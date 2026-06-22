لا سلال ولا صناديق: الطريقة السهلة لإضافة مساحة تخزين إلى غرفة النوم

يمكن أن تصبح غرف النوم في بعض الأحيان مساحة صغيرة للفوضى من أي مكان آخر في المنزل. سواء كانت أدوات النظافة التي لا تتناسب مع منضدة الحمام، أو ألعاب الأطفال التي ينقلها أطفالك باستمرار من غرفة اللعب، أو المجوهرات التي خلعتها قبل النوم في الليلة السابقة، أو منضدتك، أو الجزء العلوي من مجموعة الأدراج الكبيرة، أو حتى أرضية غرفة نومك يمكن أن تمتلئ بسرعة. لحسن الحظ، ليس عليك شراء مجموعة كاملة من السلال أو الصناديق أو الأحواض لتخزين كل هذه المتعلقات – على الأقل لجميع العناصر الصغيرة والخفيفة. بدلاً من ذلك، هناك فكرة لغرفة نوم صغيرة من شأنها زيادة المساحة لديك إلى الحد الأقصى: إضافة رف للصور فوق اللوح الأمامي أو الطاولة الجانبية.
تُستخدم هذه الرفوف الضيقة، والتي تسمى أحيانًا أيضًا حواف الصور، عادةً للصور الفوتوغرافية أو الأعمال الفنية المؤطرة. تتميز بشفة تمنع الإطار من الانزلاق على الحائط، وتسهل تبديل الأعمال الفنية وقتما تشاء. ومع ذلك، فهي ليست جيدة للديكور فقط. يمكن أن تكون هذه الحواف منقذة للحياة تمامًا لتجميع كل تلك العناصر الصغيرة التي تشوش غرف النوم أو غالبًا ما تضيع. والجزء الأفضل؟ إنها سهلة التركيب للغاية. ما عليك سوى وضع علامات مستوى على الحائط للبراغي. استخدم مكتشف المسامير أو مثبتات الحائط للحصول على أقوى ثبات. ثم قم بثقب البراغي، واتركها بارزة قليلًا، ثم قم بتعليق الرف عليها. هذا كل شيء! أنت الآن جاهز لاستكشاف كل الطرق الذكية التي ستجعل بها هذه الحيل غرفة نومك أكثر تنظيمًا من أي وقت مضى.
استخدم حواف الصور لتخزين العناصر خفيفة الوزن في غرفة النوم
قد يكون وجود منضدة أو منضدة مغطاة بالمجوهرات والمكياج وإكسسوارات الشعر أمرًا مرهقًا؛ الفوضى تقلص غرفة نومك بصريًا. لحسن الحظ، رف الصور هو المكان المثالي لهذه الأنواع من العناصر الصغيرة وخفيفة الوزن التي يجب أن يظل الوصول إليها سهلاً. قم بتثبيت الحافة فوق قطعة أثاث غرفة النوم الأكثر استخدامًا واملأها بالمكياج ومنتجات الشعر والأطباق الحلقية وأي شيء آخر تستخدمه للتحضير لهذا اليوم. ستكون أسطحك خالية من مادة bric-a-brac وستكون في طريقك إلى إنشاء مساحة أكثر هدوءًا وتنظيمًا. بدلاً من ذلك (أو أيضًا)، قم بتثبيت رف للصور فوق سريرك لوضع نظارات القراءة، وغسول اليد، وساعة منبه صغيرة – احتفظ بهذا الهاتف بعيدًا عن غرفة نومك. سيؤدي ذلك إلى توفير مساحة على المنضدة الخاصة بك لوضع أشياء أكبر وأثقل مثل الكتب.
نظرًا لتصميمها البسيط الذي يشبه الرف، تُعد رف الصور أيضًا مكانًا رائعًا لتخزين مجموعات من الأشياء خفيفة الوزن. من خلال تجميع العناصر المتشابهة معًا، تبدو أكثر تماسكًا، بدلاً من أن تكون متناثرة في جميع أنحاء منزلك حيثما يوجد مكان احتياطي على رف الكتب أو رف الموقد. على سبيل المثال، الحصول على مجموعة طلاء الأظافر الملونة الخاصة بك من سلة الخوص المغبرة ووضعها على رف الصور يتيح لك رؤية ما تمتلكه بالضبط ويمكن استخدامه كديكور نابض بالحياة لغرفة النوم. يمكنك أيضًا استخدام الحافة للاحتفاظ بمقتنيات الثقافة الشعبية في منزلك مع الشعور بالتنظيم. إنها رائعة للمقتنيات التقليدية أيضًا – فكر في بطاقات البيسبول وصناديق الثقاب القديمة والعملات المعدنية القابلة للتحصيل.