لا تمارس الرياضة ولا تتبع نظامًا غذائيًا: ما أقسم به هؤلاء المشاهير الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا بدلاً من ذلك

يعد تناول نظام غذائي غني بالمغذيات وممارسة التمارين الرياضية بانتظام أمرًا بالغ الأهمية بشكل خاص للأشخاص في الخمسينيات من عمرهم. يمكن أن تقلل ممارسة الرياضة من مخاطر الإصابة بالكسور بعد السقوط عن طريق تحسين كثافة العظام والمساعدة في الحفاظ على الصحة الإدراكية في كل مرة. يمكن لقوة العضلات المكتسبة من تدريب الأثقال أيضًا أن تسهل أداء الأعمال اليومية، والتي بدورها يمكن أن تساعد الأشخاص في الحفاظ على استقلالهم مع تقدمهم في السن.
في حين أن التغذية وممارسة الرياضة مهمان بلا شك للأشخاص في الخمسينيات من العمر، إلا أنهما ليسا الشيء الوحيد الذي يجب مراعاته عند مناقشة الصحة. لقد كثر الحديث عن الأشياء التي تحدث لجسمك بعد بلوغك سن الخمسين، لكن الخطاب المحيط بالصحة العقلية للأشخاص في تلك الفئة العمرية يظل محدودًا نسبيًا. وجدت دراسة أجريت عام 2024 في Applied Research in Quality of Life أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و55 عامًا كانوا أكثر عرضة للشعور بانخفاض الرضا عن الحياة والفرح بينما يتعاملون أيضًا مع مستويات متزايدة من الغضب والحزن والقلق مقارنة بالشباب. كما شعرت الفئة العمرية الأكبر سنًا أنهم لم يحظوا بالدعم الاجتماعي أو الرضا في علاقاتهم أو صحتهم.
بالنسبة للنساء، يمكن أن تكون هذه الفترة من الحياة مضطربة بشكل خاص من وجهة نظر الصحة العقلية والجسدية حيث أنهن يتعاملن أيضًا مع التغيرات الهرمونية بعد انقطاع الطمث. مرة أخرى، يمكن أن يساعد النظام الغذائي وممارسة الرياضة الأشخاص على التنقل بشكل أفضل في هذه الأوقات. ومع ذلك، على مر السنين، تحدث العديد من المشاهير في الخمسينيات من العمر عن بعض الأشياء بخلاف اللبنتين الأساسيتين اللتين ساعدتهم خلال هذه السنوات ليُظهروا للعالم أن هناك ما هو أكثر في العافية مما تراه العين.
لم تعد غولدي هاون كما كانت بعد اكتشافها اليقظة الذهنية
في حديثها لصحيفة الغارديان في عام 2020، تذكرت جولدي هاون حضورها أول جلسة تأمل لها في سن 26 عامًا في عام 1972، وهو الوقت الذي كان فيه التأمل رائجًا للغاية، وذلك بفضل التأييد المتوهج من فرقة البيتلز. بعد اتباع الإجراء القياسي والترديد بصمت لشعار كان من المفترض أن يظل خاصًا تمامًا عن العالم الخارجي، وجدت نفسها قد تحولت بشكل عميق.
وقال نجم “Overboard” عن التجربة: “لا أستطيع أن أشرح الفرحة التي عادت إليّ”. لقد كانت “آها!” تحويلية. لحظة بالنسبة لي. لقد استقر ذهني وأعطاني قطعة من داخلي كانت كلها لي.” ومن غير المستغرب أن يصبح اليقظة الذهنية جزءًا أساسيًا من حياة هاون بعد ذلك. في مقابلة مع مجلة Elle عام 2015، ذكر الفائز بجائزة الأوسكار أنه يمكن للناس تحسين صحتهم العقلية من خلال اكتساب القدرة على الجلوس بصمت مع أفكارهم. ثم أكدت أنه ليس من الضروري أن تأخذ استراحة لمدة ساعة من يومك لجني فوائد التأمل.
بدلاً من ذلك، اعتقد هاون بقوة أنه حتى المشي البطيء لمدة 15 إلى 20 دقيقة حيث يكون الشخص حاضراً بالكامل ويلاحظ ما يحيط به يمكن أن يفي بالغرض. وأوصت أيضًا بأن يقوم الأشخاص الجدد في مجال اليقظة الذهنية بتجربة شيء بسيط مثل كتابة اليوميات لتركيز أفكارهم. في نهاية المطاف، اعتقدت نجمة “بينجامين الخاص” أن التأمل يفيد الصحة أكثر مما يدركه الناس، حيث أشارت إلى كيف أنه ساعد في مزامنة العقل والجسم، وتحسين التركيز، وتعزيز السعادة في نهاية المطاف. من الآمن أن نقول إن هاون يعرف كل شيء عما يحدث للجسم إذا كنت تتأمل كل يوم.
كانت مذكرات الامتنان بمثابة تغيير كامل لقواعد اللعبة بالنسبة لأوبرا وينفري
في منشور على موقع Oprah.com، شاركت أوبرا وينفري أنها بدأت كتابة يومياتها عندما كان عمرها 15 عامًا فقط. كانت المجلات من سنوات المراهقة والعشرينيات من عمرها مليئة بالشعر عن حياتها غير المرضية في المواعدة وإحباطاتها بشأن وزنها. في تلك الأيام، وجدت وينفري أن تدوين اليوميات هو علاج علاجي. وهي بالطبع لم تكن مخطئة في اعتقادها أن تدوين اليوميات مفيد بالفعل للصحة العقلية.
ومع ذلك، عندما دخلت الأربعينيات من عمرها، قررت استخدام يومياتها كوسيلة للتعبير عن الامتنان، ووجدت في النهاية أنها جلبت لها المزيد من الأشياء التي تستحق الشكر. مع مرور الوقت، واصلت وينفري تدوين الأشياء التي كانت ممتنة لها مع تدوين أفكارها العامة أيضًا حتى تتمكن من رؤية المواقف من زوايا متعددة والحصول على الوضوح. وبينما كانت مقدمة البرامج الحوارية المحبوبة تتحدث مع سارة بان بريثناش، مؤلفة كتاب “Simple Abundance”، وهو الكتاب الذي ألهم وينفري لبدء كتابة يوميات الامتنان، قالت إن الطريقة أجبرتها على أن تعيش يومها بتفاؤل.
ثم قامت وينفري بالتفصيل كيف ستبدأ أيامها وهي تعلم أن عليها العثور على خمسة أشياء لتكون ممتنة لها، وقد مكنها هذا التحول في المنظور من التركيز بنشاط على الإيجابيات من ذلك اليوم. خلال ظهور عام 2021 في برنامج “Let’s Go!” وقالت وينفري إن قائمة امتنانها اليومية لا تتكون دائمًا من انتصارات ضخمة، بل لحظات أصغر مثل الاستمتاع بالطعام اللذيذ أو مشاهدة غروب الشمس الجميل. ليس من المستغرب أن ممارسة الامتنان يمكن أن تحسن صحتك العقلية أيضًا.
أقسمت غوينيث بالترو على العديد من الاختراقات الصحية غير التقليدية
في عام 2004، حضرت غوينيث بالترو العرض الأول لفيلم وكانت تعاني من كدمات دائرية كبيرة على ظهرها. وقال الخبراء إنها علامة على أن بالترو خضعت للعلاج بالحجامة، وهي عملية يتم من خلالها سحب الدم من عدة أجزاء من الجسم باستخدام أكواب تعمل على الشفط. أثناء ظهورها في برنامج أوبرا وينفري الحواري، أكدت مؤسسة Goop أنها تستخدم أحيانًا العلاج بالحجامة بدلاً من تناول المضادات الحيوية، قائلة: “إذا كان لديك ركود، أي نوع من السمية في العضو المقابل، فإنه يسحب الركود والسمية من خلال تلك النقطة” (عبر SheKnows).
وبالمثل، في منشور عام 2022 على موقع Goop، أشادت بالترو بطريقة الطب البديل لإصلاح سبب المشكلة بدلاً من أعراضها. تجدر الإشارة إلى أن الأبحاث حول ما إذا كان العلاج بالحجامة يزيل السموم بالفعل من نظامك مختلطة. ومع ذلك، من الواضح أن بالترو ليست غريبة على تجربة اتجاهات العافية التجريبية التي لا يدعمها العلم بشكل كامل.
خلال ظهورها عام 2023 في برنامج The Art ofbeing Well، شاركت نجمة فيلم Iron Man أنها وجدت العلاج بالأوزون المستقيمي “مفيدًا للغاية”، على الرغم من أنه كان من أغرب الاتجاهات التي جربتها على الإطلاق (عبر الديلي ميل). يتضمن العلاج بالأوزون حقن غاز الأوزون الطبي في الجسم. وتسعى طريقة الطب البديل إلى دعم صحة الجهاز المناعي، والمساعدة في الدورة الدموية، وتقليل الإجهاد التأكسدي، وحماية الجسم من البكتيريا والفيروسات، كل ذلك عن طريق زيادة مستويات الأكسجين. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ هذه الفوائد المتصورة بحذر لأنها غير مدعومة بأبحاث عالية الجودة.
لقد فعل التستوستيرون العجائب لهالي بيري عندما كانت تمر بمرحلة انقطاع الطمث
في محادثة عام 2024 مع أوبرا ديلي، شاركت هالي بيري أنه تم تشخيص إصابتها بالهربس بشكل خاطئ في البداية عندما ذهبت إلى عيادة الطبيب تشكو من الألم أثناء الجماع. خلال تلك الفترة، كانت تعاني أيضًا من مشاعر العزلة والغضب والاكتئاب والحرمان من النوم. فقط بعد أن جاءت نتيجة اختبار الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي سلبية، تم تشخيص حالة الفائزة بجائزة الأوسكار أخيرًا بأنها تعاني من انقطاع الطمث.
بعد إجراء بحث عميق حول ما يحدث للجسم عندما تمر بمرحلة انقطاع الطمث، وجدت العديد من السبل لمساعدتها على اجتياز هذه المرحلة من الحياة. خلال ظهورها عام 2025 في برنامج “The Tamsen Show”، شاركت نجمة “Catwoman” أنها تناولت حوالي 16 فيتامينًا لأعراض انقطاع الطمث لديها لمساعدة جسدها في اجتياز هذه العملية. علاوة على ذلك، بدأت أيضًا في تناول هرمون التستوستيرون للمساعدة في التغيرات الهرمونية. على الرغم من أنها كانت مترددة في البداية في بدء العلاج الهرموني لأنها اعتقدت أنه قد يؤدي إلى نمو الشعر على صدرها، إلا أنها في النهاية لم تكن أكثر سعادة بشأن كيف منحها ذلك دفعة من الطاقة وزيادة الرغبة الجنسية لديها.
عندما ظهرت بيري في برنامج “The Dr. Hyman Show” في عام 2026، قالت إن خضوعها للعلاج الهرموني أثر أيضًا بشكل إيجابي على صحتها العقلية. وصفت نجمة “Gothika” كيف ساعد تناول هرمون البروجسترون والتستوستيرون والإستروجين في إنهاء الفترة التي شعرت فيها بالاكتئاب الشديد لدرجة أن ترك سريرها والذهاب إلى العمل بدا وكأنه مهام مستحيلة. في نهاية المطاف، وصف بيري عملية العلاج الهرموني بأنها “تحويلية”.
تساعد الغطسات الباردة كيت بلانشيت على بدء يومها بشكل صحيح
خلال ظهورها في برنامج “CBS Mornings” عام 2024، شاركت كيت بلانشيت أنها وجدت أن الغطس اليومي مفيد لصحتها العقلية لأنه جلب لها نوعًا من السلام العقلي الذي لا تستطيعه حتى اليوغا والتأمل. وتابعت الممثلة الأسترالية أنها حلمت بالغطس في المياه المتجمدة في القطب الشمالي يومًا ما.
ثم، في مقابلة عام 2025 مع صحيفة الغارديان، أكدت نجمة “Tár” بفخر أنها جعلت تلك الأحلام حقيقة. واستطردت بلانشيت في الحديث عن مدى فائدة هذه العملية لها على أساس يومي، قائلة: “الشيء الوحيد الذي يبقيني عاقلاً عن بعد في الوقت الحالي هو الدخول في الماء البارد كل يوم. أستيقظ وأدخل. خمس دقائق فقط يعيد كل شيء إلى حالته الطبيعية.” وبالمثل، في محادثة عام 2026 مع ABC، شاركت نجمة “كارول” أن الغطس البارد جرف مؤقتًا كل مخاوفها المستقبلية وندمها الماضي وأجبرها على أن تكون حاضرة في الوقت الحالي.
وكشفت بلانشيت أيضًا بشكل ملحوظ أن الغطس في البرد ظل جزءًا من روتينها حتى عندما كانت في المملكة المتحدة خلال فصل الشتاء. بالإضافة إلى ذلك، عندما تحدثت إلى راديو تايمز في عام 2025، قالت إنها كانت أيضًا مغرمة بشكل خاص بالاستحمام البارد لأنها كانت إحدى المرات القليلة في اليوم التي كانت فيها “حاضرة حقًا”. مع أخذ كل هذا في الاعتبار، لا شك أن بلانشيت تعرف كل شيء عما يحدث لجسمك عندما تأخذ حمامًا جليديًا كل يوم.