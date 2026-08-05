لا مزيد من السناجب: وحدة تغذية الطيور على أمازون التي تطرد الآفات وتحمل 5 أرطال من البذور

حتى وحدة التغذية المقاومة للسنجاب المصممة جيدًا مثل وحدة تغذية الطيور Brome Squirrel Buster Plus Squirrel-Proof Bird يمكن أن تفشل إذا وضعتها في المكان الخطأ. لذا، لا تعلقها في أي مكان في الفناء الخلفي لمنزلك. بدلًا من ذلك، ألقِ نظرة حولك وحاول العثور على مكان على مسافة جيدة من فروع الأشجار أو قضبان السياج أو السقف المتدلي أو أي هياكل أخرى يمكن أن تكون بمثابة نقاط انطلاق أو موطئ قدم للسناجب. آلية الإغلاق الموجودة في وحدة تغذية الطيور المقاومة للسنجاب من بروم تنشط فقط عندما تضع السناجب ثقلها عليها. لذا، إذا كان وزنها مقسمًا بين وحدة التغذية وأي هيكل آخر، فقد لا تغلق فتحات وحدة التغذية.

توصي شركة Brome، الشركة المصنعة لوحدة تغذية الطيور هذه، بأن تحتفظ بما لا يقل عن 18 بوصة من المساحة المفتوحة حول وحدة التغذية. ولكن هذا قد لا يكون كافيا. يلاحظ Project FeederWatch أن السناجب يمكنها القفز إلى مغذيات الطيور من مسافة تصل إلى 10 أقدام من شجرة أو مبنى. الآن من المؤكد أن هذا سيجعل السناجب تضع ثقلها بالكامل على وحدة التغذية، مما يؤدي إلى إغلاق فتحاتها. ومع ذلك، فإن هذه الآليات التي تعمل بالوزن يمكن أن تفشل. إنها مجرد واحدة من الجوانب السلبية العديدة لمغذيات الطيور المقاومة للسنجاب.

كذلك، لا تملأ وحدة التغذية بالكامل كل يوم. بدلاً من ذلك، قم بضبط عمليات التعبئة والعبوات بناءً على الظروف. على سبيل المثال، في الطقس الرطب مع حركة مرور أقل للطيور، يمكن أن تفسد البذور بسهولة، لذلك لا ترغب في وضع الكثير من البذور في وحدة التغذية. وأخيرًا، لا تقم بتثبيت وحدة تغذية الطيور في منطقة بها الكثير من النشاط البشري، حيث تميل بعض الطيور الخجولة إلى تجنب مثل هذه الأماكن.