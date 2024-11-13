لا تهدر أموالك على الشموع المعطرة الكبيرة جدًا عندما يمكنك صنعها بنفسك بسهولة

من الرائحة إلى أجواء اللهب الوامضة، تعد الشموع المعطرة واحدة من أفضل الطرق لإضفاء لمسة شخصية على ديكور منزلك. ولكن تلك الكبيرة بما يكفي لرائحة الغرف المتوسطة إلى الكبيرة يمكن أن تكون باهظة الثمن. لحسن الحظ، يمكنك بسهولة إنشاء حساب خاص بك، وذلك بفضل مستخدم TikTok @lifebyyouss.

كل ما تحتاجه هو شمع عادي، وعاء مقاوم للحرارة، عيدان تناول الطعام أو قلم رصاص لكل فتيل، وعاء مزدوج أو وعاء معدني، مسدس غراء ساخن، وعاء من الماء، ومقص. إذا كنت تستخدم الشمع بكميات كبيرة بدلًا من إذابة الشموع التي تشتريها من المتجر، فاحضر بعض الفتائل أيضًا.

جلب وعاء الماء ليغلي على نار خفيفة. ضع الفتائل باتجاه منتصف الوعاء وعلى مسافة ⅛ بوصة على الأقل من الحافة، ثم ثبتها بين مجموعة من عيدان تناول الطعام أو قلمي رصاص حتى تبقى في مكانها عند صب الشمع المذاب. لمزيد من الأمان، قم بلصق الفتائل في قاع الحاوية واتركها لمدة خمس دقائق على الأقل. بمجرد غليان الماء، ضع الشواية المزدوجة أو الوعاء المعدني فوق الماء المغلي وأضف الشمع. لا تبتعد لأن الشمع قد يشتعل. بمجرد ذوبانه، اتركه ليبرد لمدة دقيقة أو دقيقتين، ثم اسكبه في الوعاء الخاص بك. اتركي الشمع يجف لمدة 24 ساعة على الأقل، ثم قومي بقص الفتائل واستمتعي!