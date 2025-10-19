لا يزال إيليا سوروكين يبدو مهتزًا بالنسبة لسكان الجزيرة على الرغم من التصدي لركلة جزاء كبيرة

أوتاوا – بين إيليا سوروكين ودفاع سكان الجزيرة، لم يكن المدرب باتريك روي يوجه أصابع الاتهام إلى حارس مرمى فريقه يوم السبت.

وقال روي بعد فوز سكان الجزيرة على أعضاء مجلس الشيوخ 5-4: “لقد منحناهم الكثير من الفرص”. “علينا أن نكون أفضل أمامه.”

مما لا شك فيه أن هذا كان صحيحًا في فترة ما بعد الظهر حيث كان سكان الجزيرة محظوظين بالخروج من أوتاوا بنقطتين في متناول اليد نظرًا لمدى سوء لعبهم في منطقتهم وفي الخلف.

ومع ذلك، كان سوروكين أيضًا أقل بكثير من المستوى حيث سمح بأربعة أهداف للمرة الرابعة هذا الموسم، بما في ذلك تسديدة قصيرة من ديفيد بيرون مرت بين ساقيه في الشوط الأول.

بعد أن تخلى سوروكين عن هدف مماثل أمام لوجان ستانلي لاعب وينيبيج يوم الاثنين الماضي، أجلسه سكان الجزيرة للمباراة واستثنى روي قاعدته المتمثلة في عدم العمل مع حراس المرمى لمحاولة تعزيز ثقة سوروكين.

بينما نجح سوروكين في إيقاف ركلة الجزاء التي نفذها شين بينتو، وهي نقطة تحول رئيسية في المباراة، إلا أنه بدا بعيدًا عن مستواه المعتاد طوال معظم أيام السبت. لم يأت أي من أهداف أوتاوا الأربعة بحركة مرور كبيرة في المقدمة. هدفان جاءا من انفصال والثالث عن طريق صاروخ بينتو من أعلى الدائرة اليسرى – كلها فرص جيدة، ولكن كلها يمكن إيقافها أيضًا.

وقال سوروكين: “اليوم، أشعر أنني بحالة جيدة في الفترات الثلاث. “مرة أخرى، لحظات صغيرة وصغيرة – إنه هدف في مرماتي. (هذا) هو ما هو عليه. اليوم، أشعر أنني بحالة جيدة والفريق تصدى للتسديدات وساعدني”.

وهذا تشخيص ذاتي أكثر تفاؤلاً بكثير مما قدمه سوروكين بعد بدايته الأخيرة، لذا يمكن لسكان الجزيرة على الأقل أن يشعروا بالعزاء لأن ثقته في مكان أفضل.

لن يكونوا قادرين على التنفس بسهولة بشأن موقف حراسة المرمى، على الرغم من ذلك، حتى يبذل سوروكين هذا النوع من الجهود التي تستغرق 60 دقيقة والتي جعلته يوضع بين حراس المرمى النخبة في NHL خلال المواسم القليلة الماضية.

<br />

والدليل على مدى ثقة سكان الجزيرة حقًا بأن مثل هذه العروض ستأتي قريبًا سيأتي في كيفية تعاملهم مع الانقسام بين سوروكين وديفيد ريتيتش هذا الأسبوع المقبل، مع يومين إجازة قبل مباراة الثلاثاء على أرضهم ضد سان خوسيه.

مدد ماثيو شيفر خط نقاطه الافتتاحي للموسم إلى خمس مباريات، مسجلاً تمريرة حاسمة لهدف ماكس شابانوف في الشوط الثاني. قطع أجداد شيفر من جهة الأم مسافة 12 ساعة بالسيارة من سولت سانت. ماري لحضور المباراة.

غاب ألكسندر رومانوف عن المباراة بسبب إصابة في الجزء العلوي من الجسم، بينما لعب آدم بوكفيست لأول مرة هذا الموسم في حالة راحة.

حصل كايل ماكلين على المباراة الثانية على التوالي في التشكيلة، مع بقاء ماكس تسيبلاكوف في وضع صحي.