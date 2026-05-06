لا تفرط في تحميل غسالتك مرة أخرى: إليك مقدار الحمولة الكاملة من الغسيل

من السهل القيام بالحركات عند القيام بالمهام اليومية الشاقة مثل غسيل الملابس، دون التفكير أبدًا في تفاصيل كيفية عمل الآلة أو أفضل طريقة لاستخدامها. ثم، في أحد الأيام، تفيض سلة ملابسك المتسخة، ولا يتوفر لديك الوقت الكافي، وتتساءل عن مقدار ما يمكنك وضعه في الغسالة. سواء كنت تأخذ الوقت الكافي للتعرف على سعة الغسالة أو تبحث عنها فحسب وربما ينتهي بك الأمر بملابس لا تزال ذات رائحة كريهة أو متسخة بعد الغسيل، فمن المهم معرفة مقدار الحمولة الكاملة للغسيل لتجنب النتائج الأسوأ. بشكل عام، تتضمن الحمولة الكاملة ملء الغسالة لحوالي نصف إلى ثلاثة أرباع المسافة دون تعبئة الملابس بإحكام شديد، بدلاً من ملء الأسطوانة بالكامل.
تتطلب الغسالات مساحات لتقليب الملابس في المنظف، وإزالة البقع والروائح وجعلها منعشة ونظيفة بشكل عام. عند إضافة عدد كبير جدًا من العناصر إلى الجهاز، فقد يهتز أو يتحرك بصوت عالٍ. قد تتسرب الآلة أيضًا من الماء، ويمكن أن تخرج ملابسك جافة جزئيًا أو بها صابون أو متسخة لأن الآلة كانت ممتلئة جدًا بحيث لا يمكن وصول الماء إليها. من المهم التعرف على هذه العلامات التي تشير إلى أن غسالتك محملة بأكثر من طاقتها، لأنه على الرغم من أنه يمكن إعادة غسل الملابس المغسولة بشكل غير كافٍ بسهولة كافية، إلا أن التحميل الزائد المتكرر يمكن أن يؤدي إلى تآكل الغسالة ويؤدي إلى مخاطر الحريق، أو إصلاحات باهظة الثمن، أو حتى الحاجة إلى استبدال الآلة بالكامل. من المفترض أن يساعدك اتباع الطريقة العامة للنصف إلى الثلاثة أرباع الكاملة، ولكن يمكن أن تكون أكثر تفصيلاً لجهازك المحدد أيضًا.
تحديد السعة الدقيقة لغسالتك
إذا كان لديك غسالة تحميل علوي وغسالة تحميل أمامي، فأنت تعلم أنهما يمكن أن يكونا مختلفين تمامًا. لحسن الحظ، فإن القاعدة العامة المتمثلة في تحميل الماكينة بما لا يزيد عن ثلاثة أرباع المسافة تنطبق على كليهما. في آلة التحميل العلوي، ستحتاج إلى ملاحظة عمق الأسطوانة ونقطة المنتصف قبل تعبئتها، بينما في آلة التحميل الأمامي، قد تتمكن من رؤية الامتلاء بسهولة أكبر.
إذا كان ملء الأسطوانة إلى ثلاثة أرباع يترك لديك أي علامات تشير إلى امتلاء الآلة، فانتقل إلى الثلثين أو النصف ممتلئًا. على الرغم من أنها قد تبدو قليلة جدًا، إلا أنها ستجعل غسيلك أكثر كفاءة من خلال حماية الغسالة والتأكد من عدم تحميل المجفف بشكل زائد أيضًا. السبب وراء كون الغسالات أصغر من المجففات أمر منطقي في الواقع، حيث تحتاج المجففات إلى مساحة أكبر لتدوير الهواء وتجفيف الملابس.
قد يطمئنك أيضًا أن تنظر أكثر في تفاصيل جهازك. تتمتع الغسالات بقدرات مُعلن عنها بالقدم المكعبة، وسوف تناسب الغسالات الأكبر حجمًا الأحمال الأكبر. وأخيرًا، قد ترى معلومات حول السعة حسب الوزن، مثل رطل الغسيل. بغض النظر عن حد الوزن أو السعة المعلن عنها، فإن حد الثلاثة أرباع لا يزال بمثابة إرشادات مناسبة، وهو أسهل قليلاً من وزن ملابسك المتسخة أو محاولة حساب الحجم. إن معرفة مقدار الحمولة الكاملة يمكن أن يوفر عليك بعض الصداع، ولكن تأكد من التعرف على المزيد من أخطاء الغسيل التي من السهل إصلاحها لحماية غسالتك وملابسك بشكل أكبر.