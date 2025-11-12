لا تنتظر: قم بزراعة هذه النباتات المعمرة المزهرة في شهر نوفمبر لتزهر في الصيف المبهجة

في حين أن الكثير منها يستقر في مرحلة السكون، فإن بعض النباتات تبدأ للتو في النمو عندما تنخفض درجات الحرارة في نوفمبر. هذا هو الوقت الذي يستعد فيه البستانيون المتفائلون لفصلي الربيع والصيف بزراعة المصابيح التي تبدأ رحلة نموهم تحت الأرض. يمكن أيضًا أن تكون النباتات المعمرة المحلية التي تزهر في الربيع خيارًا مثاليًا للزراعة في نوفمبر، ليس فقط بسبب أجواء المروج المبهجة التي تجلبها إلى الحديقة، ولكن أيضًا لأنها تتكيف مع ظروف التربة وقد تحتاج إلى اهتمام أقل منك. توفر نبتة Threadleaf coreopsis (Anacis verticillata، المعروفة سابقًا باسم Coreopsis verticillata)، والتي موطنها الأصلي النصف الشرقي من أمريكا الشمالية، هاتين الفائدتين. يمكن لهذا النبات المعمر الأصلي الذي يشبه الأقحوان أن يتحمل الجفاف والتربة الفقيرة بينما يعالجك بأزهار صفراء زاهية. قم بزراعة لب الأوراق الخيطية في شهر نوفمبر عن طريق تحضير التربة بالسماد وحفر حفرة وزرعها من حاوية الحضانة.
تعتبر زراعة النواة في نوفمبر مفيدة لعدد من الأسباب. هناك عدد أقل من الآفات التي تدعو للقلق، كما أن خطر الإصابة بأمراض النبات أقل. كما أن زراعة شهر نوفمبر تساعدهم على الاستقرار والعودة بقوة في الربيع. على الرغم من أن درجة حرارة الهواء قد تكون باردة، إلا أن التربة تظل دافئة في نوفمبر، ويمكن أن تنمو الجذور بشكل أسرع عندما لا يجف النبات بسبب الحرارة.
ينمو نبات الخيط الخيطي جيدًا في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 9. ضع في اعتبارك أن قدرتك على زراعة نبات الخيط الخيطي في نوفمبر تختلف اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه، حيث يجب عليك إنهاء زراعة الخريف بشكل مثالي قبل ستة أسابيع على الأقل من الصقيع الأول. قم بإجراء القليل من البحث لمعرفة متى تتوقع أول موجة صقيع في منطقتك. في معظم أنحاء الشمال الشرقي، قد يحدث ذلك في شهر أكتوبر، بينما يمكن أن يواجه البستانيون في الولايات الجنوبية أولى حالات التجمد في منتصف نوفمبر أو بعد ذلك.
قم بزراعة لب الأوراق الخيطية من أجل الإزهار والملقحات والنمو السهل
تمتلك لب البذور الخيطية، والتي تُعرف أحيانًا باسم بذور القراد الخيطية، عادة نمو كثيفة وغالبًا ما تُزرع في حدود الحديقة أو بين النباتات الأخرى الصديقة للملقحات. من المعروف أن النبات يصل طوله إلى 3 أقدام ويزدهر لفترة طويلة من الوقت في الربيع والصيف وحتى الخريف. كما أن لها أوراق ريشية رفيعة. بالإضافة إلى الحيوية والاهتمام بالحديقة التي توفرها، فإن هذه النباتات المعمرة الأصلية جذابة للنحل والحشرات الأخرى التي تساعد الحديقة، ولكن لحسن الحظ، فهي ليست جذابة للغزلان. على الرغم من أن هذه النواة يمكنها البقاء على قيد الحياة خلال فترات الجفاف بمجرد أن تترسخ في الحديقة، إلا أن أي مطر يهطل غالبًا في نوفمبر يمكن أن يساعد في تلبية حاجتها لمزيد من الري حتى تنضج.
عند التخطيط لزراعة شهر نوفمبر، تأكد من حجز موقع مشمس لنباتك الخيطي. من المفيد أيضًا استخدام بعض السماد الذي ربما تكون قد قمت بحفظه خلال فصل الصيف، وإضافته إلى التربة أثناء زراعة هذه النباتات المعمرة. على الرغم من أنه يجب إضافة السماد لمساعدة التربة على التصريف جيدًا، إلا أن الأوراق الخيطية، مثل الأنواع الأخرى من اللب، ستظل تزدهر في التربة الفقيرة والصخرية، بالإضافة إلى التربة التي تحتوي على الطين والرمل. تميل جذورها إلى الثبات والانتشار بسهولة، وأحيانًا بقوة. عندما تبدأ النباتات في نوفمبر، فإنها ستظل في حالة سبات عند حدوث درجات حرارة متجمدة، لكن هياكلها الجذرية سوف تتفرع وتتقوى، وتبقى قوية وصحية في الأشهر الأكثر دفئًا. بعد السنة الأولى من النمو، يمكنك تقليم النبات والأزهار الميتة للحفاظ على انتشارها مع تشجيع المزيد من الإزهار.
نصائح لزراعة ورعاية النواة الخيطية
مثل النباتات المعمرة الأخرى، يمكنك زرع لب الأوراق الخيطية من حاوية أو سدادة تم شراؤها من الحضانة. قد يمنحها هذا فرصة أفضل للنمو بسرعة أكبر مما لو كنت تزرعها من البذور. يساعد اختيار شهر نوفمبر كوقت للزراعة في ذلك، نظرًا لأن درجة حرارة التربة الأكثر دفئًا والهواء غير الساخن يقللان من الصدمة التي يتعرض لها النبات عند زراعته. قم بهز الجذور وزرعها في حفرة عميقة مثل الجذور ولكنها أوسع قليلاً، ثم أضف السماد الخاص بك وتأكد من أن قاعدة النبات تصطف مع الجزء العلوي من الأرض. اترك مسافة 12 إلى 18 بوصة بين النباتات إذا كنت تزرع عدة شتلات في حديقتك. يعد هذا أمرًا مهمًا لأن تدفق الهواء الجيد بين النباتات يساعد في تجنب الظروف الرطبة والمزدحمة التي تسبب بعض المشكلات الشائعة في زهور القراد، مثل البياض الدقيقي والالتهابات الفطرية الأخرى.
بمجرد زراعتها، قم بفحص النواة كل أسبوع وسقيها إذا كانت التربة جافة. عندما يتم تثبيتها، تجنب الإفراط في سقيها أو سقي النباتات من الأعلى؛ إنهم ليسوا في أفضل حالاتهم في التربة الرطبة. يمكنك التسميد بشكل ضئيل في الربيع، لكن الإفراط في الأسمدة قد يقلل من الإزهار. في معظم المناطق، ستظهر الأزهار في شهر مايو تقريبًا وتستمر حتى شهر يوليو. قد تحتاج هذه النباتات المعمرة إلى التقسيم كل عامين أو نحو ذلك، وهو ما يمكنك إنجازه عن طريق حفر الجذور وتقطيعها إلى عدة أقسام. افعل ذلك خاصةً إذا كانت نباتاتك تبدو متدلية أو مكتظة، ولكنها أيضًا ممارسة جيدة للحفاظ على دوران الهواء بشكل كافٍ.