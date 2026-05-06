لا تفرط في تحميل غسالتك مرة أخرى: إليك مقدار الحمولة الكاملة من الغسيل

من السهل القيام بالحركات عند القيام بالمهام اليومية الشاقة مثل غسيل الملابس، دون التفكير أبدًا في تفاصيل كيفية عمل الآلة أو أفضل طريقة لاستخدامها. ثم، في أحد الأيام، تفيض سلة ملابسك المتسخة، ولا يتوفر لديك الوقت الكافي، وتتساءل عن مقدار ما يمكنك وضعه في الغسالة. سواء كنت تأخذ الوقت الكافي للتعرف على سعة الغسالة أو تبحث عنها فحسب وربما ينتهي بك الأمر بملابس لا تزال ذات رائحة كريهة أو متسخة بعد الغسيل، فمن المهم معرفة مقدار الحمولة الكاملة للغسيل لتجنب النتائج الأسوأ. بشكل عام، تتضمن الحمولة الكاملة ملء الغسالة لحوالي نصف إلى ثلاثة أرباع المسافة دون تعبئة الملابس بإحكام شديد، بدلاً من ملء الأسطوانة بالكامل.

تتطلب الغسالات مساحات لتقليب الملابس في المنظف، وإزالة البقع والروائح وجعلها منعشة ونظيفة بشكل عام. عند إضافة عدد كبير جدًا من العناصر إلى الجهاز، فقد يهتز أو يتحرك بصوت عالٍ. قد تتسرب الآلة أيضًا من الماء، ويمكن أن تخرج ملابسك جافة جزئيًا أو بها صابون أو متسخة لأن الآلة كانت ممتلئة جدًا بحيث لا يمكن وصول الماء إليها. من المهم التعرف على هذه العلامات التي تشير إلى أن غسالتك محملة بأكثر من طاقتها، لأنه على الرغم من أنه يمكن إعادة غسل الملابس المغسولة بشكل غير كافٍ بسهولة كافية، إلا أن التحميل الزائد المتكرر يمكن أن يؤدي إلى تآكل الغسالة ويؤدي إلى مخاطر الحريق، أو إصلاحات باهظة الثمن، أو حتى الحاجة إلى استبدال الآلة بالكامل. من المفترض أن يساعدك اتباع الطريقة العامة للنصف إلى الثلاثة أرباع الكاملة، ولكن يمكن أن تكون أكثر تفصيلاً لجهازك المحدد أيضًا.