لا يخاف العمالقة الذين يمرون عن عجلاتهم

ملاحظات من ممارسة معسكر تدريب العمالقة يوم الخميس.

بداية سريعة

الصاعد عبد كارتر ليس فقط المتسارع الحافة.

في عملية تسليم إلى صاعد آخر ، كام Skattebo ، كان كارتر في الملعب الخلفي بهذه السرعة ، وكان من الممكن أن تكون خسارة كبيرة.

استمرت المسرحية ، لكن كارتر رفع يده في الاحتفال على أي حال.

ابطئ!

يتوقع العمالقة أن يكون لديهم اندفاع مخيف ، لكن لا يُسمح لهم بالحصول على بداية.

مرتين ، أشار اللاعبون في الدفاع عبر خط المشاجرة حيث تم إلقاء علم عقوبة ، متهماً الخط الهجومي لعقوبات البدء الخاطئة. مرتين ، كان الحكم عقوبة على الدفاع.

لفتت انتباهي

جاكسون دارت لديه عجلات.

كان لديه بضع لحظات قاسية يمر الكرة – تم اعتراضه من قبل تري هوكينز وأطلق النار على أيدي دانتي ميلر – لكنه اتخذ قرارًا ذكيًا وسط الضغط وسرعان الوسط على تدافع من المحتمل أن يؤدي إلى الهبوط.

تقرير الإصابة

كان WR Jalin Hyatt في وقت متأخر من الممارسة العملية على الجانب ، حيث كان المدربون يحضرون ساقه اليسرى. لم يكن عليه مغادرة الحقل ، رغم ذلك. اللفتنانت أندرو توماس لا يزال على الأشعة تحت الحمراء.