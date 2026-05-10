لا تمارس الرياضة ولا تتبع نظامًا غذائيًا: ما أقسم به هؤلاء المشاهير الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا بدلاً من ذلك

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

يعد تناول نظام غذائي غني بالمغذيات وممارسة التمارين الرياضية بانتظام أمرًا بالغ الأهمية بشكل خاص للأشخاص في الخمسينيات من عمرهم. يمكن أن تقلل ممارسة الرياضة من مخاطر الإصابة بالكسور بعد السقوط عن طريق تحسين كثافة العظام والمساعدة في الحفاظ على الصحة الإدراكية في كل مرة. يمكن لقوة العضلات المكتسبة من تدريب الأثقال أيضًا أن تسهل أداء الأعمال اليومية، والتي بدورها يمكن أن تساعد الأشخاص في الحفاظ على استقلالهم مع تقدمهم في السن.

في حين أن التغذية وممارسة الرياضة مهمان بلا شك للأشخاص في الخمسينيات من العمر، إلا أنهما ليسا الشيء الوحيد الذي يجب مراعاته عند مناقشة الصحة. لقد كثر الحديث عن الأشياء التي تحدث لجسمك بعد بلوغك سن الخمسين، لكن الخطاب المحيط بالصحة العقلية للأشخاص في تلك الفئة العمرية يظل محدودًا نسبيًا. وجدت دراسة أجريت عام 2024 في Applied Research in Quality of Life أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و55 عامًا كانوا أكثر عرضة للشعور بانخفاض الرضا عن الحياة والفرح بينما يتعاملون أيضًا مع مستويات متزايدة من الغضب والحزن والقلق مقارنة بالشباب. كما شعرت الفئة العمرية الأكبر سنًا أنهم لم يحظوا بالدعم الاجتماعي أو الرضا في علاقاتهم أو صحتهم.

بالنسبة للنساء، يمكن أن تكون هذه الفترة من الحياة مضطربة بشكل خاص من وجهة نظر الصحة العقلية والجسدية حيث أنهن يتعاملن أيضًا مع التغيرات الهرمونية بعد انقطاع الطمث. مرة أخرى، يمكن أن يساعد النظام الغذائي وممارسة الرياضة الأشخاص على التنقل بشكل أفضل في هذه الأوقات. ومع ذلك، على مر السنين، تحدث العديد من المشاهير في الخمسينيات من العمر عن بعض الأشياء بخلاف اللبنتين الأساسيتين اللتين ساعدتهم خلال هذه السنوات ليُظهروا للعالم أن هناك ما هو أكثر في العافية مما تراه العين.