لا شكوك حول ما يجلبه بول جولدشميت إلى يانكيز

تامبا – إن الاعتقاد من نواديه الحالية والسابقة ثابت: سيساعد بول جولدشميت ، اللاعب والشخص ، اليانكيز.

قدمت مباراة في الربيع مع الكرادلة جو لم الشمل لرجل القاعدة الأول في يانكيز الجديد ، الذي قضى ستة مواسم ممتازة في سانت لويس.

لم يعود للموسم السابع بسبب انتهاء عقده ، وقد أعلن الكرادلة عن إعادة البناء ، وكان قد تخلص من موسمه في سن 36 ، 2024.

لذلك سقط أمام يانكيز في صفقة مدتها عام واحد بقيمة 12.5 مليون دولار ، حيث جلب معه نسب قاعة مشاهير محتملة ومخاوف بشأن مقدار ما لا يزال بإمكانه تقديم فريق.

الجواب ، وفقا للعديد من الذين يعرفون جولدشميدت جيدا: الكثير.

وقال زميله وصديقه نولان أريندو: “سيكون لديه سنة كبيرة”. “لن أفاجأ إذا خرج ويلعب بشكل جيد.”

في الموسم الماضي ، بدا Goldschmidt مغسولًا خلال النصف الأول الذي انتهى بـ .664 OPS.

ارتد مرة أخرى مع الشوط الثاني القوي (.799 OPS) ، والتي شجعت يانكيز على إضافته إلى تفاخر ما بعد يوان سوتو.

سيساهم قفاز Goldschmidt الصلب في البداية بغض النظر عن ذلك ، لكن مديره السابق يعتقد أن مضربه لديه الكثير لتقدمه.

وقال أوليفر مارموول قبل فوزه 7-0 يانكيز في حقل شتاينبرنر: “سيكون هناك دائمًا الفكر عندما يدخل شخص ما في هذا الفئة العمرية من:” رجل ، ليس لديهم الكثير في الخزان “. “لا أعتقد أن هذا يناسب Goldy على الإطلاق – رجل يعتني بجسده أفضل من أي شخص كنت موجودًا. لكنه أيضًا متناغم مع الميكانيكي عندما يشعر بالرضا ، وعندما لا يفعل ذلك “.

وقال مارموول إن جولدشميدت لم يكن يشعر بالحيوية ميكانيكياً خلال الشوط الأول من العام الماضي ، ووجد الإصلاح خلال الأشهر القليلة الأخيرة من الموسم. المشكلة ، كما يعتقد ، كانت مع الأرجوحة وليس مع عصر جولدشميدت.

مشكلة محتملة أخرى: ملعب Busch.

وقال أرينادو: “أفكر في بوش ، كان سيصطدم بالكثير من الكرات إلى الوسط الأيمن الذي سيحصل عليه (الذي كان) بشدة”. “أعتقد في استاد يانكي ، سوف يكافأ على ذلك.”

على مدار هذا الموسم ، سيكون من الواضح ما إذا كان Goldschmidt لا يزال يحمل نفس النوع من القدرة الذي جعله NL MVP في عام 2022.

سيكون أقل وضوحا تأثيره على نادي يانكيز.

وقال أريندو إن جولدشميت “يناسب تمامًا” مع يانكيز كقائد.

تذكر مارموول مؤشرا مبكرًا لنوع الفرد الذي كان يتعامل معه.

عندما كان مارموول مدربًا لكاردينالز في عام 2019 ، كان هو وزوجته يهتمون بابنتهما المولودة حديثًا وابنتهما البالغة من العمر عامين.

كانت مارموول على وشك قضاء الكثير من الوقت على الطريق في بداية التدريب في الربيع ، تاركًا زوجته بيديها ممتلئة.

قال مارموول: “دخلت النادي في يوم من الأيام ، ويقول (Goldschmidt) ،” مهلا ، لقد دفعت بالفعل مقابل ذلك وقد اعتنت به بالفعل. … لديك ممرضة ليلية قادمة إلى منزلك كل يوم من أيام الأسبوع للشهر المقبل. زوجتك لا داعي للقلق بشأن أي شيء.

“هذه هي أنواع الأشياء التي يكون فيها مستوى وعيه … سيفعل أشياء مثل هذه باستمرار.”

كان يوم الأربعاء من Goldschmidt يوم الأربعاء علامة إيجابية على Yankees. قال آرون بون إنه رأى بالفعل علامات إيجابية خارج الصندوق.

وقال مدير Yankees: “أعتقد أنه يرفع قيمة غرفتنا ، والتي أشعر أنها بالفعل قوية للغاية”. “إنه يجلب فقط مستوى من الاحتراف – كان هناك ، وفعل ذلك ، طالب اللعبة ، اللعبة داخل اللعبة. هؤلاء كانوا دائما يتصلون بطاقات له.

“لقد حمل تلك السمعة”.