لا سلال ولا خزائن: تخزين ورق التواليت الذكي من ايكيا سوف يعجبك

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على الرغم من أنه ليس من أجمل العناصر في حمامك، إلا أن ورق التواليت هو شيء لا تريد الاستغناء عنه أبدًا. غالبًا ما يتم تكديس لفات ورق التواليت الإضافية في سلة من الخوص في محاولة ضعيفة لتحويلها إلى ديكور. أو ربما يتم تكديسها بشكل عشوائي في خزانة، مما يجعلها بعيدة عن الأنظار. ومع ذلك، فإن تخزين هذا المنتج الأساسي بطريقة جمالية أمر مهم – وربما أكثر أهمية من اختيار إطار جميل لمرآة الزينة الخاصة بك أو الاختيار بين شريط أو حلقة لمناشف اليد الخاصة بك. توفر TJUSIG Hanger من ايكيا حلاً لمعضلة التصميم الداخلي هذه.
تم تصميم العلاقة الخشبية الصلبة مع وضع تخزين الملابس والإكسسوارات القابلة للارتداء في الاعتبار، لكن قراصنة ايكيا أعطوها استخدامًا بديلاً: تخزين لفافات ورق التواليت. اتضح أن الفروع الموجودة على هذه العلاقة المثبتة على الحائط والتي تشبه الشجرة، مثالية لحمل لفات TP الفردية. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا المنتج الفريد والأنيق بسعر معقول يبلغ 24 دولارًا.
تحتوي كل علاقة على ست لفات ورق تواليت فردية ويبلغ طولها 76.2 سم. هل كنت تأمل في المزيد من خيارات التخزين؟ قم بتكديس اثنتين من هذه الأشجار واحدة فوق الأخرى لزيادة المساحة الرأسية. يبلغ عرضهما أيضًا 7½ بوصات فقط، لذا يمكنك تركيبهما جنبًا إلى جنب إذا كنت تفضل ذلك. وهذا يضع ما يعادل أيامًا – أو ربما حتى أسابيع – من ورق التواليت في متناول اليد، اعتمادًا على عدد الشماعات التي تستخدمها. أنت تعرف أيضًا في لمحة متى يلزم إعادة التعبئة. قد تكون علاقة TJUSIG هي أفضل منتج في ايكيا لمساعدتك على زيادة مساحة تخزين حمامك إلى الحد الأقصى، على الأقل لفافات ورق التواليت كبيرة الحجم.
استخدم علاقة TJUSIG كشجرة تخزين لورق التواليت مثبتة على الحائط
لاستخدام علاقة TJUSIG من ايكيا لتخزين ورق التواليت، ما عليك سوى تثبيت الحامل على الحائط في حمامك ثم تمرير لفة واحدة على كل خطاف. سهل يا عزيزي! ومع ذلك، لاحظ أن أدوات التثبيت على الحائط تُباع بشكل منفصل عن العلاقة. على الرغم من أن هذا المنتج لا يتحمل الكثير من الوزن، فمن الأفضل تثبيته في مسامير الحائط أو استخدام مثبتات الحائط للتخلص من خطر السقوط. إذا كنت تؤمن بشدة بأنه لا ينبغي عليك أبدًا تخزين ورق التواليت في الحمام، أو إذا كان حمامك رطبًا للغاية (نحن نتحدث عن ورق التواليت الذي يذوب من الخطافات الرطبة)، قم بتثبيت العلاقة خلف باب خزانة الكتان القريبة. قد يكون من الأفضل أيضًا الحصول على نصف حمام، حيث تكون الرطوبة الزائدة أقل إثارة للقلق بشكل عام.
نظرًا لأنه مثبت على الحائط، فإن حيلة تخزين ورق التواليت هذه ستلفت الأنظار بالتأكيد. كن متعمدًا بشأن العرض الخاص بك. تأتي العلاقة الخشبية بشكل قياسي مع طلاء أكريليك أبيض أو أسود. إذا كنت ترغب في إضفاء بعض الإثارة على حمامك، قم برمل العلاقة ورش الطلاء عليها بأي لون يتناسب بشكل أفضل مع ديكورك الحالي. استخدم طلاء رش داخلي مقاوم للماء – نحن نحب طلاء Krylon Fusion All-In-One Satin Spray Paint في Beach Glass. يمكنك تخزين ورق التواليت في مكان مفتوح وجعله يبدو زخرفيًا عن طريق لف كل لفة في مناديل منقوشة قابلة لإعادة الاستخدام أو مناديل ورقية أو قماش. قم بدس الأطراف داخل الأنبوب للحفاظ على الغطاء في مكانه. سوف يحمي اللفات من الغبار أيضًا. تعد TJUSIG Hanger من ايكيا خيارًا أنيقًا للتخزين يزيد من المساحة: ما الذي يمكن أن تحتاجه أكثر من حامل TP؟