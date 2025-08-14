لا مصلحة في يانكيز في لم شمل خوان سوتو – ولكن يمكن لاعب خط واحد مبادلة البلدة

نظرًا لأن Yankees و Mets كانا أفضل مع Juan Soto في Bronx ، سألت مسؤولي Yankees عما إذا كانوا يفكرون في القيام بذلك ويأخذون Soto في التجارة. الجواب: لا. (ربما لن يتداوله Mets ، على أي حال.)

قد لا يكون اليانكيز تمامًا على الرفض. لكن الإجابة التي حصلت عليها هي: لا أحد يأخذ هذا العقد.

عندما أشرت إلى أن Yankees عرضت فقط 5 ملايين دولار – 760 مليون دولار إلى 765 مليون دولار – ودفعت Mets بالفعل 126 مليون دولار منها ، بما في ذلك مكافأة توقيع 75 مليون دولار ، ولم يكن الإجابة لا.

كان لدى سوتو وآرون جودد علاقة خاصة. لا يزال التعديل مع Mets شيء مستمر.