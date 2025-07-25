لا يخاف العمالقة الذين يمرون عن عجلاتهم

رياضة
لا يخاف العمالقة الذين يمرون عن عجلاتهم

ملاحظات من ممارسة معسكر تدريب العمالقة يوم الخميس.

بداية سريعة

الصاعد عبد كارتر ليس فقط المتسارع الحافة.

في عملية تسليم إلى صاعد آخر ، كام Skattebo ، كان كارتر في الملعب الخلفي بهذه السرعة ، وكان من الممكن أن تكون خسارة كبيرة.

استمرت المسرحية ، لكن كارتر رفع يده في الاحتفال على أي حال.

ابطئ!

يتوقع العمالقة أن يكون لديهم اندفاع مخيف ، لكن لا يُسمح لهم بالحصول على بداية.

https://www.youtube.com/watch؟v=zr2az5ycfsm

مرتين ، أشار اللاعبون في الدفاع عبر خط المشاجرة حيث تم إلقاء علم عقوبة ، متهماً الخط الهجومي لعقوبات البدء الخاطئة. مرتين ، كان الحكم عقوبة على الدفاع.

لفتت انتباهي

جاكسون دارت لديه عجلات.

كان لديه بضع لحظات قاسية يمر الكرة – تم اعتراضه من قبل تري هوكينز وأطلق النار على أيدي دانتي ميلر – لكنه اتخذ قرارًا ذكيًا وسط الضغط وسرعان الوسط على تدافع من المحتمل أن يؤدي إلى الهبوط.

تقرير الإصابة

كان WR Jalin Hyatt في وقت متأخر من الممارسة العملية على الجانب ، حيث كان المدربون يحضرون ساقه اليسرى. لم يكن عليه مغادرة الحقل ، رغم ذلك. اللفتنانت أندرو توماس لا يزال على الأشعة تحت الحمراء.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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