لا تغفل هذه الفوائد من سحب صنابير المطبخ

من أهم مميزات المطبخ المنزلي هو صنبور المطبخ. مفيد لغسل اليدين والأطباق والخضروات والتعامل مع مجموعة متنوعة من المهام الأخرى، من المهم أن يكون لديك صنبور مطبخ تشعر بالراحة معه وله وظائف رائعة. عند اختيار صنبور المطبخ المثالي لحوضك، هناك عدة أنواع مختلفة يجب مراعاتها. تحتوي العديد من المطابخ على صنبور رش جانبي، وهو خيار أكثر تقليدية يتضمن صنبورًا ثابتًا بالإضافة إلى ملحق منفصل بخرطوم يمكنك سحبه حسب الحاجة. خيار شائع آخر حاليًا هو صنبور المطبخ المنسدل، وهو خيار مشترك يسمح لك بسحب خرطوم مباشرة من الصنبور الرئيسي.
بالإضافة إلى هذه الأنواع من الحنفيات، هناك خيار غالبًا ما يتم تجاهله، ولكنه يمكن أن يكون مفيدًا بشكل لا يصدق في بعض المطابخ، وهو الصنبور القابل للسحب. يتيح خيار صنبور المطبخ المتكامل هذا قدرًا كبيرًا من المرونة ويتم سحبه بشكل مستقيم بدلاً من الأسفل وبدلاً من وجود ملحق رش منفصل. بينما تشير هذه الحنفيات إلى الأسفل بشكل افتراضي، ستتمكن من سحب الخرطوم مباشرة من الصنبور الرئيسي لتوجيه المياه إلى حيث تريد بالضبط. سيكون لديك إعدادات رش مختلفة تحت تصرفك ويمكنك استخدام رذاذ أخف أو توجيه تيار أقوى من الماء إلى مكان معين.
تميل الخراطيم الموجودة في الحنفيات القابلة للسحب إلى الوصول إلى مسافة أبعد من غيرها وعادةً ما تكون أطول من خراطيم الحنفيات القابلة للسحب. وهذا يعني أنك ستتمكن بسهولة من وضع رأس الرش بالقرب من الأطباق والخضروات لتنظيفها بشكل أكثر فعالية. فكر في إضافة صنبور مطبخ قابل للسحب إلى مطبخك إذا كنت تفكر في ترقية الحوض أو تجديد المطبخ بشكل كبير.
كيف يمكن لصنبور المطبخ القابل للسحب أن يحسن مطبخك الصغير
تعتبر صنابير المطبخ القابلة للسحب مناسبة بشكل خاص للأحواض الصغيرة أو المطابخ. وذلك لأن صنبور المطبخ القابل للسحب سيكون له قوس أقل وصنبور أقصر. مع الارتفاع المنخفض، سيكون عليك أن تقلق بشكل أقل بشأن الرش. إذا لم يكن لديك مساحة كبيرة في مطبخك أو إذا كنت تحاول الاستفادة من المساحة الرأسية في مطبخك الصغير عن طريق الاحتفاظ بالأرفف أو الخزانات فوقه، فمن الأفضل أن تحصل على صنبور مطبخ قابل للسحب – وهذا سوف تعطيك مساحة أكبر للعمل معها. تأكد من مراعاة تخطيط مطبخك عند الاختيار بين أنواع حنفيات المطبخ – فإضافة واحد إلى مطبخ صغير يمكن أن يوفر لك الكثير من المساحة التي تشتد الحاجة إليها ويمكن أن يجعل الغرفة بأكملها أكثر اتساعًا.
على الرغم من المزايا، انتبه إلى أن هناك بعض الجوانب السلبية لصنابير المطبخ القابلة للسحب أيضًا. أولاً، يمكن أن تكون هذه الحنفيات أكثر صعوبة في الاستخدام مقارنة بالخيارات الأخرى وليست مريحة. قد يكون من الصعب استخدامه مع العناصر الطويلة – قد يكون ملء الأواني وغسل الأطباق أمرًا صعبًا بعض الشيء لأن الصنبور يكون منخفضًا للغاية. نظرًا لأن هذه الحنفيات لا تحظى بشعبية كبيرة، فليس هناك العديد من الأنماط والتصميمات للاختيار من بينها. ومع ذلك، يجب أن يكون معظم أصحاب المنازل قادرين على العثور على خيار يناسبهم. لحسن الحظ، بالنسبة لجميع أنواع صنابير المطبخ، هناك بعض الخيارات الرائعة المتاحة بأقل من 50 دولارًا – سيكون من السهل الحصول على أي نوع صنبور تختاره.