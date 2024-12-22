لا يزال أحد أكثر أدوية الكوليسترول أمانًا له بعض الآثار الجانبية غير المرغوب فيها

يعد ارتفاع نسبة الكوليسترول أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والسكتة الدماغية، ويوجد لدى 86 مليون أمريكي مستويات الكوليسترول أعلى من 200 ملغم / ديسيلتر، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. تعد تغييرات نمط الحياة مثل ممارسة الرياضة، والإقلاع عن التدخين، والحد من الكحول والدهون المشبعة، وتناول الأطعمة الغنية بالألياف، من بين الطرق التي يمكنك من خلالها خفض نسبة الكوليسترول في الدم دون دواء. ومع ذلك، يعاني بعض الأشخاص من حالة وراثية تتطلب منهم تناول أدوية لخفض نسبة الكوليسترول لديهم إلى مستوى صحي.

الستاتينات هي الأدوية الأكثر شيوعًا وفعالية لخفض نسبة الكوليسترول. صرحت الدكتورة بينكي باتيل، الصيدلة السريرية والرئيس التنفيذي/مؤسس شركة ميري هيلث، لصحيفة هيلث دايجست أن أدوية مثل أتورفاستاتين أو رسيوفاستاتين آمنة بالنسبة لمعظم الناس، على الرغم من أن الستاتينات يمكن أن تأتي مع آثار جانبية مثل ضعف العضلات وارتفاع إنزيمات الكبد والصداع. في حالات نادرة، يمكن أن تسبب الستاتينات أيضًا تلفًا شديدًا في العضلات يسمى “انحلال الربيدات”.

وقال باتيل: “قد يكون لدى برافاستاتين خطر أقل قليلاً من الآثار الجانبية لأنه محب للماء (قابل للذوبان في الماء)، مما قد يعني مشاركة أقل للعضلات”. تعتمد احتمالية التعرض لآثار جانبية من الستاتينات على عدة عوامل.