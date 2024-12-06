لا تغفل هذه الفوائد من سحب صنابير المطبخ

من أهم مميزات المطبخ المنزلي هو صنبور المطبخ. مفيد لغسل اليدين والأطباق والخضروات والتعامل مع مجموعة متنوعة من المهام الأخرى، من المهم أن يكون لديك صنبور مطبخ تشعر بالراحة معه وله وظائف رائعة. عند اختيار صنبور المطبخ المثالي لحوضك، هناك عدة أنواع مختلفة يجب مراعاتها. تحتوي العديد من المطابخ على صنبور رش جانبي، وهو خيار أكثر تقليدية يتضمن صنبورًا ثابتًا بالإضافة إلى ملحق منفصل بخرطوم يمكنك سحبه حسب الحاجة. خيار شائع آخر حاليًا هو صنبور المطبخ المنسدل، وهو خيار مشترك يسمح لك بسحب خرطوم مباشرة من الصنبور الرئيسي.

بالإضافة إلى هذه الأنواع من الحنفيات، هناك خيار غالبًا ما يتم تجاهله، ولكنه يمكن أن يكون مفيدًا بشكل لا يصدق في بعض المطابخ، وهو الصنبور القابل للسحب. يتيح خيار صنبور المطبخ المتكامل هذا قدرًا كبيرًا من المرونة ويتم سحبه بشكل مستقيم بدلاً من الأسفل وبدلاً من وجود ملحق رش منفصل. بينما تشير هذه الحنفيات إلى الأسفل بشكل افتراضي، ستتمكن من سحب الخرطوم مباشرة من الصنبور الرئيسي لتوجيه المياه إلى حيث تريد بالضبط. سيكون لديك إعدادات رش مختلفة تحت تصرفك ويمكنك استخدام رذاذ أخف أو توجيه تيار أقوى من الماء إلى مكان معين.

تميل الخراطيم الموجودة في الحنفيات القابلة للسحب إلى الوصول إلى مسافة أبعد من غيرها وعادةً ما تكون أطول من خراطيم الحنفيات القابلة للسحب. وهذا يعني أنك ستتمكن بسهولة من وضع رأس الرش بالقرب من الأطباق والخضروات لتنظيفها بشكل أكثر فعالية. فكر في إضافة صنبور مطبخ قابل للسحب إلى مطبخك إذا كنت تفكر في ترقية الحوض أو تجديد المطبخ بشكل كبير.