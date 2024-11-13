لا تهدر أموالك على الشموع المعطرة الكبيرة جدًا عندما يمكنك صنعها بنفسك بسهولة

من الرائحة إلى أجواء اللهب الوامضة، تعد الشموع المعطرة واحدة من أفضل الطرق لإضفاء لمسة شخصية على ديكور منزلك. ولكن تلك الكبيرة بما يكفي لرائحة الغرف المتوسطة إلى الكبيرة يمكن أن تكون باهظة الثمن. لحسن الحظ، يمكنك بسهولة إنشاء حساب خاص بك، وذلك بفضل مستخدم TikTok @lifebyyouss.
كل ما تحتاجه هو شمع عادي، وعاء مقاوم للحرارة، عيدان تناول الطعام أو قلم رصاص لكل فتيل، وعاء مزدوج أو وعاء معدني، مسدس غراء ساخن، وعاء من الماء، ومقص. إذا كنت تستخدم الشمع بكميات كبيرة بدلًا من إذابة الشموع التي تشتريها من المتجر، فاحضر بعض الفتائل أيضًا.
جلب وعاء الماء ليغلي على نار خفيفة. ضع الفتائل باتجاه منتصف الوعاء وعلى مسافة ⅛ بوصة على الأقل من الحافة، ثم ثبتها بين مجموعة من عيدان تناول الطعام أو قلمي رصاص حتى تبقى في مكانها عند صب الشمع المذاب. لمزيد من الأمان، قم بلصق الفتائل في قاع الحاوية واتركها لمدة خمس دقائق على الأقل. بمجرد غليان الماء، ضع الشواية المزدوجة أو الوعاء المعدني فوق الماء المغلي وأضف الشمع. لا تبتعد لأن الشمع قد يشتعل. بمجرد ذوبانه، اتركه ليبرد لمدة دقيقة أو دقيقتين، ثم اسكبه في الوعاء الخاص بك. اتركي الشمع يجف لمدة 24 ساعة على الأقل، ثم قومي بقص الفتائل واستمتعي!
نصائح النجاح يجب أن يعرفها كل صانع شموع
أول الأشياء أولاً: تأكد من أن لديك الحاوية المناسبة. في الوقت الحالي، تحظى أوعية العجين الخشبية بشعبية كبيرة لأنها تناسب العديد من أنماط الديكور الداخلي المختلفة، ولكن هناك مشكلة. يتوافق الخشب والنار مع الخشب والنار، لذلك من المهم التأكد من أن وعاء الخشب الخاص بك مقاوم للحريق بشكل صحيح. إذا كان لديك وعاء من الخشب الخام أو لم تكن متأكدًا، استخدم رذاذًا مثبطًا للحريق مثل FireGuard XL-95 أو طبقة سميكة من مادة مانعة للتسرب مقاومة للماء بنسبة 100% على الوعاء بالكامل – وخاصة الحافة – باتباع إرشادات الشركة المصنعة. تعتبر الأوعية المعدنية، بما في ذلك الحديد الزهر، والأوعية الخزفية من الخيارات الرائعة أيضًا. فقط تأكد من أنها آمنة للاستخدام في الفرن للتأكد من قدرتها على التعامل مع الحرارة. إذا كنت ترغب في استخدام الزجاج، فتخطى الزجاج المعاد تدويره أو الزجاج الرقيق أو الزجاج الذي يحتوي على فقاعات لتجنب الكسر.
بعد ذلك، تحقق من الشمع الخاص بك. إذا كان لديك بعض الشموع التي اشتريتها من المتجر وترغب في استخدامها، فافعلها! ما عليك سوى التحقق من الملصق للتأكد من أن الشموع التي تذوبها من نفس نوع الشمع للتأكد من ذوبانها بشكل صحيح. إذا كنت تفضل الحصول على شمعة أكثر تماسكًا ولا تمانع في إنفاق المزيد، فاشتري بعض الشمع من متجر الحرف اليدوية الخاص بك.
أخيرًا، كن استراتيجيًا بشأن المكان الذي تضع فيه فتائلك. سيختلف هذا بناءً على شكل الحاوية التي تختارها، ولكن القاعدة الأساسية الجيدة هي أنه إذا كان قطر الحاوية أكثر من 4 بوصات، فقم بتثبيت الفتائل بين منتصف الشمعة وحافتها الخارجية. قم بفصلها عن بعضها بحوالي 2 بوصة للتأكد من ذوبانها بالتساوي.
كيفية تخصيص شمعة DIY الخاصة بك
الطريقة الأولى لإضفاء طابع شخصي على الشمعة الخاصة بك هي إضافة رائحة منزلك المميزة. هناك خياران شائعان: الزيوت العطرية والزيوت الأساسية. تمنحك الزيوت العطرية، التي تُستخدم عادة في صناعة الشموع، أفضل رائحة (ويعرف أيضًا باسم مدى قوة العطر). إنها متوفرة في متاجر الحرف مثل متجر مايكل مقابل 13 دولارًا تقريبًا. من الرائع أيضًا استخدام الزيوت العطرية في الشموع، لكن بعضها يحترق بمجرد تعرضها للشمع الساخن، مما يفسد رائحتها. ابحث عن الزيوت العطرية ذات نقطة الاشتعال الأعلى، مثل الإيلنغ أو لحاء القرفة أو اللافندر على سبيل المثال لا الحصر. من الأفضل إضافة الروائح إلى الشمع المذاب بعد رفعه عن النار وتركه ليبرد لفترة وجيزة، ولكن قبل سكبه في الوعاء.
إذا كنت ترغب في إضافة القليل من اللون إلى الشمعة، جرب السائل أو أصباغ الشموع. كلاهما مصمم لجلب القليل (أو الكثير) من الألوان إلى شمعة DIY الخاصة بك بسهولة وبدون سموم. يمكن عادةً إضافتها أثناء مرحلة الذوبان، لكن تحقق من الملصق للحصول على التعليمات.