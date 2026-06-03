لا يتحدث كايفون ثيبودو عن عدم اليقين بشأن العمالقة

خذ إمكانية تقليل وقت اللعب ثم أضف الشائعات التجارية وعدم وجود ضمان عقد طويل الأجل، وسيكون لديك معظم المكونات اللازمة لإنشاء معوق لاتحاد كرة القدم الأميركي.

لكن Kayvon Thibodeaux لم يقدم تقريرًا عن برنامج Giants offseason على الرغم من مواجهة عدم اليقين فحسب، بل إنه يلعب بشكل غير أناني مناصب متعددة في OTAs ويستمر في كونه وجهًا للامتياز للجماهير في أحداث مثل Giants Town Hall وBrian Burns Celebrity Softball Game.

هل كان هناك أي شك في أنه سيحضر للجزء التطوعي من موسم الإجازة أثناء اللعب في خيار النادي لمدة عام واحد بقيمة 14.75 مليون دولار؟

“أعني، ش-ي، هل تعلم؟” قال ثيبودو مبتسماً، مشيراً إلى أن الفكرة خطرت في ذهنه. “لكن، بالطبع، أنا أحب العمالقة. أنا سعيد لوجودي هنا. لست قلقًا جدًا بشأن الخدمات اللوجستية وراء ذلك لأن كل ذلك سيعتني بنفسه. طالما واصلت لعب الكرة وواصلت حب ما أفعله، فإن كل شيء آخر سوف ينجح.”