لا يحظى تحول Mookie Betts غير المسبوق في لعبة البيسبول بالتقدير الكافي

لوس أنجلوس – إن تحول لاعب قاعة المشاهير المستقبلي موكي بيتس من أفضل لاعب أيمن في لعبة البيسبول إلى أفضل لاعب قصير المدى لا يحظى بالاهتمام الذي يستحقه. لم يفعل ذلك أحد من قبل، ولن يفعله أي شخص آخر.

ربما لا يحظى هذا التحول باهتمام عادل لأن الجميع يعلم بالفعل أن بيتس يمكنه فعل أي شيء. كما أشار كلايتون كيرشو، فإن بيتس خبير في البولينج، وكرة الطاولة، وكل شيء آخر يحاول القيام به.

حصل الفائز بالقفاز الذهبي ست مرات في الملعب بالفعل على شرف فيلدينغ الكتابي كأفضل لاعب قصير في اللعبة، ويجب أن يحصل على القفاز الذهبي، مما يعني الانضمام إلى دارين إرستاد باعتباره اللاعب الآخر الوحيد الذي فاز بالقفازات الذهبية في الملعب والملعب. لكن “إرستاد” فعل ذلك في القاعدة الأولى، والتي من الواضح أنها ليست نفس الشيء.

ثلاثة لاعبين بارزين أنجزوا أشياء مذهلة هذا العام، ومن بينهم بيتس:

