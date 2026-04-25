لا طلاء ولا فينيل: هناك طريقة أفضل لتبديل خزانات خشب البلوط العسلي

على الرغم من أن الخزانات المصنوعة من خشب البلوط قد تعود إلى الأناقة في المطابخ الحديثة، إلا أن لون وأسلوب خشب البلوط العسلي ذو اللون الأصفر والبني غالبًا ما لا يكون كذلك. نظرًا لأن البلوط العسلي كان اختيار اللون الأساسي للعديد من المطابخ خلال التسعينيات، فقد أصبح الآن قديمًا. هناك طرق متعددة لتحديث الخزانات ذات الألوان العسلية بميزانية محدودة، مما يعني أنك لا تضطر بالضرورة إلى تحمل تكلفة استبدالها.
يمكنك طلاءها باستخدام لوحات ألوان معينة تعمل على تحديث خزانات بلوط العسل القديمة. يمكنك أيضًا إضافة غلاف الفينيل إلى الخزانات لتغيير مظهرها بالكامل. ومع ذلك، إذا كنت تفضل الاستمرار في رؤية حبيبات الخشب بوضوح، فمن المحتمل أن يغطيها الفينيل والطلاء. بدلاً من ذلك، يمكنك التفكير في استخدام صبغة الكل في واحد التي تخلق لونًا بنيًا داكنًا لإضفاء مظهر عصري على المطبخ.
العديد من الخزانات القديمة المصنوعة من خشب البلوط العسلي كانت تحتوي على طبقة شفافة مطبقة عليها في وقت التصنيع مما أعطى الخشب في النهاية لونًا برتقاليًا أو أصفر. لسوء الحظ، تلك الصبغة التي تتطور مع مرور الوقت، تخلق مظهرًا غير مرغوب فيه. إذا كنت لا ترغب في إعادة تصميم المطبخ بالكامل أو تغيير لون الجدار ليكمل بشكل أفضل الخزانات ذات اللون البرتقالي أو اللون المصفر، فإن القليل من الأعمال اليدوية ستعطي الخشب مظهرًا جديدًا. ستحتاج فقط إلى بعض الإمدادات للبدء.
أعمال التكلفة والتحضير لتلوين الخزانات المصنوعة من خشب البلوط العسلي
في وقت كتابة هذا التقرير، توقع أن تدفع حوالي 30 إلى 35 دولارًا مقابل علبة 16 أونصة من البقع الكل في واحد، والتي تغطي حوالي 140 قدمًا مربعًا. تتوفر أربع لفات من شريط SmaringRobot Premium Painters Tape على أمازون بسعر يبدأ من 5.99 دولارات، في حين أن سعر ورق Tangibay المُسبق اللصق أقل من 10 دولارات. هذه مهمة لأنها ستحمي بقية مطبخك. يمكن شراء فرش الطلاء غير المكلفة، مثل فرشاة الطلاء التي تستخدم لمرة واحدة Redtree Industries 14002 Chip Bristle، بحوالي 3 إلى 5 دولارات. إذا كان عليك شراء كل شيء من الصفر، فمن المحتمل أن يكلفك ذلك ما بين 50 إلى 60 دولارًا.
تلوين خزائن المطبخ ليس مناسبًا للجميع، لأنه قد يستغرق وقتًا طويلاً. تعد عملية إزالة الأبواب من الخزانات وخلع جميع الأجهزة قبل الطلاء هي العامل الرئيسي الذي يقضي على الوقت، لكن تخطي هذا الجزء قد يتركك بمظهر غير متساوٍ. قد ينتهي بك الأمر إلى وجود قطرات بالقرب من الفتحات التي تم تركيب المقابض والمقابض بها أو بالقرب من المفصلات عندما تكون الأبواب معلقة عموديًا إذا لم تقم بإزالتها. من المفترض أن يؤدي استخدام صبغة هلامية الكل في واحد إلى تقليل خطر حدوث قطرات أو سيل أثناء وضعها، وهو أمر مهم إذا كنت تريد حقًا تركها معلقة أثناء العمل عليها.
إذا كنت تريد ترك الأبواب في مكانها، استخدم شريط الرسام حيث تلتقي الحافة العلوية لخزائن بلوط العسل بالسقف، مما يحمي المنطقة المحيطة من البقع. يمكن أن تتساقط بعض البقع، لذا قم بحماية أسطح العمل والبلاط العكسي والمغسلة باستخدام ورق التغطية أو الأقمشة. يمكنك أيضًا استخدام الورق المستخدم لحماية الأرضيات أثناء مشروع البناء.
كيفية إعطاء خزائن المطبخ المصنوعة من خشب البلوط العسلي صبغة داكنة
سواء قمت بإزالة الأبواب أو تركتها في مكانها، فمن الجيد أن تقوم ببعض الصنفرة على الأقل لخزائن المطبخ الموجودة قبل إضافة صبغة جديدة. من خلال إعطاء السطح القليل من الخشونة، يجب أن تلتصق البقعة الجديدة بشكل صحيح. لاحظ أنه لا ينبغي عليك صنفرتها لإزالة البقع أو الطلاء القديم لبلوط العسل؛ الفكرة هي فقط إنشاء نسيج لتحسين المنتج النهائي. يختار بعض الأشخاص عدم الصنفرة قبل إضافة البقعة الجديدة لتوفير الوقت، لكن هذا قد يترك لون البقعة غير متساوٍ ويبدو مبقعًا. أخيرًا، قم بتنظيف الخشب لإزالة تراكم الشحوم من المطبخ أو أي نشارة خشب من الصنفرة.
لتطبيق الصبغة، يجب أن تكون قادرًا على استخدام فرشاة الرسم القياسية. ضع الصبغة على حبيبات الخشب أولًا لضمان تغطية جميع البقع الخشنة. يمكنك بعد ذلك وضع الصبغة في اتجاه الحبوب في الطبقات اللاحقة لضمان الحصول على طبقة متساوية. قد تضطر إلى إعطائها طبقات متعددة لتحقيق المظهر المطلوب. بشكل عام، سيوفر اللون الداكن، مثل القهوة، تغييرًا في التصميم الحديث من الخزانات المصنوعة من خشب البلوط العسلي بينما يخفي اللون البرتقالي مع السماح لتعريف حبيبات الخشب بالظهور.