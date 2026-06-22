لا سلال ولا صناديق: الطريقة السهلة لإضافة مساحة تخزين إلى غرفة النوم

يمكن أن تصبح غرف النوم في بعض الأحيان مساحة صغيرة للفوضى من أي مكان آخر في المنزل. سواء كانت أدوات النظافة التي لا تتناسب مع منضدة الحمام، أو ألعاب الأطفال التي ينقلها أطفالك باستمرار من غرفة اللعب، أو المجوهرات التي خلعتها قبل النوم في الليلة السابقة، أو منضدتك، أو الجزء العلوي من مجموعة الأدراج الكبيرة، أو حتى أرضية غرفة نومك يمكن أن تمتلئ بسرعة. لحسن الحظ، ليس عليك شراء مجموعة كاملة من السلال أو الصناديق أو الأحواض لتخزين كل هذه المتعلقات – على الأقل لجميع العناصر الصغيرة والخفيفة. بدلاً من ذلك، هناك فكرة لغرفة نوم صغيرة من شأنها زيادة المساحة لديك إلى الحد الأقصى: إضافة رف للصور فوق اللوح الأمامي أو الطاولة الجانبية.

تُستخدم هذه الرفوف الضيقة، والتي تسمى أحيانًا أيضًا حواف الصور، عادةً للصور الفوتوغرافية أو الأعمال الفنية المؤطرة. تتميز بشفة تمنع الإطار من الانزلاق على الحائط، وتسهل تبديل الأعمال الفنية وقتما تشاء. ومع ذلك، فهي ليست جيدة للديكور فقط. يمكن أن تكون هذه الحواف منقذة للحياة تمامًا لتجميع كل تلك العناصر الصغيرة التي تشوش غرف النوم أو غالبًا ما تضيع. والجزء الأفضل؟ إنها سهلة التركيب للغاية. ما عليك سوى وضع علامات مستوى على الحائط للبراغي. استخدم مكتشف المسامير أو مثبتات الحائط للحصول على أقوى ثبات. ثم قم بثقب البراغي، واتركها بارزة قليلًا، ثم قم بتعليق الرف عليها. هذا كل شيء! أنت الآن جاهز لاستكشاف كل الطرق الذكية التي ستجعل بها هذه الحيل غرفة نومك أكثر تنظيمًا من أي وقت مضى.