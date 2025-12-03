لا تقم أبدًا بتوصيل هذا الجهاز الشتوي الأساسي بمشترك الطاقة: سوف تندم عليه بشدة

سيكون من الصعب تشغيل منازلنا دون وجود بعض الأجهزة والأجهزة على الأقل، والتي يحتاج معظمها إلى الكهرباء للعمل. نقوم بشحن هواتفنا وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة ومكبرات الصوت التي تعمل بتقنية البلوتوث عبر منافذ في الحائط. نقوم بتوصيل أجهزة التلفزيون وأفران محمصة ومجففات الشعر. أجهزة المودم والمحاور اللاسلكية التي تربطنا بالعالم هي بدورها متصلة بالشبكة. لا يملك الكثير منا منافذ كافية في منازلنا لاستيعاب كل هذه العناصر، مما يجعل مشتركات الطاقة ضرورة. تعتبر هذه الأدوات سهلة الاستخدام مثالية للاستخدام مع وحدات تحكم الألعاب والمصابيح والمراوح الدائمة وغيرها من الأجهزة خفيفة الوزن. لا ينبغي عليك أبدًا توصيل الأجهزة ذات الأحمال الثقيلة بمشترك الطاقة – وبغض النظر عن مدى برودة الجو، فإن ذلك يشمل سخان الفضاء الخاص بك.

تعمل شرائح الطاقة على تمديد التيار الكهربائي من الجدار إلى أي مكان نحتاج إليه وزيادة عدد الأجهزة التي يمكن أن يستوعبها مقبس واحد. تحتوي بعض شرائح الطاقة أيضًا على واقي مدمج من زيادة التيار. تحدث زيادات الطاقة عندما تكون هناك زيادة مفاجئة في التيار الكهربائي، والتي يمكن أن تكون ناجمة عن البرق أو خطوط الكهرباء المعطلة أو مشكلة في الشبكة. تعمل أدوات الحماية من زيادة التيار على حماية أجهزتك ومنزلك من هذه الزيادات المفاجئة في الطاقة عن طريق إعادة توجيه التيار الزائد إلى سلك أرضي. على الرغم من أنه يمكنك صنع صندوق خشبي أنيق لإخفاء فوضى الأسلاك القبيحة، إلا أن واقيات التيار الزائد والإصلاحات الجمالية لن تخفف من مخاطر التحميل الزائد على شريط الطاقة بالأجهزة التي تستهلك الكثير من الطاقة، مثل سخانات الفضاء.