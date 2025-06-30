لا جهد بذرة الاختراق الذي يعمل في الواقع العجائب

السبب في أن هذا الاختراق يعمل بطبيعته ، البذور أشياء بسيطة جدا. إنهم يريدون فقط النمو ، وكل ما يحتاجون إليه هو بعض الرطوبة والدفء لتحقيق ذلك. لذلك لا يحتاجون في الواقع إلى إعداد معقد أو مثالي مع أضواء خاصة للنمو أو جدول سقي صارم ، فقط حزمة البذور الرطبة وبعض الحرارة ستكون كافية لإنشاء تأثير دفيئة لهم ومن هناك ، يمكن زرع البذور المقطوعة بلطف في حاويات أو الأرض. لن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً بعد ذلك لرؤيتهم يظهرون من التربة.

إن تجربة طرق الإنبات ليست جديدة ، خاصة في عصر الإنترنت. على سبيل المثال ، تم استخدام الحيل مثل استخدام الخل لإنبات البذور ، والتي يمكن أن تنعم معطف البذور على البذور الصعبة وتسريع الأشياء ، لفترة طويلة في مجتمع البستنة ويحصلون الآن على الجر عبر الإنترنت. يقسم أشخاص آخرون من خلال نقع بذورهم بين عشية وضحاها في شاي البابونج لأسباب مماثلة. في الواقع ، لدى House Digest 10 حيل أخرى لزيادة إنبات البذور ، وهناك المزيد من العائمة حول الإنترنت ، ولكن قد يفوز هذا واحد ، لمجرد السهولة بمفرده.

يمكنك حتى تجنب رحلة إلى المتجر إذا كنت تريد. إذا كان لديك مجموعة من البذور ملقاة منذ العام الماضي ، فيمكنك البدء على الإطلاق في هذا الاختراق الآن ومعرفة كيف ستسير الأمور. إنه مثالي بالنسبة للبستانيين الصبرون أو الموقت الأول أو الأشخاص الذين لا يريدون التعامل مع أيديهم القذرة حتى اللحظة التي يتعين عليهم فيها ذلك.