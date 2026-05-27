لا مزيد من أسطح العمل المبللة: اصنع بنفسك حلاً لتجفيف الأطباق باستخدام حاوية منظف فارغة

يعد غسل الأطباق يدويًا مهمة في حد ذاتها، ولكن بمجرد أن تأخذ في الاعتبار الوقت الذي تقضيه في مسح أسطح العمل بعد ذلك فقط لأن الأطباق المشطفة تحصل على الماء في كل مكان، يصبح ذلك عملاً روتينيًا كبيرًا. ناهيك عن أن وضعها على مناشف المطبخ يشغل مساحة كبيرة من المساحة التي قد لا تكون لديك. يمكنك دائمًا الاستثمار في رف تجفيف الأطباق، ولكن الحقيقة هي أنك لا تحتاج إليه. في حين أن المنتجات التي يتم شراؤها من المتجر يمكن أن تصل قيمتها إلى 100 دولار، فقد يكون هناك حل مجاني في منزلك. يوضح ركن Mana Creative على YouTube سبب عدم رمي زجاجات منظفات الغسيل الفارغة – فقد تكون رفوف تجفيف مقنعة صديقة للميزانية.
يعرض الفيديو إحدى الطرق العديدة لإعادة استخدام حاوية المنظفات، ويسلط الضوء على زجاجة فارغة تم فصلها بالفعل من الأسفل وانقلبت بحيث يستقر جزء الموزع والمقبض على الأرض. يعد هذا أمرًا مهمًا حيث يمكن إزالة غطاء الموزع لتصريف أي مياه متجمعة من الأطباق أعلاه. سيتم استخدام المقبض كدعم مركزي للحفاظ على رف DIY في وضع مستقيم. لتكرار هذه الفكرة العبقرية، ستحتاج إلى منظف كبير أو حاوية صابون بغطاء ملولب أو منفتح ومقبض يقع على طول الجزء العلوي، وقاطعة صندوق، ومجموعة مسدس غراء ساخن، وحفنة من الملاعق الخشبية (أو شيء مثل أعواد Wisyok Jumbo Craft Sticks). اعتمادًا على المواد المتوفرة لديك بالفعل، يمكنك إكمال هذا العمل بنفسك مقابل أقل من 20 دولارًا.
طريقة صنع رف أطباق من زجاجة منظف فارغة
عند محاولة تحديد مقدار الجزء السفلي الذي تريد إزالته، ابدأ بالأقل هو الأكثر. كلما قللت القطع، كلما أمكنك عمل القواطع بشكل أعمق، وكلما أصبحت أكثر ثباتًا عند تجفيف الأطباق الكبيرة وأدوات الأطباق. للتأكد من أنك تقطع خطوطًا مستقيمة، ضع علامة على النقاط على كل طرف وجانب باستخدام المسطرة أولًا، باستخدام خطوط الزجاجة كدليل للمكان الذي يجب أن تكون فيه قاعدة الثقوب. إذا لم تكن الزجاجة تحتوي على خطوط مناسبة، يمكنك دائمًا النظر إليها طالما أنها بنفس العمق على كلا الجانبين. وهذا يمنع الألواح من الانزلاق إلى الخارج من جانب واحد نظرًا لأن الفتحات مستوية.
على الرغم من أن المقبض يحافظ على ثبات الزجاجة، إلا أنك ستحتاج إلى دعم إضافي لإبقائها ثابتة بما يكفي لحمل الأطباق. ستوفر الملاعق الخشبية المثبتة على الجوانب بالغراء الساخن مزيدًا من البنية، لكن يمكنك أيضًا استخدام أعواد المصاصات المشذبة للحصول على قاعدة مسطحة. المبلغ الذي تضيفه متروك لك، ولكن كلما زاد عددك، زاد الدعم الذي ستقدمه. هذه خطوة مهمة للغاية لأنه يجب تثبيت العصي في نفس النقطة لضمان استواء رف الأطباق بالكامل.
كيفية رفع مستوى محلول تجفيف الأطباق محلي الصنع
يُفصّل الفيديو مقطعًا واحدًا على كل جانب، ولكن من المحتمل أن تتمكن من زيادة جهود التجفيف إلى أقصى حد عن طريق إضافة عدة قطع على طول الزجاجة بدلاً من الأطراف فقط. اعتمادًا على عرض الوعاء، قد يؤثر ذلك على حجم الأطباق التي يمكنك تجفيفها عليها، لكنه قد يكون رائعًا للأطباق أو الأدوات الصغيرة. يمكنك أيضًا الاحتفاظ بالقواطع النهائية وإضافة الفتحات الطولية لتمنحك المزيد من المرونة لتجفيف الأطباق ذات الأحجام المختلفة.
قم بتخصيص رف الأطباق محلي الصنع الخاص بك عن طريق لصق نمط زخرفي على الجوانب أو وضعه على ورق لاصق منقوش. يمكنك أيضًا استخدام طلاء أكريليك مناسب للاستخدام الخارجي لإضافة اللون والتصميمات والنمط طويل الأمد إلى زجاجة المنظفات المُعاد استخدامها. تأتي مجموعة طلاء الأكريليك Gotideal من أمازون مع فرش حتى تتمكن من البدء على الفور. نظرًا لأن الحامل الذي تصنعه بنفسك سيتعرض للماء ورغوة الصابون، فإن جودة الطلاء ستساعده على الصمود بمرور الوقت.