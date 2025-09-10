لا تقم مطلقًا بتعليق تغذية الطيور على فرع الشجرة هذا (وأين يتم تعليقه بدلاً من ذلك)

هناك فرحة لا يمكن إنكارها في الفعل البسيط المتمثل في دعوة الطبيعة إلى ساحاتنا ، ومغذية الطيور هي واحدة من أسهل الطرق للقيام بذلك. باستخدام وحدة تغذية لتحويل الفناء الخلفي الخاص بك إلى بقعة تناول الطعام الصاخبة ، يمكنك الحصول على مقعد في الصف الأمامي للاستمتاع بالعالم النابض واللحن من الطيور. إلى جانب متعة مشاهدتها ، يعد توفير مصدر غذائي ثابت وسيلة صغيرة (ولكنها قوية) لدعم هذه الملقحات المحلية ، وخاصة خلال المواسم الصعبة. تذكر ، على الرغم من ذلك ، أن مكان وضع تغذية الطيور الخاص بك لا يقل أهمية عن ما تملأه. إذا كنت تفكر في وضع وحدة تغذية لدعم الطيور في منطقتك ، فما عليك سوى تجنب ارتكاب الخطأ الذي يقوم به الكثير من الناس لتعليقه على فرع سميك قوي.
من وجهة نظر الإنسان ، فإن تعليق تغذية الطيور من فرع كبير قوي على شجرة ناضجة يبدو وكأنه فكرة جيدة. ومع ذلك ، تفكر الطيور خلاف ذلك. في الواقع ، ينتهي هذه الفروع الكبيرة بإنشاء بعض الأخطار الخفية ، وبطبيعة الحال ، تجعل المغذي أقل دعوة للطيور التي تحاول جذبها. لذا ، قبل تعليق مغذية الطيور الخاصة بك ، دعونا نلقي نظرة على سبب عدم وجود فروع سميكة بالضبط في المكان المثالي الذي اعتقدنا أنه ، وكذلك بعض النصائح المفيدة لإيجاد مكان جيد.
حيث لا تضع تغذية الطيور
الطيور هي مخلوقات حذرة غريزية ، مما يعطي الأولوية للسلامة قبل كل شيء ، حتى عندما يأكلون. لذا ، فإن اسم اللعبة هنا هو العثور على مكان في الفناء الذي يوفر توازنًا للطيور: اسم يوفر إحساسًا بالمأوى ولكن هذا يجعل من السهل أيضًا مراقبة محيطها. وهذا هو بالتحديد حيث يصبح وضع وحدة تغذية على فرع كبير منخفض المعلقة (أو حتى في مكان ما مثل منشور السياج) مشكلة. على الرغم من أن مظلة الأشجار السميكة قد توفر منطقة آمنة ومحمية لتناول الطعام ، إلا أنها تخلق أيضًا بقع عمياء خطيرة. الكاردينال أو Chickadee ، مع رؤوسهم لأسفل في المغذي ، لا يمكن بسهولة رؤية تهديد كامن من وراء مجموعة كثيفة من الأوراق ، على سبيل المثال.
يمكن لهذا النوع من وضع التغذية أيضًا تحويله إلى هدف سهل للحيوانات المفترسة ، وهو أحد أخطاء تغذية الطيور العامة. الفرع القوي هو دعوة مفتوحة لقطط فضولي للتسلق أو السنجاب للقفز من. تمنح هذه الأسطح الواسعة والمستقرة مثل هذه الحيوانات المفترسة جثمًا مثاليًا للانتظار ، وتحول وحدة تغذية الطيور الخاصة بك من ملاذ آمن إلى فخ خطير. من أجل رفاهية جميع الطيور المحلية التي تحب رؤيتها كل يوم ، من المهم إعادة التفكير في هذه المناطق المحفوفة بالمخاطر بشكل غير متوقع وإيجاد استراتيجية جديدة تجعلهم سعداء وآمن أثناء تناولهم.
ما هو موقع أفضل
لإنشاء أفضل منطقة تغذية ممكنة للطيور في منطقتك ، عليك أن تتفوق على الحيوانات المفترسة المحلية مع التأكد من أن الفناء أو حديقتك جذابة للطيور. الخيار الأفضل هو تعليق وحدة التغذية الخاصة بك من فرع أرق وأقل استقرارًا ، لا يزال بإمكانه الاستغناء عن التغذية بسهولة ولكن لا يدعم وزن شيء مثل القط أو الراكون. تهدف إلى ارتفاع ما يقرب من 5 إلى 7 أقدام من الأرض ، عالية بما يكفي لردع معظم الحيوانات المفترسة الأرضية.
المفتاح هو الحفاظ على المنطقة المحيطة بمغذي واضحة. هناك قاعدة جيدة تتمثل في عدم وجود عجلات أخرى قوية (أو هياكل كبيرة أخرى) بحيث يكون من المستحيل تقريبًا على المخلوقات الأخرى القفز على وحدة التغذية. عنصر آخر يجب مراعاته هو توفير غطاء آمن. لمساعدة الطيور على الشعور بالأمان ، يجب عليك أيضًا التأكد من أن تغذيتك تنتهي في غضون ما يقرب من 10 إلى 15 قدمًا من الشجيرات أو الأشجار الكثيفة ، بحيث يكون لديهم مكان للهروب بسهولة وسرعان ما إذا ظهر المفترس. النظر في إضافة بعض الملحقات الاستراتيجية ، أيضا. يساعد حاجز السنجاب ، إما على القطب أو مقببة فوق المغذي ، على إبقاء أسرّي الوجبات الخفيفة بعيدًا. يمكنك أيضًا اختيار تغذية الطيور المقاومة للسنجاب لتبدأ. من خلال الجمع بين الموضع الذكي وتصميم وحدة تغذية مدروسة ، ستقوم بإنشاء محطة جميلة وآمنة وفعالة للغاية لمشاهدة الطيور التي تفيدك أنت والطيور.