يعتمد على مدى قدرة أو صلاتك. يمكن بعد ذلك استخدام هذه العصابات المحفوظة كما هي أو فتحها إذا كنت بحاجة إلى أطوال أطول. يمكنك أيضًا قطع الأصابع لأشرطة مرنة أصغر. (بدلاً من ذلك ، احتفظ بها بالكامل واستخدمها في مشاريع DIY حيث تحتاج إلى نشر الغراء أو مانع التسرب.)
عندما يحين الوقت لاستخدامها في الحديقة ، ما عليك سوى حلول شريط حول جذع النبات وأيًا أي دعم تستخدمه ، وربطه بلطف. نظرًا لأن المطاط يحتوي على القليل من العطاء ، فإنه يسمح للمصنع بالتأثير بشكل طبيعي في الريح دون الحفر في الجذع أو التسبب في تلف ، وهو مشكلة شائعة مع الأسلاك أو الخيوط. إنها مفيدة بشكل خاص للأشجار الصغيرة ، والنباتات سريعة النمو التي تحتاج إلى ضبط منتظم ، أو لدعم نباتات الطماطم الخاصة بك. وبما أنك تقطع العلاقات بنفسك ، يمكنك بسهولة حجمها لتناسب كل ما تعمل به – لا مضيعة ولا ضجة. إذا كنت شخصًا يرتدي دائمًا قفازات مطاطية عند التنظيف ، فهذه طريقة رائعة لتوسيع فائدتها أثناء القيام بالبيئة لصالح في هذه العملية.