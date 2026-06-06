لا تفل القهوة، ولا قشور الموز — تلك الخردة غير الصالحة للأكل التي يمكنك إضافتها إلى السماد

سواء كان لديك صندوق سماد في الفناء الخلفي، أو كومة سماد كبيرة تضطر إلى تقليبها باستمرار، أو صندوق سماد في الفناء، أو حتى سماد مطبخ صغير في شقتك الصغيرة، سيكون هناك دائمًا سؤال حول ما إذا كان السماد الخاص بك سيحب خردة مطبخ معينة أم لا. بينما يجب عليك التفكير مرتين قبل وضع بقايا البصل في سمادك، فإن البقايا غير الصالحة للأكل مثل القهوة المطحونة وقشور الموز كلها جيدة تمامًا، بالإضافة إلى عنصر آخر لن ترغب في تناوله وهو الخبز المحمص المحترق.

دعونا نواجه الأمر – ستكون هناك دائمًا أوقات تقوم فيها أنت أو أي شخص آخر في منزلك برفع محمصة الخبز إلى أعلى من اللازم، وينتهي بك الأمر بقطعة خبز متفحمة ليست ما كنت تتطلع إليه لتناول الإفطار. بدلاً من رمي تلك الشريحة المحترقة في سلة المهملات، أخرجها إلى صندوق السماد الخاص بك بدلاً من ذلك. بعد كل شيء، يتم صنع الخبز من مكونات طبيعية مثل الدقيق والخميرة والماء وقليل من السكر أو الملح، مما يعني أنه سيساهم بجزء من النيتروجين اللازم في عملية التسميد. بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك جزء صغير من الكربون أيضًا في الجزء المحترق.