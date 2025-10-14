لا توجد مبارزة فاصلة بين آرون جادج وكال رالي بعد اشتعال يانكيز

بعد معركة مثيرة في الدوري الأمريكي كأفضل لاعب بين فريق يانكيز آرون جادج وكال رالي من فريق مارينرز – والتي سيتم الإعلان عن الفائز بها الشهر المقبل بعد التصويت في أواخر سبتمبر – كان من المثالي لو التقى الاثنان في ALCS، والتي كانت ستفتتح في سياتل يوم الأحد إذا تجاوز فريق يانكيز بلو جايز في ALDS.

بدلاً من ذلك، جاءت جميع مضارب يانكيز تقريبًا فارغة ضد تورونتو – باستثناء جادج، الذي فعل ما في وسعه على الأقل لجعل السلسلة تنافسية بعد فوز يانكيز على ريد سوكس في سلسلة البطاقات البرية.

عاد فريق يانكيز إلى المنزل، ولم يتمكنوا من الاستمرار في جولة طويلة في شهر أكتوبر كما فعلوا قبل عام، عندما التقى القاضي بشوهي أوهتاني ودودجرز في بطولة العالم في مباراة بين أفضل لاعبين بالإجماع في ذلك الموسم. حصل Ohtani على أفضل ما في تلك المباراة حيث كان القاضي في خضم فترة ما بعد الموسم الصعبة الأخرى على اللوحة وسقط فريق يانكيز في خمس مباريات.

في هذه التصفيات، تخلى القاضي عن صراعاته بعد الموسم وكان من المستحيل تقريبًا الابتعاد عن القواعد. لقد أضاف أيضًا ما كان يمكن أن يكون مباراة فاصلة مميزة على أرضه من خلال تسديدته ذات ثلاث جولات وتعادل المباراة من عمود الخطأ في الملعب الأيسر في الشوط الرابع من فوز اللعبة 3 على بلو جايز في ذا برونكس.