لا تنظف أسنانك أبدًا في الحمام. هذا هو السبب

عادةً ما تقوم بتنظيف أسنانك أمام الحوض أثناء مواجهة مرآة الحمام الخاصة بك ، وتستمتع بحمام لطيف في الحمام. ولكن إذا كنت قد فكرت في القيام بأمرين في وقت واحد ، فإن الفكرة ليست غريبة كما قد تعتقد.

كشفت دراسة استقصائية لعام 2023 التي أجراها ماركة الحنفية الاستهلاكية Moen (عبر PR Newswire) أن ما يقرب من 1 من كل 4 أشخاص (23.1 ٪) في الولايات المتحدة الاستحمام وفرش أسنانهم في نفس الوقت. استنادًا إلى نتائج دراسة استقصائية لعام 2014 التي أجراها جمعية Delta Dental Plans Deletal Place (عبر The Wall Street Journal) ، فإن هذا الإنجاز متعدد المهام هو ضعف ما بين الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 44 عامًا كما هو الحال مع المواطنين الأمريكيين الأكبر سناً.

بعض الأشخاص الذين يحاولون طقوس الحمام ثنائية الطيور من طيارهم ، يقومون بذلك من الرغبة في توفير الوقت أو الماء أو كليهما. ولكن هل يفوق إيجابيات هذه الممارسة سلبياتها؟ يقول الدكتور تايلور ج. سوتون ، DDS/DMD ومالك الممارسة في Aspen Dental ، في مقابلة حصرية مع Health Digest: “تنظيف أسنانك في الحمام لا يتم تثبيتها بشكل صريح ، ولكن هناك بالتأكيد بعض العيوب التي يجب مراعاتها”. تلك العيوب؟ بصرف النظر عن كونها غير فعالة ، يمكن أن تكون الفرشاة أثناء الاستحمام غير صحي أيضًا.