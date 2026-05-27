لا مزيد من أسطح العمل المبللة: اصنع بنفسك حلاً لتجفيف الأطباق باستخدام حاوية منظف فارغة

يعد غسل الأطباق يدويًا مهمة في حد ذاتها، ولكن بمجرد أن تأخذ في الاعتبار الوقت الذي تقضيه في مسح أسطح العمل بعد ذلك فقط لأن الأطباق المشطفة تحصل على الماء في كل مكان، يصبح ذلك عملاً روتينيًا كبيرًا. ناهيك عن أن وضعها على مناشف المطبخ يشغل مساحة كبيرة من المساحة التي قد لا تكون لديك. يمكنك دائمًا الاستثمار في رف تجفيف الأطباق، ولكن الحقيقة هي أنك لا تحتاج إليه. في حين أن المنتجات التي يتم شراؤها من المتجر يمكن أن تصل قيمتها إلى 100 دولار، فقد يكون هناك حل مجاني في منزلك. يوضح ركن Mana Creative على YouTube سبب عدم رمي زجاجات منظفات الغسيل الفارغة – فقد تكون رفوف تجفيف مقنعة صديقة للميزانية.

يعرض الفيديو إحدى الطرق العديدة لإعادة استخدام حاوية المنظفات، ويسلط الضوء على زجاجة فارغة تم فصلها بالفعل من الأسفل وانقلبت بحيث يستقر جزء الموزع والمقبض على الأرض. يعد هذا أمرًا مهمًا حيث يمكن إزالة غطاء الموزع لتصريف أي مياه متجمعة من الأطباق أعلاه. سيتم استخدام المقبض كدعم مركزي للحفاظ على رف DIY في وضع مستقيم. لتكرار هذه الفكرة العبقرية، ستحتاج إلى منظف كبير أو حاوية صابون بغطاء ملولب أو منفتح ومقبض يقع على طول الجزء العلوي، وقاطعة صندوق، ومجموعة مسدس غراء ساخن، وحفنة من الملاعق الخشبية (أو شيء مثل أعواد Wisyok Jumbo Craft Sticks). اعتمادًا على المواد المتوفرة لديك بالفعل، يمكنك إكمال هذا العمل بنفسك مقابل أقل من 20 دولارًا.