لا تطرد كرتون البيض القديم دون تجربة هذا اللطيف المغذي DIY

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فوائد وجود تغذية الطيور في الفناء الخاص بك وفيرة وسوف تختلف لكل مالك منزل. قد يقدر البعض كيف تردع الطيور بشكل فعال بعض الحشرات المزعجة أو حتى تمنع الأعشاب الضارة من النمو ، في حين أن أصحاب المنازل الآخرين قد يرحبون بالطيور بأذرع مفتوحة للحفاظ على زهور الحدائق والخضار الخاصة بهم. قد يحب بعض الناس ببساطة مراقبة الطيور باعتبارها هواية. لحسن الحظ ، لا يتعين عليك دائمًا إنفاق المال لشراء وحدة تغذية جديدة للطيور ، حيث يمكنك إنشاء عنصر واحد باستخدام عنصر واحد قد يكون لديك بالفعل في مطبخك. ما هو العنصر؟ سيكون ذلك كرتون بيضة مستعملة. صدق أو لا تصدق ، فإن كرتون البيض هو حاوية رخيصة وسهلة وصديقة للبيئة يمكنك استخدامها لإطعام الطيور في الفناء الخاص بك دون الاضطرار إلى التخلص من بطاقة الائتمان.
يمكن إعداد وحدة تغذية الطيور هذه وعلى استعداد للذهاب في غضون دقائق ، ولكن معرفة المكان الذي تريد وضعه في فناءك أمر حيوي. من الأفضل أن تضع جميع مغذيات الطيور بعيدًا عن نوافذك لمنع الطيور من الانهيار عن طريق الخطأ في الزجاج ، ويمكن أن تساعد أيضًا في الحفاظ على Windows Bird خالية من أنبوب. ولا تنس وضع وحدة تغذية في موقع يمكنك الوصول إليه بسهولة لاستبداله وإعادة ملؤه حسب الحاجة. بمجرد اكتشاف تفاصيل موقعك ، ستحتاج إلى جمع بعض الإمدادات بالإضافة إلى كرتون البيض نفسه. سيتطلب هذا المشروع زوجًا من مقصات سكوتش ، وسكين ، أو سلسلة أو سلك ، أو سلك ، وبالطبع بعض طعام الطيور (مثل بذور Kaytee Wild Bird Basic). قم ببناءها ، وسيأتون.
خطوة بخطوة لإنشاء تغذية الطيور الكرتون بيض ديي ونصائح مفيدة
باستخدام مقص ، قطع الغطاء من كرتون البيض. ثم ، استخدم سكين (أو لكمة ثقب) لصنع ثقوب صغيرة في الزوايا الأربعة العليا من القاعدة. بعد ذلك ، احصل على سلسلتك وقطع أربع قطع فردية ، حيث يبلغ حجم كل منها حوالي 16 بوصة. قم بتشكيل سلسلة واحدة من خلال كل من ثقوب الزاوية الأربعة ، وربط عقدة لتأمينها. بعد ذلك ، خذ الطرف المقابل لجميع الأوتار الأربعة وجمعها معًا لإنشاء عقدة أعلى واحدة ستعلق منها مغذية الطيور. بعد ذلك ، صب طعام الطيور في فتحات البيض الفارغة ، وملءها إلى الأعلى. أخيرًا ، شنق وحدة التغذية الخاصة بك بالسلسلة على فرع شجرة قوي أو منشور للسياج.
يعتمد التردد الذي ستحتاج به إلى إعادة ملء مغذيتك على محيطها. ومع ذلك ، فإن أحد الأخطاء البسيطة التي يرتكبها أصحاب مغذيات الطيور هي إعادة تعبئتها في الصباح. تتغذى الطيور بشكل نشط في الصباح ، لذلك إذا لم تكن طائرًا مبكرًا ، فمن الأفضل أن تعيد ملءه في الليل حتى يتم تحفيز الطيور لزيارة وحدة تغذية كاملة.
إذا كنت تشعر بالإبداع بعض الشيء ، ففكر في إضافة الزخارف أو رسم المغذي لإضافة عنصر زخرفي إلى الفناء أو الحديقة. على سبيل المثال ، يمكنك إضافة قطع ملونة من الشريط عن طريق تعليقها من أسفل وحدة التغذية. يمكن أن تدفع أيضًا للاستفادة من فتحات البيض من خلال توفير مجموعة متنوعة من خيارات التغذية لزوارك. التنوع هو توابل الحياة ، بعد كل شيء ، حتى في عالم الطيور.