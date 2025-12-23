لا يتراجع Biff Poggi عن برنامج ميشيغان لكرة القدم “المعطل”.

كان Biff Poggi صادقًا للغاية في تقييمه لحالة برنامج ميشيغان لكرة القدم وسط سعيه لتعيين المدرب الرئيسي التالي لفريق Wolverines.

في أعقاب إقالة شيرون مور، تم تعيين بوجي مسؤولاً عن الفريق لقيادتهم خلال مباراتهم القادمة ضد تكساس في ليلة رأس السنة الجديدة، وعند مخاطبته الصحفيين يوم الاثنين، أعطى نظرة صريحة على موقف البرنامج.

وقال: “لقد مرت خمس سنوات، دعنا نسميها كما هي، منظمة مختلة حيث يحدث شيء ما كل عام”. “أعلم أن المدير الرياضي أوضح تمامًا أنه لا يريد المزيد من ذلك. إذا تم تعييني مدربًا – وهو ما لا أعرفه مرة أخرى إذا كنت كذلك – فسيكون هناك فحص ذاتي هائل لما يحدث في المبنى، ويمكنك توقع الكثير من التغييرات”.

قامت ميشيغان بتوسيع تحقيقاتها لإلقاء نظرة أوسع على القسم الرياضي والثقافة المحيطة به.

وتجري شركة المحاماة Jenner & Block ومقرها شيكاغو التحقيق.

على الرغم من فوز البرنامج بلقب وطني في عام 2023، إلا أن ميشيغان ابتليت بفضائح في السنوات الأخيرة، بدءًا من الادعاءات بأن منسق الهجوم المشترك السابق مات فايس قد وصل بشكل غير قانوني إلى معلومات الطلاب الخاصة إلى تجنيد الانتهاكات تحت قيادة المدرب الرئيسي السابق جيم هاربو.

سيطرت فضيحة سرقة اللافتات Conor Stallions على عناوين الأخبار خلال موسم 2023.

قال بوجي: “بالنسبة لي، وأعتقد أن الكثير من مدربينا، لم يعد الأمر ممتعًا نوعًا ما”. “لقد مر وقت طويل. ولم يكن (الوضع) مريحًا”.

إليك آخر الأخبار عن مدرب ميشيغان السابق شيرون مور

قال بوجي أيضًا إنه شعر وكأن اللاعبين بدأوا في الاستمتاع مرة أخرى منذ اندلاع الفضيحة الأخيرة. تم فصل مور لسبب في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن قالت الجامعة إنه كان على علاقة غير لائقة مع أحد الموظفين. وتم القبض عليه لاحقًا لاقتحام منزل إحدى موظفات كرة القدم والتهديد بالانتحار.

تولى بوجي منصب المدرب الرئيسي سابقًا في شارلوت خلال موسمي 2023 و2024، حيث ذهب 6-16 خلال تلك الفترة.

أجرى المسؤولون الرياضيون في ميشيغان مناقشات مع بوجي حول تولي دور المدرب الرئيسي بدوام كامل وهو الدور الذي أعرب عن رغبته في القيام به.

“أعرف ما الذي أفعله بحق الجحيم. قال بوجي عندما سئل عن سبب اعتقاده أنه يجب على ميشيغان توظيفه: “لدي تاريخ طويل من المعرفة بهذا المكان لمدة 10 سنوات”. “هذا المكان مهم حقًا بالنسبة لي. … هذا المكان ساحر. والبرنامج يعني الكثير بالنسبة لي. وهو أحد الأشياء التي أريد إصلاحها قبل أن أدخن نفسي حتى الموت بالسيجار. إنه أحد الأشياء التي أريد إصلاحها. أريد إصلاح هذا البرنامج.”