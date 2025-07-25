لا يخاف العمالقة الذين يمرون عن عجلاتهم

ملاحظات من ممارسة معسكر تدريب العمالقة يوم الخميس.
بداية سريعة
الصاعد عبد كارتر ليس فقط المتسارع الحافة.
في عملية تسليم إلى صاعد آخر ، كام Skattebo ، كان كارتر في الملعب الخلفي بهذه السرعة ، وكان من الممكن أن تكون خسارة كبيرة.
استمرت المسرحية ، لكن كارتر رفع يده في الاحتفال على أي حال.
ابطئ!
يتوقع العمالقة أن يكون لديهم اندفاع مخيف ، لكن لا يُسمح لهم بالحصول على بداية.
مرتين ، أشار اللاعبون في الدفاع عبر خط المشاجرة حيث تم إلقاء علم عقوبة ، متهماً الخط الهجومي لعقوبات البدء الخاطئة. مرتين ، كان الحكم عقوبة على الدفاع.
لفتت انتباهي
جاكسون دارت لديه عجلات.
كان لديه بضع لحظات قاسية يمر الكرة – تم اعتراضه من قبل تري هوكينز وأطلق النار على أيدي دانتي ميلر – لكنه اتخذ قرارًا ذكيًا وسط الضغط وسرعان الوسط على تدافع من المحتمل أن يؤدي إلى الهبوط.
تقرير الإصابة
كان WR Jalin Hyatt في وقت متأخر من الممارسة العملية على الجانب ، حيث كان المدربون يحضرون ساقه اليسرى. لم يكن عليه مغادرة الحقل ، رغم ذلك. اللفتنانت أندرو توماس لا يزال على الأشعة تحت الحمراء.