لا سلال ولا خزائن: تخزين ورق التواليت الذكي من ايكيا سوف يعجبك

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

على الرغم من أنه ليس من أجمل العناصر في حمامك، إلا أن ورق التواليت هو شيء لا تريد الاستغناء عنه أبدًا. غالبًا ما يتم تكديس لفات ورق التواليت الإضافية في سلة من الخوص في محاولة ضعيفة لتحويلها إلى ديكور. أو ربما يتم تكديسها بشكل عشوائي في خزانة، مما يجعلها بعيدة عن الأنظار. ومع ذلك، فإن تخزين هذا المنتج الأساسي بطريقة جمالية أمر مهم – وربما أكثر أهمية من اختيار إطار جميل لمرآة الزينة الخاصة بك أو الاختيار بين شريط أو حلقة لمناشف اليد الخاصة بك. توفر TJUSIG Hanger من ايكيا حلاً لمعضلة التصميم الداخلي هذه.

تم تصميم العلاقة الخشبية الصلبة مع وضع تخزين الملابس والإكسسوارات القابلة للارتداء في الاعتبار، لكن قراصنة ايكيا أعطوها استخدامًا بديلاً: تخزين لفافات ورق التواليت. اتضح أن الفروع الموجودة على هذه العلاقة المثبتة على الحائط والتي تشبه الشجرة، مثالية لحمل لفات TP الفردية. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا المنتج الفريد والأنيق بسعر معقول يبلغ 24 دولارًا.

تحتوي كل علاقة على ست لفات ورق تواليت فردية ويبلغ طولها 76.2 سم. هل كنت تأمل في المزيد من خيارات التخزين؟ قم بتكديس اثنتين من هذه الأشجار واحدة فوق الأخرى لزيادة المساحة الرأسية. يبلغ عرضهما أيضًا 7½ بوصات فقط، لذا يمكنك تركيبهما جنبًا إلى جنب إذا كنت تفضل ذلك. وهذا يضع ما يعادل أيامًا – أو ربما حتى أسابيع – من ورق التواليت في متناول اليد، اعتمادًا على عدد الشماعات التي تستخدمها. أنت تعرف أيضًا في لمحة متى يلزم إعادة التعبئة. قد تكون علاقة TJUSIG هي أفضل منتج في ايكيا لمساعدتك على زيادة مساحة تخزين حمامك إلى الحد الأقصى، على الأقل لفافات ورق التواليت كبيرة الحجم.