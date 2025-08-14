لا مصلحة في يانكيز في لم شمل خوان سوتو – ولكن يمكن لاعب خط واحد مبادلة البلدة

رياضة
لا مصلحة في يانكيز في لم شمل خوان سوتو - ولكن يمكن لاعب خط واحد مبادلة البلدة

نظرًا لأن Yankees و Mets كانا أفضل مع Juan Soto في Bronx ، سألت مسؤولي Yankees عما إذا كانوا يفكرون في القيام بذلك ويأخذون Soto في التجارة. الجواب: لا. (ربما لن يتداوله Mets ، على أي حال.)

قد لا يكون اليانكيز تمامًا على الرفض. لكن الإجابة التي حصلت عليها هي: لا أحد يأخذ هذا العقد.

عندما أشرت إلى أن Yankees عرضت فقط 5 ملايين دولار – 760 مليون دولار إلى 765 مليون دولار – ودفعت Mets بالفعل 126 مليون دولار منها ، بما في ذلك مكافأة توقيع 75 مليون دولار ، ولم يكن الإجابة لا.

كان لدى سوتو وآرون جودد علاقة خاصة. لا يزال التعديل مع Mets شيء مستمر.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية