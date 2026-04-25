لا طلاء ولا فينيل: هناك طريقة أفضل لتبديل خزانات خشب البلوط العسلي

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

على الرغم من أن الخزانات المصنوعة من خشب البلوط قد تعود إلى الأناقة في المطابخ الحديثة، إلا أن لون وأسلوب خشب البلوط العسلي ذو اللون الأصفر والبني غالبًا ما لا يكون كذلك. نظرًا لأن البلوط العسلي كان اختيار اللون الأساسي للعديد من المطابخ خلال التسعينيات، فقد أصبح الآن قديمًا. هناك طرق متعددة لتحديث الخزانات ذات الألوان العسلية بميزانية محدودة، مما يعني أنك لا تضطر بالضرورة إلى تحمل تكلفة استبدالها.

يمكنك طلاءها باستخدام لوحات ألوان معينة تعمل على تحديث خزانات بلوط العسل القديمة. يمكنك أيضًا إضافة غلاف الفينيل إلى الخزانات لتغيير مظهرها بالكامل. ومع ذلك، إذا كنت تفضل الاستمرار في رؤية حبيبات الخشب بوضوح، فمن المحتمل أن يغطيها الفينيل والطلاء. بدلاً من ذلك، يمكنك التفكير في استخدام صبغة الكل في واحد التي تخلق لونًا بنيًا داكنًا لإضفاء مظهر عصري على المطبخ.

العديد من الخزانات القديمة المصنوعة من خشب البلوط العسلي كانت تحتوي على طبقة شفافة مطبقة عليها في وقت التصنيع مما أعطى الخشب في النهاية لونًا برتقاليًا أو أصفر. لسوء الحظ، تلك الصبغة التي تتطور مع مرور الوقت، تخلق مظهرًا غير مرغوب فيه. إذا كنت لا ترغب في إعادة تصميم المطبخ بالكامل أو تغيير لون الجدار ليكمل بشكل أفضل الخزانات ذات اللون البرتقالي أو اللون المصفر، فإن القليل من الأعمال اليدوية ستعطي الخشب مظهرًا جديدًا. ستحتاج فقط إلى بعض الإمدادات للبدء.