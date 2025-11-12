لا تنتظر: قم بزراعة هذه النباتات المعمرة المزهرة في شهر نوفمبر لتزهر في الصيف المبهجة

في حين أن الكثير منها يستقر في مرحلة السكون، فإن بعض النباتات تبدأ للتو في النمو عندما تنخفض درجات الحرارة في نوفمبر. هذا هو الوقت الذي يستعد فيه البستانيون المتفائلون لفصلي الربيع والصيف بزراعة المصابيح التي تبدأ رحلة نموهم تحت الأرض. يمكن أيضًا أن تكون النباتات المعمرة المحلية التي تزهر في الربيع خيارًا مثاليًا للزراعة في نوفمبر، ليس فقط بسبب أجواء المروج المبهجة التي تجلبها إلى الحديقة، ولكن أيضًا لأنها تتكيف مع ظروف التربة وقد تحتاج إلى اهتمام أقل منك. توفر نبتة Threadleaf coreopsis (Anacis verticillata، المعروفة سابقًا باسم Coreopsis verticillata)، والتي موطنها الأصلي النصف الشرقي من أمريكا الشمالية، هاتين الفائدتين. يمكن لهذا النبات المعمر الأصلي الذي يشبه الأقحوان أن يتحمل الجفاف والتربة الفقيرة بينما يعالجك بأزهار صفراء زاهية. قم بزراعة لب الأوراق الخيطية في شهر نوفمبر عن طريق تحضير التربة بالسماد وحفر حفرة وزرعها من حاوية الحضانة.

تعتبر زراعة النواة في نوفمبر مفيدة لعدد من الأسباب. هناك عدد أقل من الآفات التي تدعو للقلق، كما أن خطر الإصابة بأمراض النبات أقل. كما أن زراعة شهر نوفمبر تساعدهم على الاستقرار والعودة بقوة في الربيع. على الرغم من أن درجة حرارة الهواء قد تكون باردة، إلا أن التربة تظل دافئة في نوفمبر، ويمكن أن تنمو الجذور بشكل أسرع عندما لا يجف النبات بسبب الحرارة.

ينمو نبات الخيط الخيطي جيدًا في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 9. ضع في اعتبارك أن قدرتك على زراعة نبات الخيط الخيطي في نوفمبر تختلف اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه، حيث يجب عليك إنهاء زراعة الخريف بشكل مثالي قبل ستة أسابيع على الأقل من الصقيع الأول. قم بإجراء القليل من البحث لمعرفة متى تتوقع أول موجة صقيع في منطقتك. في معظم أنحاء الشمال الشرقي، قد يحدث ذلك في شهر أكتوبر، بينما يمكن أن يواجه البستانيون في الولايات الجنوبية أولى حالات التجمد في منتصف نوفمبر أو بعد ذلك.