لا تغلق الكتب بعد على تجارة جيانيس antetokounmpo: من الداخل

رياضة
لا تغلق الكتب بعد على تجارة جيانيس antetokounmpo: من الداخل

ESPN Insider Shams Charania لا تغلق الباب على تجارة Giannis Antetokounmpo.

خلال ظهوره على “Get Up” يوم الخميس ، قالت تشارانيا إن NBA MVP مرتين لا يزال يقيم موسم باكز والتفكير في مستقبله في ميلووكي.

“الكثير من الملاحظة” ، قالت تشارانيا عن Antetokounmpo. “لقد كان هناك منذ 12 عامًا ، لذلك سيكون هناك هذا الأسهم الممنوحة للبوتك لمعرفة ما يفعلونه خلال أسبوع المسودة ، أسبوع الوكالة الحرة. كم يمكنهم تحسين هذا الفريق في تحركاتهم؟

“قال ذلك ، إنه يريد التنافس على البطولات. هل يمكن أن تقوم باكز بتحركات البطولة هذه؟ مستقبله ، لقد قلت ذلك خلال الأسابيع القليلة الماضية ، ولن يكون مرتبطًا بالمسودة ، ولن يكون مرتبطًا بالوكالة الحرة.

كان اسم Antetokounmpo في مطحنة الشائعات منذ أن تم طرد باكز في الجولة الأولى للموسم الثالث على التوالي.

في منتصف شهر مايو ، ذكرت تشارانيا أن Antetokounmpo كان “منفتحًا” حول مغادرة ميلووكي.

في وقت سابق من هذا الشهر ، ألقى زميل تشارانيا برايان ويندهورست الماء البارد على صفقة محتملة للمضادات الإضافية ، قائلاً: “في الوقت الحالي ، لا يوجد سوق تجاري جيانيس أنتيتوكونمبو ، لا توجد مناقشات في تداول جيانيس أنتيتوكونمبو. لم يطلب ذلك. لا تتطلع البوكات إلى التجارة.”

فاز ميلووكي بسلسلة مباراة فاصلة واحدة فقط منذ فوزه بلقب الدوري الاميركي للمحترفين في عام 2021 ، مما أدى إلى تكهن أن antetokounmpo يمكن أن يغادر للمراعي الخضراء مع دخوله الثلاثينيات.

من المحتمل أن يكون Bucks بدون صاحب All-Star من ANTETOKOUNMPO داميان ليلارد ، الذي مزق أخيله خلال الجولة الأولى ضد بيسرز ، بالنسبة لمعظم-إن لم يكن كل-هذا الموسم.

يشاع أن Knicks و Nets و Warriors و Heat و Tburs ، من بين فرق أخرى ، قد اهتموا بالجميع في كل النجوم.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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