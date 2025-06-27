لا تطرد كرتون البيض القديم دون تجربة هذا اللطيف المغذي DIY

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فوائد وجود تغذية الطيور في الفناء الخاص بك وفيرة وسوف تختلف لكل مالك منزل. قد يقدر البعض كيف تردع الطيور بشكل فعال بعض الحشرات المزعجة أو حتى تمنع الأعشاب الضارة من النمو ، في حين أن أصحاب المنازل الآخرين قد يرحبون بالطيور بأذرع مفتوحة للحفاظ على زهور الحدائق والخضار الخاصة بهم. قد يحب بعض الناس ببساطة مراقبة الطيور باعتبارها هواية. لحسن الحظ ، لا يتعين عليك دائمًا إنفاق المال لشراء وحدة تغذية جديدة للطيور ، حيث يمكنك إنشاء عنصر واحد باستخدام عنصر واحد قد يكون لديك بالفعل في مطبخك. ما هو العنصر؟ سيكون ذلك كرتون بيضة مستعملة. صدق أو لا تصدق ، فإن كرتون البيض هو حاوية رخيصة وسهلة وصديقة للبيئة يمكنك استخدامها لإطعام الطيور في الفناء الخاص بك دون الاضطرار إلى التخلص من بطاقة الائتمان.

يمكن إعداد وحدة تغذية الطيور هذه وعلى استعداد للذهاب في غضون دقائق ، ولكن معرفة المكان الذي تريد وضعه في فناءك أمر حيوي. من الأفضل أن تضع جميع مغذيات الطيور بعيدًا عن نوافذك لمنع الطيور من الانهيار عن طريق الخطأ في الزجاج ، ويمكن أن تساعد أيضًا في الحفاظ على Windows Bird خالية من أنبوب. ولا تنس وضع وحدة تغذية في موقع يمكنك الوصول إليه بسهولة لاستبداله وإعادة ملؤه حسب الحاجة. بمجرد اكتشاف تفاصيل موقعك ، ستحتاج إلى جمع بعض الإمدادات بالإضافة إلى كرتون البيض نفسه. سيتطلب هذا المشروع زوجًا من مقصات سكوتش ، وسكين ، أو سلسلة أو سلك ، أو سلك ، وبالطبع بعض طعام الطيور (مثل بذور Kaytee Wild Bird Basic). قم ببناءها ، وسيأتون.