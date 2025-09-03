لا يزال الوضع الخارجي لليانكيز من هارون جادز لديه أسئلة أكثر من الإجابات

هيوستن – قبل أسبوعين ونصف ، عندما كان آرون جادس في تسعة أيام في برنامج رميه ، سُئل المدير العام براين كاشمان عن إطار زمني عندما يتم بالفعل تطهير لاعب نجمه الأيمن للعب الملعب مرة أخرى.

قال كاشمان: “أعتقد عاجلاً وليس آجلاً ، لكن ليس لدي هذه الإجابة ، لذلك لا أريد أن أتعويض”.

انقلب التقويم الآن إلى سبتمبر وتستمر لعبة الانتظار ، مع القليل من الإجابات بصرف النظر عن آرون بون يكرر اعتقاده بأن القاضي سيلعب الملعب مرة أخرى هذا الموسم مع 24 مباراة.

وقال بون يوم الثلاثاء في دايكين بارك قبل افتتاح سلسلة ضد أستروس: “نشعر تمامًا أنه سيعود إلى هناك”. “أعلم أنني ما زلت أقول ذلك قريبًا ، وأشعر بكل إخلاص بهذه الطريقة الآن جالسًا هنا. أنا لا أعرف ذلك اليوم بعد.