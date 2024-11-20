لا تقم برمي هذا القماش القديم! أعد استخدامه ليصبح قطعة أساسية مفيدة للحمام

إذا كان لديك قماش قديم لم تستخدمه لسنوات، فقد تميل إلى رميه في سلة المهملات. بعد كل شيء، من المحتمل أن يكون قد تم تمزيقه أو إتلافه بطريقة أخرى في تلك المرحلة. قبل أن تتخلص من المواد الممزقة، فكر في إعادة استخدام قماش القنب في منزلك أو حديقتك لإبقائه بعيدًا عن مكب النفايات لفترة أطول قليلاً. صدق أو لا تصدق، يمكنك بالفعل تحويل قماش القنب القديم إلى بطانة لستارة الحمام – حتى لو كان بها بعض التمزقات أو الثقوب. كل ما عليك فعله هو قطع تلك الأجزاء التالفة عند قص المادة حسب الحجم. تأتي العديد من الأقمشة مع حلقات مثبتة بالفعل حول الحواف، بحيث يمكنك بسهولة تمرير خطافات ستارة الدش من خلال تلك الثقوب.

يتم تصنيع بطانات وأقمشة الدش التي يتم شراؤها من المتجر من العديد من المواد نفسها، مثل البوليستر. يسمح السطح الأملس المقاوم للماء لأي من المنتجين بتساقط قطرات من الدش على الفور. هذا يعني أن الأقمشة يجب أن تكون بنفس فعالية بطانات الدش في التجفيف بسرعة وحماية باقي حمامك من رذاذ الماء. فقط تأكد من قصه بالحجم المناسب. دعونا نتعمق في كيفية قطع قماش القنب القديم إلى بطانة ستارة الدش للاستفادة منه بشكل إضافي وجعل منزلك أكثر صداقة للبيئة.