لا يزال أحد أكثر أدوية الكوليسترول أمانًا له بعض الآثار الجانبية غير المرغوب فيها

يعد ارتفاع نسبة الكوليسترول أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والسكتة الدماغية، ويوجد لدى 86 مليون أمريكي مستويات الكوليسترول أعلى من 200 ملغم / ديسيلتر، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. تعد تغييرات نمط الحياة مثل ممارسة الرياضة، والإقلاع عن التدخين، والحد من الكحول والدهون المشبعة، وتناول الأطعمة الغنية بالألياف، من بين الطرق التي يمكنك من خلالها خفض نسبة الكوليسترول في الدم دون دواء. ومع ذلك، يعاني بعض الأشخاص من حالة وراثية تتطلب منهم تناول أدوية لخفض نسبة الكوليسترول لديهم إلى مستوى صحي.
الستاتينات هي الأدوية الأكثر شيوعًا وفعالية لخفض نسبة الكوليسترول. صرحت الدكتورة بينكي باتيل، الصيدلة السريرية والرئيس التنفيذي/مؤسس شركة ميري هيلث، لصحيفة هيلث دايجست أن أدوية مثل أتورفاستاتين أو رسيوفاستاتين آمنة بالنسبة لمعظم الناس، على الرغم من أن الستاتينات يمكن أن تأتي مع آثار جانبية مثل ضعف العضلات وارتفاع إنزيمات الكبد والصداع. في حالات نادرة، يمكن أن تسبب الستاتينات أيضًا تلفًا شديدًا في العضلات يسمى “انحلال الربيدات”.
وقال باتيل: “قد يكون لدى برافاستاتين خطر أقل قليلاً من الآثار الجانبية لأنه محب للماء (قابل للذوبان في الماء)، مما قد يعني مشاركة أقل للعضلات”. تعتمد احتمالية التعرض لآثار جانبية من الستاتينات على عدة عوامل.
العوامل التي تزيد من خطر الآثار الجانبية للستاتين
هناك حاجة إلى كمية معينة من الكوليسترول لجسمك لإنتاج الهرمونات، والمساعدة في تحويل فيتامين د من ضوء الشمس، وتوفير البنية لخلاياك. ينتج الكبد ما يكفي من الكوليسترول لهذه الوظائف، لكن نظامك الغذائي يمكن أن يساهم في زيادة نسبة الكوليسترول في الدم. تعمل الستاتينات على خفض نسبة الكوليسترول عن طريق منع الإنزيم الذي يصنع الكوليسترول في الكبد.
قد تشعر بألم أو ضعف في العضلات إذا كنت قد بدأت للتو في تناول دواء الستاتين أو قام طبيبك مؤخرًا بزيادة جرعتك. يمكن أن يزيد الجريب فروت أو عصير الجريب فروت من تركيز الستاتين في نظامك، مما قد يؤدي إلى آثار جانبية. النساء والبالغون الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا والأشخاص ذوي الهياكل الصغيرة هم أيضًا أكثر عرضة للتعرض لآثار جانبية. يمكن أن يكون لديك أيضًا آثار جانبية من الستاتينات إذا كنت تستهلك المزيد من الكحول. يمكن أن تتفاعل أدوية أخرى مع الستاتينات، لذا تأكد من مراجعة طبيبك أو الصيدلي لمعرفة ما إذا كانت مرتبطة بزيادة الآثار الجانبية.
قد تختلف الآثار الجانبية اعتمادًا على نوع الستاتين الذي تتناوله، وفقًا للتحليل التلوي لعام 2013 في الدورة الدموية: جودة القلب والأوعية الدموية والنتائج. على الرغم من عدم وجود أي اختلافات بين الستاتينات في آلام العضلات، إلا أن أتورفاستاتين وفلوفاستاتين كانا أكثر عرضة للتسبب في ارتفاع إنزيمات الكبد. الجرعات العالية من أتورفاستاتين، لوفاستاتين، وسيمفاستاتين يمكن أن تزيد أيضًا من إنزيمات الكبد.
متى تتصل بالطبيب بشأن دواء الكوليسترول الخاص بك
يقترح باتيل إخبار طبيبك إذا لم يختفي الألم أو الضعف العضلي. قد يشير هذا إلى انحلال الربيدات. يمكن أن تنجم بعض الأعراض عن مشاكل في الكبد، مثل لون البول الداكن أو اصفرار الجلد أو العينين. يمكن أن تظهر مشاكل الكبد أو الجهاز الهضمي الناجمة عن أدوية الكوليسترول في شكل تعب شديد أو آلام في المعدة أو قيء.
يجب أن تخبر طبيبك عن أي آثار جانبية مزعجة. يمكن لطبيبك تعديل جرعتك أو وصف دواء ستاتين مختلف لك. وقالت: “إذا لم تكن الستاتينات مناسبة، فإن خيارات مثل إزيتيميب أو مثبطات PCSK9 (مثل إيفولوكوماب أو أليروكوماب) يمكن أن تكون بدائل رائعة”. “إنها تعمل بطريقة مختلفة تمامًا ولا تسبب عادةً مشاكل متعلقة بالعضلات.”
هذه البدائل للستاتينات لها أيضًا آثار جانبية. يمنع عقار إيزيتيميب امتصاص الكوليسترول في الأمعاء، مما قد يسبب الإسهال أو آلام المعدة. قد يؤثر إيزيتيميب أيضًا على مستويات إنزيمات الكبد. تأتي مثبطات PCSK9 على شكل حقن ويمكن أن تسبب ألمًا في موقع الحقن أو أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا. تعمل عازلات حمض الصفراء على إزالة حمض الصفراء من الجهاز الهضمي للمساعدة في خفض نسبة الكوليسترول لديك، لذلك قد تعاني من الإمساك والانتفاخ والغثيان كآثار جانبية.