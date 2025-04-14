لا تنظف أسنانك أبدًا في الحمام. هذا هو السبب

عادةً ما تقوم بتنظيف أسنانك أمام الحوض أثناء مواجهة مرآة الحمام الخاصة بك ، وتستمتع بحمام لطيف في الحمام. ولكن إذا كنت قد فكرت في القيام بأمرين في وقت واحد ، فإن الفكرة ليست غريبة كما قد تعتقد.
كشفت دراسة استقصائية لعام 2023 التي أجراها ماركة الحنفية الاستهلاكية Moen (عبر PR Newswire) أن ما يقرب من 1 من كل 4 أشخاص (23.1 ٪) في الولايات المتحدة الاستحمام وفرش أسنانهم في نفس الوقت. استنادًا إلى نتائج دراسة استقصائية لعام 2014 التي أجراها جمعية Delta Dental Plans Deletal Place (عبر The Wall Street Journal) ، فإن هذا الإنجاز متعدد المهام هو ضعف ما بين الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 44 عامًا كما هو الحال مع المواطنين الأمريكيين الأكبر سناً.
بعض الأشخاص الذين يحاولون طقوس الحمام ثنائية الطيور من طيارهم ، يقومون بذلك من الرغبة في توفير الوقت أو الماء أو كليهما. ولكن هل يفوق إيجابيات هذه الممارسة سلبياتها؟ يقول الدكتور تايلور ج. سوتون ، DDS/DMD ومالك الممارسة في Aspen Dental ، في مقابلة حصرية مع Health Digest: “تنظيف أسنانك في الحمام لا يتم تثبيتها بشكل صريح ، ولكن هناك بالتأكيد بعض العيوب التي يجب مراعاتها”. تلك العيوب؟ بصرف النظر عن كونها غير فعالة ، يمكن أن تكون الفرشاة أثناء الاستحمام غير صحي أيضًا.
لماذا يجب ألا تنظف أسنانك في الحمام
وفقًا لدراسة أجريت عام 2009 المنشورة في Nature ، يميل سطح رأس الدش إلى أن يكون دافئًا ورطبًا بدرجة كافية لتكوين طبقة مبنية على البكتيريا (المعروف أيضًا باسم Biofilm). في الواقع ، نظرًا لأنها بيئة تفضي إلى النمو البكتيري ، فإن الدكتور سوتون يشجع على ممارسة فرشاة الأسنان في الحمام. (لا يساعد أيضًا أن يكون رأس الدش قريبًا جدًا من أكثر شيء في حمامك ، وهو ، بشكل مدهش ، وليس مقعد المرحاض.)
سبب آخر لتجنب الفرشاة في الحمام ، خاصة إذا كنت بعد الكفاءة: من غير المحتمل أن تفعل ذلك بشكل صحيح ، على أي حال. أبرز مؤلفو دراسة 2023 في صحة الفم BMC كيف يكون لدى معظم الناس أداء فرشاة الأسنان “ناقصًا” – وهذا يأخذ في الاعتبار حقيقة أن المرء عادة ما ينظف أسنانهم أمام المرآة. الآن ، تخيل القيام بذلك دون أن تتمكن من رؤية انعكاسك. لكل دكتور سوتون ، يمكن أن يجعل هذا الأمر أكثر صعوبة لتنظيف الدواخل في فمك بشكل فعال ، مما يعرض نظافة الفم الشاملة للخطر.
كفاءة فرشاة الأسنان؟ جرب هذه النصائح بدلاً من ذلك
من الحكمة عدم محاولة الفرشاة في الحمام إذا كنت جادًا في حالة أسنانك ولثتك. يقول الدكتور سوتون: “من المهم التأكد من أنك لا تفرع مع أي تركيز أقل أو الاهتمام بالتفاصيل”.
بدلاً من “تعدد المهام” مع فرشاة الأسنان في الحمام ، ضع جانباً من وقتك في الحمام حصريًا لتنظيف أسنانك بشكل صحيح. طريقة واحدة لتسريع الأمور: احصل على فرشاة أسنان كهربائية تحتوي على مؤقت مدمج وميزات ممتازة لإعادة تدوين البلاك. (اقرأ ما إذا كانت فرشاة الأسنان الكهربائية أو اليدوية أفضل للأقواس.)
من المفيد أيضًا مزامنة روتين التنظيف بالفرشاة مع أنشطة أخرى أقل تطلبًا ، مثل عندما تقوم بتنظيم أساسيات الحمام الخاصة بك أو تخمير القهوة. “هذا سيسمح لك بالحفاظ على روتينك في الصباح/المساء دون المساس بنظافة عن طريق الفم” ، يشارك الدكتور سوتون.
نصيحة أخيرة من خبير طب الأسنان: قم بإعداد مجموعة فرشاة الأسنان والطول التي يمكنك تركها في مكتبك بحيث يكون لديك خيار لتنظيف أسنانك في الأيام التي لم تتمكن من القيام بذلك قبل مغادرة المنزل.