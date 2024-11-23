لا يزال أنصار سانت جون يدعمون زوبي إيجيوفور

“Zu-By، Zu-By، Zu-By،” هتف مشجعو سانت جون الذين يرتدون ملابس حمراء بينما أخذ مهاجم Johnnies الكلمة يوم الجمعة.

“Zu-By، Zu-By، Zu-By،” كانوا يزأرون كلما قدم المهاجم لعبًا إيجابيًا.

“Zu-By، Zu-By، Zu-By،” صرخوا عندما قام بتسجيل الخروج للمرة الأخيرة.

بعد أربع وعشرين ساعة من إضاعة رميتين حرتين من زوبي إيجيوفور في الثواني الأخيرة والتي ساهمت في خسارة سانت جون رقم 22 المفجعة أمام بايلور رقم 13، كان مشجعو ريد ستورم يساندونه.

وقال جونيور بعد مباراة سانت جون: “من الواضح أنها كانت مفاجأة بالنسبة لي ولعائلتي، لقد شعرت أنني بحالة جيدة، وأردت حقًا أن أشكر جماهير سانت جون لأنهم جعلوني أشعر أنني بحالة جيدة وجعلوني أشعر بالدفء من الداخل”. ارتد مرة أخرى بفوزه 80-55 على فيرجينيا في مباراة المواساة في بطولة بهاء مار هوبس. “ليس هناك الكثير من (المشجعين) الذين سيفعلون ذلك.

“من الواضح أن الليلة الماضية كانت عاطفية للغاية بالنسبة لي. لكي يهتفوا باسمي ويجعلوني أشعر أنني بحالة جيدة قبل المباراة، لم يكن بإمكاني اللعب في أي مكان آخر.

لم يقدم إيجيوفور أرقامًا كبيرة – ثماني نقاط وتسع متابعات وصدتين وسرقتين – لكنه كان قويًا.

وتفوق سانت جون على فيرجينيا بفارق 34 نقطة في 26 دقيقة.

وبعد بداية بطيئة هذا العام، فقد انضم.

وكان إيجيوفور الذي يبلغ طوله 6 أقدام و9 أقدام رائعا في الفوز يوم الأحد على نيو مكسيكو وأنتج 22 نقطة و10 متابعات وخمس كتل ضد بايلور.

لكن كل ما كان يفكر فيه هو رميتان حرتان ضائعتان قبل 4.1 ثانية من نهاية الوقت الإضافي الثاني والتي مكنت جيريمي روتش من التغلب على سانت جون عند الجرس.

لقد انهار بعد النكسة عندما غادر جوني الأرض.

وقال إيجيوفور: “كان الأمر صعباً للغاية”. “من الواضح أنني أرغب في استعادة ذلك.”

قال لنفسه إنه يجب عليه أن ينسى الأمر وألا يتركه يؤثر على المباراة ضد فيرجينيا. لم يتوقع إيجيوفور الكثير من الدعم.

ولا المدرب ريك بيتينو.

“في بعض الأحيان عندما تكون في مكان ما لمدة عام واحد فقط، فإنك تبحث عن الأشياء التي تحبها في المكان، والليلة، اكتشفت ما أحبه في سانت جون منذ وجودي هنا،” قال مدرب قاعة المشاهير. “إن ترديد زوبي طوال المباراة، لا يحدث في أي مكان آخر في أمريكا. لقد كنت معجبًا حقًا بمعجبينا وشكرتهم على جعل زوبي تشعر بالسعادة.