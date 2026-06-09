لا طلاء أو وصمة عار: خزانات بلوط العسل المحدثة مع DIY ذكي

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هل سمعت مطبخك يتنهد وأنت تضع البقالة بعيدًا، أم أن هذا أنت وحدك؟ بصراحة، تبدو المساحة مملة بعض الشيء، ومتعبة، وعتيقة الطراز. بدت خزانات خشب البلوط العسلي دافئة وجذابة منذ بضعة عقود، ولكن حان الوقت لمنح خزاناتك ترقية القرن الحادي والعشرين. هناك حل ذكي لتحديث خزائن المطبخ القديمة دون طلاءها أو تلطيخها أو تغطيتها بورقة الاتصال. إذا لم تكن خائفًا من التقاط بانوراما وإجراء تغييرات دائمة على وجوه خزانتك، ففكر في تجهيزها بألواح من القصب. يمكنك إنجاز هذه المهمة بنفس القدر من العمل والتكلفة – أو حتى أقل – من إعطاء خزاناتك بضع طبقات من الطلاء. في الواقع، هناك أيضًا خيار أسهل يناسب المستأجرين.

يتضمن المسار الدائم قطع مراكز الأبواب المغطاة بألواح وتدبيس صفائح القصب في مكانها. إذا كانت هذه الفكرة مخيفة للغاية، فيمكنك قص وتقشير ولصق منتج مثل ورق جدران WESTICK ذاتي اللصق على وجوه الخزانة النظيفة للغاية. لن يكون المظهر مصقولًا أو متينًا، لذا إذا كنت ترغب في ترقية طويلة الأمد ذات تأثير حقيقي، فاشترِ لفافة من القصب وضع جانبًا مثقابًا باستخدام لقمة مفك براغي، ومنشار، وسكين متعدد الاستخدامات، ومسدس أساسي، وأداة صنفرة، ومشابك، وصبغة تناسب خزاناتك. ستحتاج إلى نقع العصا قبل وضعها، لذا من الأفضل أن يكون لديك حوض استحمام يتسع للفة بأكملها مرة واحدة. إذا لم يكن ذلك ممكنًا، تعتبر سلة المهملات الطويلة والنظيفة أو حوض التخزين البلاستيكي الكبير من البدائل الجيدة للنقع.