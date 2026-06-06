لا تفل القهوة، ولا قشور الموز — تلك الخردة غير الصالحة للأكل التي يمكنك إضافتها إلى السماد

سواء كان لديك صندوق سماد في الفناء الخلفي، أو كومة سماد كبيرة تضطر إلى تقليبها باستمرار، أو صندوق سماد في الفناء، أو حتى سماد مطبخ صغير في شقتك الصغيرة، سيكون هناك دائمًا سؤال حول ما إذا كان السماد الخاص بك سيحب خردة مطبخ معينة أم لا. بينما يجب عليك التفكير مرتين قبل وضع بقايا البصل في سمادك، فإن البقايا غير الصالحة للأكل مثل القهوة المطحونة وقشور الموز كلها جيدة تمامًا، بالإضافة إلى عنصر آخر لن ترغب في تناوله وهو الخبز المحمص المحترق.
دعونا نواجه الأمر – ستكون هناك دائمًا أوقات تقوم فيها أنت أو أي شخص آخر في منزلك برفع محمصة الخبز إلى أعلى من اللازم، وينتهي بك الأمر بقطعة خبز متفحمة ليست ما كنت تتطلع إليه لتناول الإفطار. بدلاً من رمي تلك الشريحة المحترقة في سلة المهملات، أخرجها إلى صندوق السماد الخاص بك بدلاً من ذلك. بعد كل شيء، يتم صنع الخبز من مكونات طبيعية مثل الدقيق والخميرة والماء وقليل من السكر أو الملح، مما يعني أنه سيساهم بجزء من النيتروجين اللازم في عملية التسميد. بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك جزء صغير من الكربون أيضًا في الجزء المحترق.
إن إضافة الخبز المحمص المحترق إلى السماد الخاص بك لا يمكن أن يكون أسهل
قبل إضافة الخبز المحمص المحترق إلى السماد، قد ترغب في تفتيته قليلاً حتى يتحلل بسرعة أكبر أو على الأقل قبل أن يصبح متعفنًا جدًا. قبل كل شيء، امتنع عن دهن الخبز المحمص بالزبدة قبل تحويله إلى سماد – في الواقع، ربما يكون هذا واضحًا جدًا، أليس كذلك؟ إذا كان لديك كومة سماد مفتوحة بدلاً من صندوق مغطى، فقد ترغب في دفن الخبز المحمص قليلاً حتى لا تشمه القوارض وتفسد سمادك أثناء البحث عن قصاصات لذيذة أخرى.
يمكن أيضًا إضافة الخبز المحمص المحترق إلى سماد الدود بنفس الطريقة التي ترمي بها قطع الخبز. مرة أخرى، من الأفضل أن تقوم بتفتيتها قليلًا، لأن ذلك سيسهل على الديدان المرور بسرعة معقولة. قد ترغب أيضًا في ترطيب الخبز المحمص قليلًا، وتذكر دفنه قليلًا تحت الفراش لمنعه من الجفاف. طالما لم تكن معتادًا على حرق الخبز المحمص كل صباح، فإن ديدانك ستتغذى بسعادة على قطعة من الخبز المتفحم بين الحين والآخر. تذكر فقط أن تناول الكثير من الخبز سيؤدي في النهاية إلى تحويل مزرعة الدود إلى حمضية، لذا عليك تجنب هذا الأمر. بعد كل شيء، إبقاء ديدانك سعيدة يعني أنه سيكون لديك الكثير من مصبوبات الديدان لمساعدة حديقتك على الازدهار.