لا تقم أبدًا بتوصيل هذا الجهاز الشتوي الأساسي بمشترك الطاقة: سوف تندم عليه بشدة

سيكون من الصعب تشغيل منازلنا دون وجود بعض الأجهزة والأجهزة على الأقل، والتي يحتاج معظمها إلى الكهرباء للعمل. نقوم بشحن هواتفنا وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة ومكبرات الصوت التي تعمل بتقنية البلوتوث عبر منافذ في الحائط. نقوم بتوصيل أجهزة التلفزيون وأفران محمصة ومجففات الشعر. أجهزة المودم والمحاور اللاسلكية التي تربطنا بالعالم هي بدورها متصلة بالشبكة. لا يملك الكثير منا منافذ كافية في منازلنا لاستيعاب كل هذه العناصر، مما يجعل مشتركات الطاقة ضرورة. تعتبر هذه الأدوات سهلة الاستخدام مثالية للاستخدام مع وحدات تحكم الألعاب والمصابيح والمراوح الدائمة وغيرها من الأجهزة خفيفة الوزن. لا ينبغي عليك أبدًا توصيل الأجهزة ذات الأحمال الثقيلة بمشترك الطاقة – وبغض النظر عن مدى برودة الجو، فإن ذلك يشمل سخان الفضاء الخاص بك.
تعمل شرائح الطاقة على تمديد التيار الكهربائي من الجدار إلى أي مكان نحتاج إليه وزيادة عدد الأجهزة التي يمكن أن يستوعبها مقبس واحد. تحتوي بعض شرائح الطاقة أيضًا على واقي مدمج من زيادة التيار. تحدث زيادات الطاقة عندما تكون هناك زيادة مفاجئة في التيار الكهربائي، والتي يمكن أن تكون ناجمة عن البرق أو خطوط الكهرباء المعطلة أو مشكلة في الشبكة. تعمل أدوات الحماية من زيادة التيار على حماية أجهزتك ومنزلك من هذه الزيادات المفاجئة في الطاقة عن طريق إعادة توجيه التيار الزائد إلى سلك أرضي. على الرغم من أنه يمكنك صنع صندوق خشبي أنيق لإخفاء فوضى الأسلاك القبيحة، إلا أن واقيات التيار الزائد والإصلاحات الجمالية لن تخفف من مخاطر التحميل الزائد على شريط الطاقة بالأجهزة التي تستهلك الكثير من الطاقة، مثل سخانات الفضاء.
قد يؤدي توصيل سخانات الفضاء بشريط الطاقة إلى نشوب حريق
تستخدم سخانات الفضاء الكثير من الكهرباء – حوالي 1500 واط – لتوليد الحرارة. يمكن لشريط الطاقة النموذجي التعامل مع 1800 إلى 2400 واط عبر جميع الأجهزة والأجهزة المتصلة. يجب أن تحافظ على إجمالي القوة الكهربائية لكل شيء موصل بمشترك طاقة أقل من 80% من سعة الجهاز. يمكن أن يؤدي التحميل الزائد على شريط الطاقة إلى ارتفاع درجة حرارته، مما قد يؤدي إلى نشوب حريق. في الواقع، تعد سخانات الفضاء مسؤولة عن ثلث الحرائق – وأكبر عدد من الإصابات والوفيات – المرتبطة بمعدات التدفئة المنزلية في الولايات المتحدة. حتى لو لم يؤدي توصيل سخان الفضاء الخاص بك بمشترك طاقة إلى نشوب حريق، فإنه يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجهاز بشكل متكرر. يصبح شريط الطاقة الذي يتم تسخينه باستمرار أضعف بمرور الوقت، مما يجعله أكثر عرضة للاشتعال.
يوجد حل بسيط لهذه المشكلة: قم دائمًا بتوصيل سخان المساحة الخاص بك مباشرةً بمأخذ الحائط. إنها إحدى أفضل الطرق للمساعدة في حماية منزلك من الحرائق خلال فصل الشتاء. تأكد أيضًا من أنه يحتوي على سلك طويل بما يكفي بحيث يمكنك وضعه على بعد 3 أقدام على الأقل من أي شيء قابل للاشتعال – الستائر والأثاث المنجد والسجاد والمزيد. لا تحتاج إلى تجنب مدافئ الفضاء تمامًا. إنها رائعة لتدفئة غرفة صغيرة، مثل غرفة المعيشة أو المكتب المنزلي، دون الإضرار بمنظم الحرارة. قم بالبحث للتأكد من أنك تشتري سخان الفضاء الأكثر أمانًا. تكشف مواقع الويب مثل Consumer Reports عن أفضل سخانات الفضاء لمنزلك، بما في ذلك اختيارات الميزانية، كل عام.