لا توجد إجابة واضحة لليانكيز ، ولا تساعد على ذلك على الطريق

تامبا – تلعب الآن في القاعدة الثالثة لليانكيز: التفكير بالتمني.

قام فريق Yankees ببناء فريق شامل استثنائي ، لكن المصادر تقول إنها تصل إلى الحد المالي ، مما يعني أن اللغز الزاوية الساخنة للغاية التي يتمتع بها أفضل بكثير من فرصة حملها في وقت متأخر من الربيع وربما حتى في الموسم.

يحتفظ الفريق الذي تم تكديسه ومكدسًا بطريقة أخرى ، وهو يتجربان أول رجل مفتوح في المركز الثالث منذ عام 1991 ، عندما حارب ثلاثة شباب-مايك براغرز وراندي فيلاردي وجيم ليريتز-من أجل نادي ران يانكيز أيضًا. هذه المرة ، إنه ثلاثي انتقائي (أو ربما حتى اللجنة الرباعية) من الأمل اللطيف للغاية ، وبما أن يانكيز وصلوا إلى ميزانيتهم ​​بنحو 308 مليون دولار ، فمن المحتمل أن يكون واحد أو أكثر من الرجل أو الرجال. (الفصيلة خيار آخر.)

هنا المتسابقين.