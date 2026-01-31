لا يتم تصنيع جميع الأثاث الخارجي بنفس الطريقة. هذه الأنواع لن تنجو من الطقس الشتوي

نظرًا للغرض المقصود منه، فمن العدل أن نفترض أن أثاثك الخارجي يجب أن يكون قادرًا على تحمل العناصر. ومع ذلك، تتمتع المواد المختلفة بمستويات مختلفة من المتانة، بغض النظر عن العلامة التجارية أو السعر أو النمط. في حين أن هذا قد يدفعك إلى إعادة التفكير في الأثاث الخشبي أو الخوص أو البلاستيك، فإن نوع الأثاث الخارجي الذي لن يتحمل الشتاء هو في الواقع أي شيء مصنوع من الحديد أو الفولاذ. قد تبدو وكأنها مواد قوية، ولكن قابليتها للصدأ تجعلها غير مناسبة بشكل خاص لطقس الشتاء القاسي. لذا، إذا كان لديك أثاث خارجي مصنوع من الحديد أو الفولاذ، فقد حان الوقت لمعرفة سبب ضرورة إحضاره إلى الداخل أو إعداده بعناية لأشهر الشتاء لتجنب التلف.
يعد الحديد المطاوع والصلب والفولاذ المقاوم للصدأ من بين الخيارات الأكثر شيوعًا للأثاث الخارجي نظرًا لوزنها وقوتها. لن تهب الرياح القوية مثل الأثاث البلاستيكي، والمواد متينة وقوية ومقاومة للتآكل. ومع ذلك، فإن تعليمات العناية بالأثاث المصنوع من هذه المواد تتضمن إحضار الأثاث إلى الداخل للتخزين خلال أشهر الشتاء لمنع التآكل والأضرار الأخرى. قد يبدو الحديد والصلب كاستثمارات رائعة وطويلة الأمد لفناءك، لكن من المهم العناية بهما بشكل صحيح، خاصة إذا كنت تعيش في مكان يتميز بفصول شتاء قاسية. لحسن الحظ، إذا كنت لا تعرف السبب أو كيفية تحضير أثاثك لفصل الشتاء، فقد لا يزال بإمكانك حمايته وإصلاحه بحيث يكون في حالة جيدة عندما يصبح الطقس دافئًا أخيرًا.
لماذا يتعرض الحديد والصلب للتلف في الشتاء؟
من المحتمل أنك تعلم بالفعل أن الماء والحديد ليسا مزيجًا رائعًا، ولكن هناك بعض الاختلافات بين كيفية تأثير الطقس الشتوي والعواصف الممطرة في المواسم الأخرى على أثاثك المعدني. أولاً، هناك الثلج نفسه. على الرغم من أن المطر سوف يبلل أثاثك ويسيل، فمن المرجح أن يلتصق الثلج بالأسطح المعدنية ويحبس الرطوبة تحتها. إذا كان المعدن الخاص بك يحتوي على أي خدوش أو عيوب، فمن الممكن أيضًا أن يتسرب الماء إلى الداخل ويعلق في أماكن لا يمكن أن يتبخر فيها بسهولة. عندما تتقلب درجات الحرارة ويبدأ الماء في التجمد والذوبان بشكل متكرر داخل المعدن، فإنه يمكن أن يسبب أضرارًا هيكلية لأنه يتمدد وينكمش بشكل متكرر. وأخيرًا، هناك التأثير الإضافي للملح في الماء، مما يسرع من تكوين الصدأ. عندما يذوب الثلج ويتبخر أخيرًا، قد يتبقى لديك أثاث مغطى بالصدأ وشقوق وخدوش أكبر من ذي قبل.
إن أبسط طريقة لمنع هذه المشكلات هي إحضار الأثاث إلى الداخل لفصل الشتاء. سواء كان لديك مساحة في المرآب أو العلية أو الطابق السفلي أو السقيفة، إذا لم يتعرض المعدن لكمية كبيرة من الرطوبة والملح، فسوف يستمر لفترة أطول. فقط تأكد من تحضير كل شيء باستخدام أفضل طريقة لتنظيف جميع الأثاث المعدني الخارجي قبل إدخاله إلى الداخل. إذا لم يكن لديك مساحة داخلية مناسبة، فهناك بعض الطرق الأخرى التي يمكنك من خلالها محاولة حماية أثاثك المصنوع من الحديد والصلب خلال فصل الشتاء وإصلاحه بمجرد حلول الربيع مرة أخرى.
طرق أخرى لحماية أثاث الفناء المصنوع من الحديد والصلب
لحماية الأثاث المعدني الذي يجب تركه بالخارج، لا يزال يتعين عليك البدء بتنظيف الأسطح جيدًا ولكن بلطف. ثم قم بإزالة أي صدأ موجود بالفعل. يجب أن تكتمل إزالة الصدأ عندما تصل درجة الحرارة بالخارج إلى 50 درجة فهرنهايت على الأقل، لذا تأكد من الاستعداد مبكرًا بما يكفي في الخريف. بينما يمكنك تحديث أثاث الفناء الصدئ الخاص بك باستخدام أحد العناصر الأساسية الشائعة في خزانة الأدوية، أو بعض الصنفرة، أو فرشاة سلكية للتعامل مع حالة خفيفة، قد يتطلب الأثاث شديد الصدأ استخدام محول الصدأ أو حتى استبدال بعض الأجزاء. عندما تتم إزالة الصدأ ويجف المعدن تمامًا، قم بوضع طبقة واقية لإغلاق المعدن وإنشاء حاجز بينه وبين الثلج. يمكن أن يكون هذا الشمع أو رذاذ السيليكون أو طلاء الرش بطبقة علوية.
يمكن أن تساعد تغطية أثاثك أيضًا في حمايته، لكن تأكد من أنك تعرف كيفية اختيار أفضل أغطية أثاث الفناء لأشهر الشتاء. ستحتاج إلى أغطية مقاومة للماء وملفوفة بإحكام حول أثاثك لمنع دخول الثلج عبر أي فجوات. يمكن أن تكون الأغطية التي تحتوي على بعض التهوية جيدة أيضًا لأنها تمنع احتجاز الرطوبة تحت الغطاء. عندما يصبح الطقس دافئًا مرة أخرى، نأمل أن تتمكن من إزالة الغطاء وتنظيف أثاثك ومعالجة أي بقع صدأ مرة أخرى. إذا كانت العناية بالأثاث الحديدي والفولاذي ومخاطره في الشتاء أكثر من اللازم، فقد يكون من المفيد النظر في مواد أخرى، مثل الألومنيوم أو البلاستيك، بدلاً من ذلك.