لا يزال آرون جادز يانكيز يتأثر بالإصابة خلال المباراة الثانية في الملعب الخارجي

عاد آرون جادح إلى الحقل الصحيح للمرة الثانية في ثلاثة أيام ضد جايز الأزرق وتم اختباره مبكرًا لأنه يتعامل مع آثار سلالة الثني في كوعه الأيمن.

كانت النتائج مختلطة ، في أحسن الأحوال ، حيث كانت ذراع القاضي القوية عادة ما تؤثر بوضوح بسبب الإصابة.

لكن بينما تمكن Blue Jays من الركض على القاضي مرة أخرى ، فقد ساعدهم في تحقيق الفوز الضخم 4-3 من خلال صيد غوص لخط غرق جورج سبرينغر لإنهاء الجزء العلوي من المركز الرابع وحفظ الجري ، لأن ناثان لوكس كان في القاعدة الثانية في لعبة واحدة.

ومع ذلك ، فإن الفرق ستتبع بلا شك تقدم تورنتو وتستمر في اختبار ذراع القاضي.

في الجزء العلوي من الثاني ، تضاعف إرني كليمنت في الزاوية الحقل اليمنى.

تسابق القاضي وأدى إلى رمية قوية إلى حد ما إلى الثانية التي حصلت على القصيرة تقريبا.

ومع ذلك ، تم تتبع الرمية في 70 ميل في الساعة فقط.

قبل الإصابة ، بلغ متوسط ​​رميات القاضي من خارج الملعب 90 ميل في الساعة هذا الموسم.

مع وجود المتسابقين في الثانية والثالثة والآخر في وقت لاحق في الشوط ، ضرب ناثان لوكس كرة ذبابة إلى الحقل الأيمن المتوسط ​​وألقى القاضي على موسيقى الجاز تشيشولم جونيور ، الذي كان رجلًا مقطوعًا ، بدلاً من إطلاق النار على المنزل.

سجل كليمنت دون رمي.

استمرت الكرة في العثور على القاضي في اليمين ، حيث افتتح سبرينغر الثالث بمضاعفة إلى اليمين ، بعد الوقوف بشكل محرج.

هذه المرة ، تم تسجيل رمية القاضي في 62 ميل في الساعة فقط.

قال آرون بون إنه يعتقد أن رميات القاضي “جيدة” وسيواصل التحدث مع القاضي وجيانكارلو ستانتون حول عدد المرات التي يشعرون فيها بالراحة في لعب الملعب الخارجي.

وأضاف المدير أنه لم يفكر في استبدال القاضي في وقت متأخر من اللعبة مع José Caballero.

كان من المنطقي أن يكون هناك بقعة عندما سار القاضي لفتح الجزء السفلي من الثامن ، حيث يحمل تقدمًا في المركز الواحد ، مع توفر Caballero السريع لسرقة قاعدة ثم الذهاب إلى اليمين.

قال بون قبل المباراة إن بول جولدشميدت كان خارج التشكيلة في مباراة ثانية على التوالي حيث يتعامل مع كدمة عظمية في ركبته اليمنى.

على الرغم من الإصابة ، دخل جولدشميدت اللعبة كبديل دفاعي لبن رايس في القاعدة الأولى.

قبل المباراة ، قال بون إنه من المتوقع أن يكون رجل القاعدة الأول “لاعبًا عاديًا” بعد أن قال يوم السبت إنه كان سيستخدمه فقط في حالة الطوارئ.

أطلق بون على الإصابة “يمكن التحكم فيها”.

وقال بون عن جولدشميدت ، الذي تعامل مع آثار التواء الأيمن المنخفض الدرجة الذي عانى منه في 12 أغسطس “إنه يزعجه بضعة أيام أكثر من غيرها”.

<br />

تجنب جولدشميدت IL ، لكن الإصابة أبقته خارج التشكيلة لثلاث مباريات.

تم تكريم CC Sabathia في حفل تمهيدي يوم الأحد لتحريضه في قاعة مشاهير البيسبول في يوليو.

ألقى اليساري الملعب الأول الاحتفالي ، الذي ارتد إلى لويس جيل.

سرق القاضي وجاز تشيشولم جونيور قواعد يوم الأحد ، مع إعطاء يانكيز 52 على مدار 41 مباراة الماضية ، وهو أكثر من ذلك في التخصصات.

لقد سرقوا بالفعل المزيد من القواعد هذا الموسم (116) أكثر من أي عام منذ عام 2011 ، عندما انتهوا بـ 147.