لا يأخذ رينجرز أي فرص أرتمي بانارين في التوفيق مع الشياطين

على الرغم من الاندفاع في Line في Morning Skate في Tarrytown يوم الخميس ، لم يلعب Artemi Panarin في لعبة Rangers من الثانية إلى الأخيرة-خسارة 3-1 أمام Devils-في Madison Square Garden.

تم عقد الجناح الروسي النجم ، الذي كان مشاركًا كاملاً في الممارسات القليلة الماضية بعد تعرضه لإصابة غير معلنة في الجزء السفلي من الجسم في وقت سابق من المعسكر ، خارج تشكيلة ما تم وصفه على أنه أسباب احترازية.

“إنه يوما بعد يوم ، سنخطئ إلى جانب الحذر مع كل من (بانارين) و JT (ميلر.) وهذا هو المكان الذي يكون فيه وضعهم الآن.”

بعد مغادرة التدريب في 19 سبتمبر ، غاب بانارين عن ممارسات قبل التزلج بمفرده لمدة ثلاثة أيام.

ثم عاد إلى التدريب مع الفريق في 26 سبتمبر.

نتيجة لغياب بانارين ، كان كونور شري – الذي لا يزال في اتفاقية تجريبية احترافية – يملأ مكانته على الجناح الأيسر من فنسنت تروشيك وأليكسيس لافريير.

تم تقريب بقية فريق رينجرز من قبل ويل كويل وميكا زيبانيجاد وجابي بيريولت.

كان السطر الثالث مكونًا من آدم إدستروم ، وجووسو بيرسيسينن وتايلور راديش ، بينما تزلج جوني برودزينسكي ونوح لابا ومات ريمي في الوحدة الرابعة.

بعد أن افتتح بول كوتر التسجيل للشياطين في وقت لاحق في الفترة الأولى ، حقق آدم إدستروم هدف رينجرز فقط في الليلة بطريقة فريدة من نوعها. ضغط إدستروم على المدافع الشياطين سيمون نيميك إلى تمريرة خاطئة انحراف عن الأمام الذي يبلغ طوله 6 أقدام و 7 أقدام وآخر جاكوب ماركستورم.

ومع ذلك ، تلقى الشياطين هدفين آخرين من Ondrej Palat على Power Play و Dawson Mercer على شبكة فارغة في الفترة الثالثة لتأمين النصر.

قال سوليفان: “اعتقدت أن هناك بعض الأشياء الإيجابية حقًا للبناء عليها”. “وأعتقد أن هناك الكثير من مساحة أو فرصة لنا لتحسن. كان ذلك أقرب ما إلى تشكيلة NHL كما رأينا حتى هذه المرحلة. كان لدينا تشكيلة قوية إلى حد ما أيضًا. اعتقدت أن هناك لحظات في اللعبة حيث تملي المصطلحات على الكلام.

لم يشارك ميلر في Skate Morning Skate مع الفريق يوم الخميس ، لكن قائد رينجرز أخذ الجليد مسبقًا لأول مرة منذ تعرضه لإصابة غير متوفرة في الجزء السفلي من الجسم.

سام كاريك ، الذي تم سحبه من تشكيلة المعارض يوم الاثنين بسبب إصابة منخفضة من الجسم ، تزلج في قميص منتظم في تاريتاون يوم الخميس.

لعب جوناثان كويك كامل خسارة ليلة الخميس.

كانت هذه هي الخطة التي تدخل في مباراتي المعرضين الأخيرين ، وفقًا للمدرب الرئيسي مايك سوليفان ، الذي أكد حارس مرمى النجم إيغور شيستركين سيلعب كل يوم يوم السبت في بوسطن.

قال سوليفان: “الكثير منها هو التباعد”. “تباعد بين الألعاب. نيتنا هي Quickie تحصل على اللعبة الكاملة (الخميس) ويحصل Shesty على مباراة كاملة يوم السبت. إنها أقرب إلى ليلة الافتتاح. لذا فإن الكثير منها مجرد تباعد بين الألعاب حتى يحصلوا على الراحة المناسبة والانتعاش ، ولكن يتم إعدادها أيضًا.”

في الخسارة ، توقف سريع 10 من الـ 12 طلقة واجهها.