لا تنبهر بجمالها: النبات المزهر الأبيض الذي لا تريده في حديقتك

يتطلب تجميع حديقة الزهور الكثير من التخطيط والإعداد. بين اختيار الزهور المصاحبة المناسبة لجعل حديقتك تزدهر واختيار الأصناف التي تتناسب مع أسلوبك مع جذب الملقحات، قد يكون من السهل الانغماس في الجماليات. عندما تبحث عن زهور طويلة لإنشاء طبقات في أسِرَّة حديقتك، هناك نبات مزهر أبيض واحد قد يبرز كخيار جذاب، نظرًا لتغطيته المزهرة الكثيفة التي يبلغ طولها 4 أقدام وأوراقه الجميلة التي تشبه السرخس: الكرز البري البري. ومع ذلك، هناك جانب سلبي رئيسي لزراعة هذه الزهرة المذهلة التي لن ترغب في التغاضي عنها.

الكرز البري البري (Anthriscus sylvestris) موطنه الأصلي أوروبا وآسيا، لكنه يعتبر غازيًا في الولايات المتحدة. في الواقع، من غير القانوني زراعة الكرز البري البري في خمس ولايات على الأقل، بما في ذلك أوريغون وويسكونسن وبنسلفانيا ونيويورك وماين. بالإضافة إلى ذلك، من السهل الحصول على البقدونس البري، الذي يُطلق عليه أحيانًا البقدونس البقري، ممزوجًا بالشوكران السام، وهو خطأ لا ترغب بالتأكيد في ارتكابه في حديقتك. في حين أن بعض النباتات المحلية يمكن أن تنمو بقوة، يمكنك تعلم كيفية التعرف على النباتات الغازية بناءً على بلدها الأصلي وعاداتها المتنامية. يمكنك أيضًا مراجعة السلطات المحلية قبل الزراعة للتأكد من أن النباتات التي تضعها في حديقتك آمنة للنظام البيئي المحلي.