لا تقم برمي هذا القماش القديم! أعد استخدامه ليصبح قطعة أساسية مفيدة للحمام

إذا كان لديك قماش قديم لم تستخدمه لسنوات، فقد تميل إلى رميه في سلة المهملات. بعد كل شيء، من المحتمل أن يكون قد تم تمزيقه أو إتلافه بطريقة أخرى في تلك المرحلة. قبل أن تتخلص من المواد الممزقة، فكر في إعادة استخدام قماش القنب في منزلك أو حديقتك لإبقائه بعيدًا عن مكب النفايات لفترة أطول قليلاً. صدق أو لا تصدق، يمكنك بالفعل تحويل قماش القنب القديم إلى بطانة لستارة الحمام – حتى لو كان بها بعض التمزقات أو الثقوب. كل ما عليك فعله هو قطع تلك الأجزاء التالفة عند قص المادة حسب الحجم. تأتي العديد من الأقمشة مع حلقات مثبتة بالفعل حول الحواف، بحيث يمكنك بسهولة تمرير خطافات ستارة الدش من خلال تلك الثقوب.
يتم تصنيع بطانات وأقمشة الدش التي يتم شراؤها من المتجر من العديد من المواد نفسها، مثل البوليستر. يسمح السطح الأملس المقاوم للماء لأي من المنتجين بتساقط قطرات من الدش على الفور. هذا يعني أن الأقمشة يجب أن تكون بنفس فعالية بطانات الدش في التجفيف بسرعة وحماية باقي حمامك من رذاذ الماء. فقط تأكد من قصه بالحجم المناسب. دعونا نتعمق في كيفية قطع قماش القنب القديم إلى بطانة ستارة الدش للاستفادة منه بشكل إضافي وجعل منزلك أكثر صداقة للبيئة.
كيفية تحويل قماش القنب إلى بطانة ستارة الحمام
إذا كان قماش القنب الخاص بك يحتوي بالفعل على حلقات على طول الحواف، فكل ما عليك فعله هو قطع المادة إلى الحجم الذي تحتاجه للاستحمام. للقيام بذلك، ضع القماش على الأرض أو الأرضية. بعد ذلك، قم بإزالة ستارة الدش، ثم ضعها فوق القماش. ستستخدم بعد ذلك ستارة الدش كدليل عند قص قماش القنب الخاص بك حتى تتمكن من التأكد من أن الحجم الصحيح. إذا كانت هناك ثقوب أو مناطق تالفة أخرى في قماش القنب الخاص بك قد تسمح بمرور الماء، ضع ستارة الدش بحيث تكون تلك البقع داخل المناطق التي سيتم قطعها.
إذا كان لديك قماش بدون حلقات، فسوف تحتاج إلى عمل ثقوب في القماش بنفسك. ما عليك سوى استخدام مقص لقص الثقوب ذات الحجم المناسب. استخدم شريط قياس لتحديد المكان الذي يجب أن تذهب إليه الثقوب قبل قطعها للتأكد من أنها متباعدة بشكل متساوٍ. عند الانتهاء من هذه الخطوة، فإن الجزء الأخير من هذا DIY هو استخدام خطافات ستارة الدش لتعليق بطانة ستارة الدش الخاصة بك جنبًا إلى جنب مع ستارة الدش المزخرفة كما تفعل عادةً. إذا كان لديك قماش إضافي ترغب في إعادة استخدامه، فكر في استخدامه في حيلة TikTok لتجميع أوراق القنب.