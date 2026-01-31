لا يتم تصنيع جميع الأثاث الخارجي بنفس الطريقة. هذه الأنواع لن تنجو من الطقس الشتوي

نظرًا للغرض المقصود منه، فمن العدل أن نفترض أن أثاثك الخارجي يجب أن يكون قادرًا على تحمل العناصر. ومع ذلك، تتمتع المواد المختلفة بمستويات مختلفة من المتانة، بغض النظر عن العلامة التجارية أو السعر أو النمط. في حين أن هذا قد يدفعك إلى إعادة التفكير في الأثاث الخشبي أو الخوص أو البلاستيك، فإن نوع الأثاث الخارجي الذي لن يتحمل الشتاء هو في الواقع أي شيء مصنوع من الحديد أو الفولاذ. قد تبدو وكأنها مواد قوية، ولكن قابليتها للصدأ تجعلها غير مناسبة بشكل خاص لطقس الشتاء القاسي. لذا، إذا كان لديك أثاث خارجي مصنوع من الحديد أو الفولاذ، فقد حان الوقت لمعرفة سبب ضرورة إحضاره إلى الداخل أو إعداده بعناية لأشهر الشتاء لتجنب التلف.

يعد الحديد المطاوع والصلب والفولاذ المقاوم للصدأ من بين الخيارات الأكثر شيوعًا للأثاث الخارجي نظرًا لوزنها وقوتها. لن تهب الرياح القوية مثل الأثاث البلاستيكي، والمواد متينة وقوية ومقاومة للتآكل. ومع ذلك، فإن تعليمات العناية بالأثاث المصنوع من هذه المواد تتضمن إحضار الأثاث إلى الداخل للتخزين خلال أشهر الشتاء لمنع التآكل والأضرار الأخرى. قد يبدو الحديد والصلب كاستثمارات رائعة وطويلة الأمد لفناءك، لكن من المهم العناية بهما بشكل صحيح، خاصة إذا كنت تعيش في مكان يتميز بفصول شتاء قاسية. لحسن الحظ، إذا كنت لا تعرف السبب أو كيفية تحضير أثاثك لفصل الشتاء، فقد لا يزال بإمكانك حمايته وإصلاحه بحيث يكون في حالة جيدة عندما يصبح الطقس دافئًا أخيرًا.