لا تنبهر بجمالها: النبات المزهر الأبيض الذي لا تريده في حديقتك

يتطلب تجميع حديقة الزهور الكثير من التخطيط والإعداد. بين اختيار الزهور المصاحبة المناسبة لجعل حديقتك تزدهر واختيار الأصناف التي تتناسب مع أسلوبك مع جذب الملقحات، قد يكون من السهل الانغماس في الجماليات. عندما تبحث عن زهور طويلة لإنشاء طبقات في أسِرَّة حديقتك، هناك نبات مزهر أبيض واحد قد يبرز كخيار جذاب، نظرًا لتغطيته المزهرة الكثيفة التي يبلغ طولها 4 أقدام وأوراقه الجميلة التي تشبه السرخس: الكرز البري البري. ومع ذلك، هناك جانب سلبي رئيسي لزراعة هذه الزهرة المذهلة التي لن ترغب في التغاضي عنها.
الكرز البري البري (Anthriscus sylvestris) موطنه الأصلي أوروبا وآسيا، لكنه يعتبر غازيًا في الولايات المتحدة. في الواقع، من غير القانوني زراعة الكرز البري البري في خمس ولايات على الأقل، بما في ذلك أوريغون وويسكونسن وبنسلفانيا ونيويورك وماين. بالإضافة إلى ذلك، من السهل الحصول على البقدونس البري، الذي يُطلق عليه أحيانًا البقدونس البقري، ممزوجًا بالشوكران السام، وهو خطأ لا ترغب بالتأكيد في ارتكابه في حديقتك. في حين أن بعض النباتات المحلية يمكن أن تنمو بقوة، يمكنك تعلم كيفية التعرف على النباتات الغازية بناءً على بلدها الأصلي وعاداتها المتنامية. يمكنك أيضًا مراجعة السلطات المحلية قبل الزراعة للتأكد من أن النباتات التي تضعها في حديقتك آمنة للنظام البيئي المحلي.
سلبيات زراعة الكرز البري في حديقتك
تعتبر الكرز البري البري واحدة من العديد من النباتات المزهرة الجميلة التي تعتبر غازية، وذلك لسبب وجيه. يمكن أن تؤدي زراعة الكرز البري في حديقتك إلى كارثة بسرعة. يمكن أن يسبب في الواقع صداعًا كبيرًا للبستانيين ويدمر النظم البيئية المحلية. أولاً وقبل كل شيء، يمكن أن يسيطر على حديقتك بسرعة، ويخنق نباتاتك المحلية. ينمو نبات الكرز البري بقوة في أي بيئة تقريبًا، مما يتسبب في انخفاض النباتات الصالحة للأكل للحياة البرية في الغابات والمراعي وعلى جوانب الطرق. بالإضافة إلى ذلك، من المعروف أنه ينشر الأمراض التي يمكن أن تقتل أي نباتات متبقية في حديقتك.
وبعيدًا عن المشكلات البيئية التي تطرحها على حديقتك، وفي النهاية على النظام البيئي المحلي عندما تنتشر البذور حتمًا، فمن الصعب التخلص منها. ولا يمكنك التخلص منها بشكل كامل عن طريق الحفر أو القطع أو انتزاعها من الأرض بسبب نظام الجذر العميق. يعد قصها أكثر الطرق الموصى بها للإزالة، لكن إذا انتظرت حتى تصل إلى البذور، فقد تقوم بنشرها بشكل أسرع. وفي النهاية، من الأفضل تجنب زراعة هذه الزهرة الجميلة الغازية تمامًا.